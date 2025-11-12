Cảnh tượng "nóng rực": Hàng dài người xếp hàng bốc thăm mua căn hộ giá chỉ 9 triệu đồng/m2

Công Ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Thành Thắng được thành lập vào năm 2007. Đây là doanh nghiệp có tiếng tại Đồng Nai. Công ty có địa chỉ tại phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai. Mới đây, Thành Thắng vừa tổ chức bốc thăm chọn người mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội phường Bảo Vinh. Đây là đợt thứ 3 chủ đầu tư mở bán sản phẩm tại dự án này.

Đồng Nai là một trong những địa phương có nhu cầu về nhà ở xã hội lớn. Chính vì vậy, khi nhà đầu tư "bung" ra dự án, đã có rất nhiều người đăng ký mua.

Ông Nguyễn Tấn Kiệt, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Thành Thắng cho biết: Do số lượng hồ sơ đăng ký nhiều hơn số căn nhà bán nên phải tổ chức bốc thăm chọn người mua. Trong đợt bốc thăm này, có hơn 330 khách hàng bốc thăm quyền mua 168 căn nhà ở xã hội.

Toàn bộ đều là nhà ở liên kế, đã hoàn thành xây dựng, diện tích từ 92,5 - 96,5m2/căn, giá bán hơn 9,2 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế 5%, chưa bao gồm phí bảo trì 2%).

Một khách hàng đã bốc thăm trúng quyền mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội phường Bảo Vinh.

Thông tin thừ Thành Thắng cho biết, Dự án nhà ở xã hội Bảo Vinh là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn nhất hiện tại của Thành phố Long Khánh (cũ).

Dự án có tổng cộng 1.054 căn nhà ở xã hội gồm 462 căn hộ chung cư và 592 căn nhà ở liên kế; bên cạnh đó còn có 136 căn hộ thương mại.

Các căn nhà ở xã hội có diện tích từ 75m2 - 123m2 (trong đó 75m2 chiếm đa số), nhà ở thương mại có diện tích từ 93m2 - 180m2.

Đối với hạng mục nhà ở xã hội, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã hoàn thành xây dựng toàn bộ 592 căn nhà ở xã hội liên kế, đang thi công 456 căn nhà ở xã hội dạng chung cư.

Khu nhà ở xã hội liên kế tại Dự án Khu nhà ở xã hội phường Bảo Vinh.

Ngoài ra, dự án này còn có các công trình hạ tầng xã hội như công trình y tế; trường tiểu học, mầm non; công trình dịch vụ công cộng theo quy hoạch xây dựng 1/500 được phê duyệt. Khi công trình hoàn thiện có thể bố trí chỗ ở cho hơn 4.200 người.

Đặc biệt, đây là một trong 8 dự án nhà ở xã hội được UBND tỉnh Đồng Nai công bố đủ điều kiện vay vốn ưu đãi theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Ảnh: Công Ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Thành Thắng

Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu cho tỉnh Đồng Nai phải hoàn thành hơn 4.200 căn nhà ở xã hội. Tính đến tháng 10/2025, Đồng Nai đã giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư 10 dự án, quy mô 11.000 căn.

Đối với chỉ tiêu năm 2026, Đồng Nai đăng ký khởi công và hoàn thành khoảng 9.000 căn nhà ở xã hội.

Theo chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, đến năm 2030, Chính phủ giao Đồng Nam hoàn thành gần 65.000 căn. Hiện, Đồng Nai hiện đã quy hoạch và bố trí hơn 1.000ha đất cho các dự án nhà ở xã hội độc lập, cùng với hơn 300ha quỹ đất thuộc 20% diện tích quy định dành cho nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại. Như vậy, về cơ bản tỉnh đã đủ quỹ đất để hoàn thành chỉ tiêu được giao.