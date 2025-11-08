Một lĩnh vực tại Việt Nam lên như diều gặp gió, số lượng nhà đầu tư tăng mạnh, tương đương 11% dân số

Theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), trong tháng 10, thị trường chứng khoán trong nước ghi nhận thêm khoảng 310.500 tài khoản.

Đây là tháng thứ 5 liên tiếp số tài khoản chứng khoán tăng. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất trong vòng 14 tháng trở lại đây, tiệm cận đỉnh lịch sử hồi tháng 7 và tháng 8/2024. Phần lớn số tài khoản tăng thêm là tài khoản cá nhân, trong khi tổ chức chỉ có thêm 155 tài khoản.

Luỹ kế từ đầu năm, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 2,05 triệu tài khoản, tương đương trung bình 205.000 tài khoản mỗi tháng.

Tính đến hết tháng 10, tổng số tài khoản cá nhân trong nước đạt 11,29 triệu tài khoản. Con số này tương đương khoảng 11% dân số Việt Nam.

Làn sóng mở mới tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân tăng mạnh trong tháng 10, đúng thời điểm VN-Index lập đỉnh lịch sử. Chỉ số vượt mốc 1.700 điểm và tiếp tục đi lên, chạm mức cao nhất 1.766 điểm vào ngày 16/10.

Diễn biến tích cực này được thúc đẩy bởi thông tin nâng hạng thị trường cùng nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, khiến tâm lý nhà đầu tư càng thêm hưng phấn.

Ở khối ngoại, số lượng tài khoản tăng thêm 297 tài khoản trong 10 tháng năm 2025, nâng tổng số lên 49.619 tài khoản.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), thanh khoản bình quân trong tháng 10 của thị trường đạt 33.549 tỷ đồng/phiên, giảm nhẹ 1,35% so với tháng 9. Khối ngoại bán ròng hơn 22.191 tỷ đồng, nâng tổng giá trị bán ròng từ đầu năm lên 119.193 tỷ đồng.

Các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng, bất động sản, tài chính đóng vai trò dẫn dắt đà tăng.

Theo đánh giá của các chuyên gia, triển vọng thị trường chứng khoán trong nước cuối năm có nhiều tích cực nhờ chính sách vĩ mô thuận lợi như môi trường lãi suất thấp, tăng trưởng tín dụng được đẩy mạnh đi cùng tăng tốc giải ngân đầu tư công.

Báo cáo của Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, thị trường chứng khoán còn dư địa tăng trưởng mạnh mẽ trong những tháng cuối năm. VCBS đưa ra 2 kịch bản cho thị trường Việt Nam với kịch bản cơ sở thị trường sẽ đạt mốc 1.672 điểm và kịch bản tích cực tại 1.854 điểm.

Đồng quan điểm đó, ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích của Công ty Chứng khoán VPS - nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong xu hướng tăng dài hạn. Ông Khánh dự báo khả năng chỉ số VN-Index vượt 1.800 điểm vào cuối năm nay và hướng tới mốc 2.000 điểm trong năm 2026.

Trong khi đó, ông Lã Giang Trung, CEO Passion Investment nhìn nhận: "VN-Index sẽ tăng vượt tất cả các kịch bản trong trí tưởng tượng phong phú nhất của nhà đầu tư".

Việc thị trường chứng khoán trong nước "thăng hoa" là một dấu hiệu tích cực nhưng cũng đòi hỏi các nhà đầu tư cũng hết sức tỉnh táo và giữ tâm thế bình tĩnh trong quá trình xuống tiền.

Báo cáo tháng 11 của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, thị trường đang trong giai đoạn "nghỉ giữa sóng". Bởi lẽ, các nhóm ngành chủ chốt như ngân hàng, bất động sản, chứng khoán đều báo lãi tăng hơn 25% đẩy giá cổ phiếu tiệm cận vùng cao.

Nhà đầu tư nên hạn chế sử dụng đòn bẩy cao và chỉ chọn các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững chắc. "Thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nên kiên nhẫn và quản trị rủi ro quan trọng hơn tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn", VDSC khuyến nghị.