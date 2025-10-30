Hơn 100 thị trường đua nhau mua sản phẩm này từ Việt Nam, Trung Quốc đứng đầu danh sách

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 9 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt hơn 3,4 tỷ USD , tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Con số này ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây.

Tôm chân trắng tiếp tục giữ ngôi "đầu tàu" xuất khẩu thủy sản Việt Nam, với kim ngạch hơn 2,2 tỷ USD, chiếm 65% tổng giá trị xuất khẩu tôm, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tôm chân trắng chế biến (HS16) đạt gần 1 tỷ USD, tăng 12%.

Tôm sú cũng ghi nhận tăng trưởng nhẹ 2%, đạt 343 triệu USD, khi nhu cầu từ Nhật Bản và Trung Quốc vẫn ổn định ở phân khúc tôm size lớn, tôm sinh thái.

Đáng chú ý, nhóm tôm khác (gồm tôm hùm, tôm mũ ni…) tăng mạnh 91%, đạt gần 870 triệu USD, phản ánh xu hướng đa dạng hóa sản phẩm và sức bật nhu cầu từ các thị trường cao cấp như Trung Quốc, EU và các nước thu nhập cao – mở ra dư địa tăng trưởng mới cho ngành tôm Việt Nam trong giai đoạn cuối năm.

Động lực chính cho sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ sự phục hồi nhu cầu tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, EU và khối CPTPP, cùng với khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp trong cơ cấu sản phẩm và thị trường, và trong bối cảnh phải đối mặt với thuế từ Mỹ.

Việt Nam hiện xuất khẩu tôm sang 107 thị trường, trong đó, Trung Quốc và HongKong (Trung Quốc) tiếp tục là "điểm sáng" của ngành tôm Việt Nam. 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 966 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ, chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm cả nước.

Động lực chính đến từ phân khúc tôm sống, tôm hùm và sản phẩm cao cấp – nhóm hàng đang được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng mạnh sau giai đoạn mở cửa du lịch và phục hồi nhà hàng. Tuy nhiên, theo cảnh báo từ các doanh nghiệp, tồn kho tại các cảng Trung Quốc đang tăng nhanh, cho thấy nguy cơ điều chỉnh nhập khẩu trong quý 4/2025, đòi hỏi sự linh hoạt trong điều hành thị trường.

Mỹ vẫn giữ vị trí thị trường lớn thứ ba, đạt 587 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ. Dù nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu phục hồi, nhưng rủi ro từ khả năng áp thuế chống bán phá giá – dự kiến công bố cuối năm nay – đang tạo áp lực không nhỏ lên doanh nghiệp. Do đó, nhiều đơn vị xuất khẩu chuyển hướng sang ký hợp đồng ngắn hạn, đồng thời đa dạng hóa thị trường sang EU và châu Á nhằm giảm thiểu rủi ro.

Khối CPTPP cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh 34%, đạt gần 941 triệu USD, trong đó Nhật Bản dẫn đầu với 426 triệu USD, chiếm 12% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tại EU, kim ngạch đạt 434 triệu USD, tăng 21%, với Đức, Bỉ và Hà Lan tăng trưởng từ 6 - 28%. Nhu cầu đối với sản phẩm có chứng nhận ASC, hữu cơ hoặc carbon thấp đang mở rộng "cửa" cho tôm Việt tại các hệ thống siêu thị cao cấp.

Ngoài ra, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) cũng tăng trưởng ấn tượng lần lượt 13% và 36%, trong khi Nga và Canada bắt đầu có dấu hiệu chững lại.

Theo đánh giá của VASEP, xuất khẩu tôm trong cuối năm sẽ điều chỉnh giảm do những thách thức trong xuất khẩu tôm sang Mỹ. Tuy nhiên, sự kiện Indonesia bị siết xuất khẩu sang Mỹ đang mở ra cơ hội ngắn hạn cho Việt Nam. Bên cạnh đó, việc Ecuador dồn hàng sang Trung Quốc khiến các thị trường khác như Nhật Bản, EU, Hàn Quốc ít chịu áp lực nguồn cung hơn tạo điều kiện cho tôm Việt duy trì giá cao trong quý 4/2025.