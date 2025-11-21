Đại gia Đặng Thành Tâm bắt tay "đại bàng" châu Âu phát triển siêu dự án cảng biển - sân bay - công nghiệp

Cảng quốc tế Nam Đình Vũ - KCN Nam Đình Vũ

Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn của Việt Nam. Nơi đây hội tụ cả 5 loại hình giao thông, là cửa ngõ ra biển của phía Bắc, trung tâm công nghiệp, đầu mối giao thông và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ của Việt Nam.

Hải Phòng hiện sở hữu hai khu kinh tế trọng điểm gồm Đình Vũ – Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam với tổng diện tích hơn 44.500 ha. Bên cạnh đó, thành phố còn có Khu thương mại tự do rộng gần 6.300 ha, được hưởng nhiều cơ chế và chính sách ưu đãi vượt trội.

Không dừng lại ở đó, Hải Phòng đang xúc tiến thành lập một khu kinh tế chuyên biệt mới tại khu vực phía Tây, quy mô khoảng 5.300 ha.

Khu thương mại tự do này sẽ được hưởng những cơ chế, chính sách ưu đãi tốt nhất cả nước với thuế thu nhập doanh nghiệp 10% tối đa lên tới 30 năm; thuế thu nhập cá nhân giảm 50% trong 10 năm và miễn thị thực 10 năm cho các chuyên gia, nhà khoa học và các lao động trình độ cao; cơ chế vận hành theo hướng "một cửa" tại chỗ, giảm bớt tiền kiểm, tăng cường hậu kiểm.

Theo quy hoạch, Hải Phòng có 69 khu công nghiệp với diện tích 18.900ha, trong đó 43 khu công nghiệp đã có nhà đầu tư. Cùng với đó là 104 cầu cảng tại 50 bến cảng tập trung tại các khu bến Lạch Huyện, Đình Vũ, sông Cấm, phà Rừng...

Những yếu tố này là điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trương nước và quốc tế.

Mới đây, lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Kinh Bắc (KBC) và Tập đoàn CTP Invest Ltd (CTP) đến từ Châu Âu đã có buổi làm việc việc với Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu về hợp tác phát triển Tổ hợp Cảng biển, sân bay, hậu cần (logistics) và công nghiệp tích hợp.

Đại diện CTP Invest cho biết, doanh nghiệp này đã đi khảo sát tại nhiều địa phương trong cả nước và quyết định chọn Hải Phòng để đầu tư. Công ty CTP Invest Ltd sẽ trực tiếp khảo sát Khu kinh tế phía Nam; Khu thương mại tự do và một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Hải Phòng.

Tập đoàn bày tỏ mong muốn sẽ là cầu nối giữa thành phố Hải Phòng và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới đang hoạt động trong các lĩnh vực được Hải Phòng quan tâm như công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, logicstic…

Tập đoàn CTP Invest cam kết mạnh mẽ đầu tư vào các khu vực chiến lược của Hải Phòng. Trong năm 2026, Công ty CTP Invest Ltd sẽ triển khai Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà xưởng rộng 30 ha trong khu công nghiệp Tràng Duệ 3.

Dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ 3

Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 có quy mô 652,73 ha thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Dự án này do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (SHP - Công ty thành viên của KBC) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 sở hữu vị trí chiến lược trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thụ hưởng toàn diện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và khả năng kết nối quốc tế của Hải Phòng - trung tâm logistics và công nghiệp trọng điểm khu vực phía Bắc. Dự án được định hướng thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, tạo chuỗi liên kết ngành điện tử - xe điện, các ngành công nghiệp phụ trợ thân thiện với môi trường.

Ngay tại lễ động thổ dự án hồi tháng 5/2025, đã có nhiều doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ thuê đất tại dự án này. Đơn cử như Công ty cổ phần Sao Hoả Toàn quốc dự kiến thuê 10ha đất để xây dựng nhà xưởng cho thuê tại Tràng Duệ 3. Công ty TNHH Horn Việt Nam thuê 9ha đất thực hiện dự án gia công lắp ráp tai nghe. Công ty TNHH IDIS Việt Nam sẽ thuê 5,5ha để thực hiện dự án đầu tư thiết bị lưu trữ và phân phối năng lượng thông minh. Công ty TNHH HALLA Electronics Vina thuê 5ha để sản xuất linh kiện ô tô với tổng mức đầu tư 25 triệu USD.