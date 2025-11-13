Sản phẩm quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam sẽ được cung ứng cho quốc gia đông dân nhất thế giới

Một sản phẩm của VMC

VMC sẽ cung ứng sản phẩm quốc phòng công nghệ cao tại Ấn Độ

Tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh 2025 diễn ra tại Thái Lan, Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel (VMC) đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ordefence Systems Limited (Ordefence). Ordefence Systems Limited là một công ty con chiến lược thuộc lĩnh vực quốc phòng của Tập đoàn Adani - một trong những tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất của Ấn Độ.

Ordefence chuyên cung cấp các thiết bị an ninh, vũ khí tiên tiến cho các lực lượng vũ trang, nổi bật là những dòng sản phẩm: Hệ thống không người lái (UAV), đạn bay cảm tử, hệ thống chống UAV, đạn dược, tên lửa và vũ khí dẫn đường chính xác, vũ khí bộ binh, dịch vụ Máy bay & MRO và AI/ML & An ninh mạng.

Thỏa thuận giữa VMC và Ordefence nhằm phát triển và mở rộng mạng lưới cung ứng sản phẩm quốc phòng và công nghệ cao. Theo thỏa thuận, Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel và Ordefence hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược nghiên cứu, phát triển các giải pháp quốc phòng – an ninh thế hệ mới, đồng thời đẩy mạnh thương mại hóa những sản phẩm lưỡng dụng tại Việt Nam và các thị trường quốc tế tiềm năng.

Tận dụng lợi thế sản xuất trong nước, hai doanh nghiệp dự kiến triển khai mô hình OEM (công ty sản xuất sản phẩm theo yêu cầu và thiết kế của đối tác, sau đó sản phẩm được bán dưới thương hiệu của đối tác đó) kết hợp chuyển giao và làm chủ công nghệ đối với các hệ thống, linh kiện và mô-đun thuộc dòng sản phẩm của Ordefence.

Bên cạnh đó, định hướng hợp tác còn bao gồm các hoạt động đào tạo chuyên sâu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia, góp phần nâng cao năng lực công nghệ và xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Thông qua hợp tác, Ordefence chia sẻ công nghệ lõi, kinh nghiệm phát triển, đồng thời chuyển giao sản xuất các dòng sản phẩm công nghệ cao phù hợp với năng lực của Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel.

Hai bên cũng phối hợp trong thiết kế, đào tạo chuyên môn, kỹ thuật và đánh giá tính khả thi thương mại cho từng giải pháp. Với mạng lưới đối tác quốc tế phát triển mạnh mẽ, Ordefence sẽ đồng hành cùng Viettel mở rộng kênh phân phối và gia nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu.

Với thế mạnh làm chủ sản xuất linh kiện, mô-đun công nghệ cao và kinh nghiệm chuyển giao – nội địa hóa cùng đối tác quốc tế, Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel sẽ hỗ trợ Ordefence trong sản xuất OEM, tích hợp công nghệ và nội địa hóa sản phẩm tại Việt Nam.

Đội ngũ kỹ sư của công ty sẽ cùng Ordefence phát triển sản phẩm quốc phòng lưỡng dụng, tối ưu chuỗi cung ứng và làm chủ công nghệ cốt lõi trong khuôn khổ hợp tác chiến lược.

Thỏa thuận này không chỉ khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất công nghệ cao của Viettel, mà còn mở ra cơ hội để các sản phẩm "Make in Vietnam" tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

VMC - Con "át chủ bài" ﻿trong nghiên cứu sản xuất của Viettel

Tổng công ty Sản xuất thiết bị Viettel là 1 trong 9 Tổng công ty thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel).

VMC là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị quang điện tử và tích hợp hệ thống. Bên cạnh đó, công ty còn mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng mới như vật liệu composite, xử lý bề mặt, chế tạo robot, điện gió và dầu khí.

VMC sở hữu năng lực toàn trình từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất quy mô lớn, cùng hệ thống nhà máy hiện đại và tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. VMC là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất của Viettel.

3 khu vực hoạt động của doanh nghiệp này gồm trụ sở An Khánh (Hoài Đức), cơ sở sản xuất tại Xuân Khanh (Sơn Tây) và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội).

Năm 2023, VMC đã tiếp nhận thêm cơ sở sản xuất mới, đó là Xưởng X5 với diện tích 9.600m2 tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, góp phần mở rộng không gian hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí phục vụ sản xuất khí tài công nghệ cao.

VMC sở hữu hệ thống nhà xưởng rộng khoảng 26ha, có nhiều dây chuyền sản xuất hiện đại, đồng bộ và tự động hóa, trong đó có chuỗi dây chuyền SMT (Surface Mount Technology) lắp ráp các linh kiện điện tử lên bảng mạch in giúp làm chủ công nghệ sản xuất điện tử công nghệ cao.

Hiện tại, nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của VMC đóng tại An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) bao gồm 4 dây chuyền SMT đơn và 2 dây chuyền đôi, sở hữu nhiều máy móc hiện đại nhập khẩu tại các nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Hàn, Nhật…

Với công suất tối đa có thể tự động lắp ráp 1,2 triệu linh kiện/giờ (kích thước linh kiện đa dạng từ 0,1mm đến 120mm). Doanh thu trung bình hàng năm của VMC đến từ sản xuất linh kiện điện tử đạt hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 1/4 tổng doanh thu VMC.