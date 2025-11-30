Được "đại bàng" ngành năng lượng chọn mặt gửi vàng, tỉnh sát vách Hà Nội sắp có cú chuyển mình lớn

Hưng Yên sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về vị trí địa lý, địa bàn chiến lược, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cùng nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao. Với những điều kiện này, tỉnh được đánh giá có tiềm năng lớn để phát triển thành một trung tâm năng lượng tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa các loại hình năng lượng truyền thống với năng lượng mới, năng lượng tái tạo và năng lượng xanh trong tương lai.

Trong khi đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là doanh nghiệp nòng cốt và có quy mô lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng. Tập đoàn lấy khoa học – công nghệ làm nền tảng phát triển, làm chủ và ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến ngang tầm thế giới, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế sâu rộng với đối tác tại 34 quốc gia. Đây là lợi thế quan trọng giúp Petrovietnam dẫn dắt các chuỗi dự án năng lượng quy mô lớn, mang tính chiến lược và dài hạn.

Hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 9 đơn vị thành viên của Petrovietnam đang hoạt động. Đồng thời, Petrovietnam và các đơn vị trực thuộc đang trực tiếp quản lý, vận hành nhiều công trình, hạng mục năng lượng trọng điểm, gồm: 2 lô/mỏ khí; Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 với công suất 1.200 MW; trung tâm phân phối khí; hệ thống đường ống dẫn khí dài khoảng 24km; kho nổi LPG lạnh 60.000 DWT; kho chứa xăng dầu của PVOIL và mạng lưới 29 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Các dự án này không chỉ bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định cho khu vực mà còn đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực hạ tầng công nghiệp cho tỉnh Hưng Yên.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đại diện Petrovietnam khẳng định hai bên sẽ tiếp tục nâng tầm hợp tác lên chiến lược, đặt trong tổng thể lợi ích quốc gia, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về tăng cường liên kết vùng, phát triển kinh tế xanh, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Phát huy tiềm năng và lợi thế của mỗi bên, thời gian tới, bên cạnh các dự án, công trình hiện hữu, tỉnh Hưng Yên và Petrovietnam sẽ tăng cường phối hợp triển khai các nhiệm vụ, hoạt động trọng điểm, từng bước hình thành các chuỗi giá trị bền vững, qua đó tạo động lực cho phát triển kinh tế địa phương và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hai bên thống nhất tăng cường phối hợp nghiên cứu, khảo sát và chủ động nắm bắt các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí và kinh tế biển, bảo đảm phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở đó, Hưng Yên và Petrovietnam sẽ cùng thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh, hướng tới phát triển bền vững, đồng thời từng bước hình thành các chuỗi sản xuất – chuỗi cung ứng trong lĩnh vực năng lượng.

Bên cạnh phát triển dự án, hai bên cũng định hướng mở rộng các hoạt động dịch vụ và sản xuất sản phẩm năng lượng, song song với xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bao gồm các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trung tâm thử nghiệm, trung tâm R&D và cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, làm nền tảng cho phát triển dài hạn.

Một kho chứa xăng dầu của Petrovietnam.

Đáng chú ý, hai bên thống nhất định hướng nghiên cứu, quy hoạch và đầu tư đồng bộ hạ tầng năng lượng tại khu kinh tế ven biển; phát triển trung tâm dịch vụ kỹ thuật biển; xây dựng hệ thống cảng biển, kho chứa và logistics chuyên dụng phục vụ ngành năng lượng – dầu khí. Cùng với đó, các hoạt động khảo sát, thiết kế, chế tạo và vận hành những công trình năng lượng quy mô lớn sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ, tạo nền tảng cho các dự án chiến lược dài hạn.

Song song, hai bên cũng tập trung phát triển các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện LNG, điện gió ngoài khơi; đồng thời nghiên cứu hình thành trung tâm trung chuyển LNG, triển khai các giải pháp thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCS/CCUS) nhằm giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mục tiêu xuyên suốt được xác định rõ: từng bước đưa Hưng Yên vươn lên trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng của khu vực phía Bắc.

Việc hợp tác giữa Petrovietnam và Hưng Yên được kỳ vọng sẽ tạo lực đẩy mới, mở ra không gian thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng năng lượng, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ kỹ thuật.