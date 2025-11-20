Nhà đầu tư tỷ đô đến từ Trung Quốc tạo gần 70.000 việc làm cho tỉnh sát vách Hà Nội

Bắc Ninh nằm trong hành lang kinh tế quan trọng khu vực phía Bắc Việt Nam. Những năm gần đây, Bắc Ninh có những bước phát triển mạnh mẽ; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI liên tục tăng mạnh.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, Trung Quốc là một trong những đối tác đầu tư chủ lực và có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở rộng năng lực sản xuất cho tỉnh.

Một trong những đối tác lớn của tỉnh là Tập đoàn Goertek. Tập đoàn Goertek được thành lập năm 2001 là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, chuyên sản xuất các sản phẩm điện tử và linh kiện, thiết bị đeo thông minh. Tập đoàn có trụ sở chính tại Trung Quốc và hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

Tập đoàn Goertek (Trung Quốc) đầu tư vào Bắc Ninh từ năm 2013 bằng việc thành lập Công ty TNHH Goertek Vina tại Khu công nghiệp Quế Võ. Tính đến năm 2025, Tập đoàn Goertek đã thành lập 4 công ty tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,3 tỷ USD, tạo việc làm cho gần 70.000 lao động. Tập đoàn luôn chú trọng ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất tại doanh nghiệp.

Ngoài các dự án sản xuất, Goertek đang chuẩn bị xây dựng dự án khu lưu trú cho người lao động, chuyên gia với tổng vốn đầu tư lên đến 100 triệu USD, dự kiến khoảng hơn 1 nghìn phòng và sức chứa lên hơn 5.000 người tại Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh.

Ngoài các dự án sản xuất trong tỉnh, Tập đoàn Goertek cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn tỉnh như: Ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, ủng hộ chương trình sân chơi đất học Kinh Bắc, xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh…

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh mới đây, ông Tưởng Hồng Trại, Phó Chủ tịch Tập đoàn, Tổng Giám đốc Công ty Goertek Vina bày tỏ mong muốn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tạo điều kiện, phối hợp, đồng hành cùng Tập đoàn để tạo nên thành công lớn hơn cho Goertek Việt Nam tại tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Tập đoàn Goertek trở thành doanh nghiệp, nhà đầu tư mẫu mực không chỉ trong thu hút nhân lực chất lượng cao mà còn nhiều điểm sáng trong kinh doanh, dịch vụ, phát triển khoa học công nghệ, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống công nhân, người lao động… đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo Bắc Ninh mong muốn thời gian tới Tập đoàn Goertek tiếp tục mở rộng đầu tư tại tỉnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của Việt Nam làm đối tác, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng sản phẩm cho Tập đoàn. Đồng thời là cầu nối giới thiệu thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc đến với tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục, đào tạo, tuyển dụng lao động trong tỉnh vào làm việc tại công ty.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn và Tổng Giám đốc Công ty Goertek Vina Tưởng Hồng Trại trao đổi tại buổi tiếp.

Bắc Ninh là một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến hết tháng 10/2025, tỉnh Bắc Ninh thu hút được trên 16,2 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi. Tính riêng thu hút FDI, Bắc Ninh đứng thứ 2 toàn quốc chỉ sau Tp.HCM.

Cụ thể, trong kỳ, tỉnh đã thu hút 180 dự án đầu tư trong nước (DDI) mới với tổng vốn đăng ký 270.126,5 tỷ đồng; 312 dự án FDI mới với 1,68 tỷ USD vốn đăng ký. Bên cạnh đó, 149 dự án DDI được điều chỉnh, bổ sung 11.424,6 tỷ đồng vốn; 222 dự án FDI tăng vốn thêm 3,42 tỷ USD.

Toàn tỉnh ghi nhận 6.060 doanh nghiệp thành lập và 392 chi nhánh, văn phòng đại diện và 2.400 địa điểm kinh doanh, vốn đăng ký trên 101.504 tỷ đồng.

Cùng với đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Bắc Ninh trong 10 tháng năm 2025 cũng đạt khoảng 148,33 tỷ USD, cán cân thương mại xuất siêu khoảng 4,55 tỷ USD.

Hiện tại, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về cả kim ngạch xuất khẩu, đạt 76,44 tỷ USD và xếp thứ hai cả nước về kim ngạch nhập khẩu, đạt 71,89 tỷ USD (sau Tp.HCM đạt 81,34 tỷ USD).



