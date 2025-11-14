Căn hộ giá 1,1 tỷ đồng ngay cạnh siêu dự án 16 tỷ USD có gì hấp dẫn?

Công ty cổ phần Long Thành Riverside - đơn vị thực hiện Dự án Chung cư nhà ở xã hội tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai (còn có tên gọi iD Town) vừa thông báo nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ tại dự án này. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên trên địa bàn xã Long Thành.

Dự án iD Town là một trong những sản phẩm chủ lực mà Long Thành Riverside triển khai ngay trong lòng khu đô thị iD Junction. Công trình nằm trên đường Phạm Văn Đồng.

Dự án này có vị trí khá thuận tiện. Nơi đây được xem là "tam giác vàng logistics" phía Nam, nơi giao nhau giữa Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, Quốc lộ 51, cảng biển Cái Mép – Thị Vải và chỉ cách Cảng hàng không quốc tế Long Thành - dự án trọng điểm quốc gia được đầu tư 16 tỷ USD khoảng 5km.

Dự án có quy mô diện tích hơn 2,5ha. Tổng diện tích xây dựng chung cư 8.153,72 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng: 47.064,72 m2. Với mật độ xây dựng chỉ 35%, phần lớn diện tích được dành cho khuôn viên xanh, mặt nước và công trình cộng đồng.

Công trình gồm 4 block chung cư cao 7 tầng, 628 căn hộ. Các block bố trí theo hình răng lược hoặc song song, giúp tận dụng tối đa hướng gió, ánh sáng tự nhiên và tạo khoảng cách hợp lý giữa các tòa nhà.

Các căn hộ có diện tích từ 48 - 77m2. Mô hình căn hộ phổ biến là 2 phòng ngủ và 1 hoặc 2 nhà vệ sinh, đáp ứng nhu cầu của gia đình có 2 - 4 thành viên. Một số căn góc, căn hộ đặc biệt có tầm nhìn rộng và nhiều ánh sáng tự nhiên, phù hợp với các khách hàng ưu tiên không gian sống mở.

Bên trong từng căn hộ, bố cục được thiết kế theo nguyên tắc tách biệt khu vực sinh hoạt – nghỉ ngơi – bếp và vệ sinh, đảm bảo sự tiện nghi, riêng tư và công năng sử dụng hiệu quả cho cư dân. Hành lang giữa các căn hộ rộng rãi, có khe thoáng, tạo đối lưu không khí tự nhiên, giảm thiểu việc sử dụng điều hòa và đèn điện ban ngày.

Do nằm trong dự án nhà ở thương mại nên khu nhà ở xã hội được hưởng đầy đủ tiện ích về hạ tầng của toàn khu như hồ bơi điện phân muối, quảng trường trung tâm, khu sinh hoạt cộng đồng, sân chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, vườn cảnh quan, đường dạo bộ, bãi xe riêng biệt...

Theo thông tin từ chủ đầu tư, khu vực tiện ích như hồ bơi, sân chơi, vườn cảnh quan nằm đan xen giữa các block, giúp mọi căn hộ đều dễ dàng tiếp cận mà không gây ồn ào hay làm mất sự riêng tư. Lối vào xe máy và ô tô tách biệt, bố trí hợp lý với các điểm đỗ xe xung quanh khuôn viên để tránh ùn tắc và đảm bảo sự thông thoáng trong nội bộ dự án.

Dự án hoàn thành cất nóc 2/4 block nhà trong tháng 12-2025. Ảnh: Hoàng Lộc

Về tiến độ, dự kiến trong tháng 12 tới đây, dự án hoàn thành cất nóc 2 block, hơn 300 căn hộ; 2 block còn lại sẽ hoàn thành cất nóc trong quý 1/2026.

Ở đợt mở bán lần này, chủ đầu tư nhận hồ sơ đăng ký mua 314 căn hộ, giá tạm tính khoảng 23 triệu đồng/m² (đã gồm VAT). Như vậy, để sở hữu căn hộ tại dự án này, khách hàng sẽ trả từ 1,104 - 1,771 tỷ đồng, tùy từng diện tích căn hộ.

Ảnh: Công ty cổ phần Long Thành Riverside