"Đế chế 56.000 tỷ", lớn nhất thế giới đến từ Trung Quốc có động thái bất ngờ tại Việt Nam

Sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ với hàng nghìn cửa hàng trên toàn cầu, Mixue – chuỗi F&B giá rẻ lớn nhất thế giới – lần đầu tiên ghi nhận động thái thu hẹp hệ thống tại thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2025. Đây được xem là bước đi bất ngờ của thương hiệu vốn nổi tiếng với chiến lược mở rộng nhanh và dày đặc.

Trong báo cáo tài chính bán niên, Mixue Group - công ty đứng sau chuỗi trà sữa và kem bình dân trên cho biết đã cắt giảm một số cửa hàng hoạt động kém hiệu quả tại Việt Nam và Indonesia. Hai quốc gia này vốn là thị trường quốc tế lớn nhất của hãng.

Tuy không công bố chi tiết số điểm đóng cửa, tập đoàn xác nhận tổng lượng cửa hàng ngoài Trung Quốc tính đến cuối tháng 6 đã giảm còn khoảng 4.700, tức giảm hơn 160 điểm so với cuối năm 2024.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mixue đang tái cơ cấu hoạt động quốc tế nhằm tăng hiệu quả kinh doanh thay vì tiếp tục mở rộng bằng mọi giá như giai đoạn trước.

Tại Việt Nam, sự bùng nổ của các thương hiệu F&B mới, yêu cầu ngày càng cao về mặt bằng, vận hành, cũng như chi phí nhân sự và nguyên liệu tăng mạnh thời gian qua đã tạo sức ép lên mô hình trà sữa giá rẻ vốn có biên lợi nhuận mỏng.

Cai Weimiao, Giám đốc điều hành kiêm phụ trách chuỗi cung ứng tuyến đầu, cho biết, việc thu hẹp số lượng điểm bán tại Việt Nam nằm trong chiến lược tối ưu hoá vận hành.

Mixue cho biết tập trung vào chất lượng và hiệu suất hơn là số lượng cửa hàng, đặc biệt tại các thị trường đã bão hoà hoặc cạnh tranh cao. Các cửa hàng được tái bố trí tại cả 2 thị trường ghi nhận doanh số bình quân ngày tăng trên 50%.

Tuy vậy, việc đóng cửa không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của tập đoàn. Tính đến giữa năm 2025, Mixue vận hành 53.014 cửa hàng trên toàn thế giới, tăng 9.796 điểm bán so với một năm trước đó, vượt tổng số điểm mở mới trong cả năm 2024.

Phần lớn tăng trưởng đến từ thị trường Trung Quốc đại lục. Thời gian vừa qua, Mixue đã mở mới 9.668 điểm bán hàng. Tại Trung Quốc, theo số liệu được cập nhật đến hết năm 2023, doanh nghiệp này chiếm 20% thị phần trà sữa.

Nửa đầu năm, Mixue Group ghi nhận doanh thu 14,87 tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 56.000 tỷ đồng) , tăng 39% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận ròng đạt 2,72 tỷ nhân dân tệ (hơn 10.200 tỷ đồng), tăng 44%.

Mixue cho biết sự tăng trưởng đến từ việc củng cố chuỗi cung ứng, nâng cấp hệ thống sản xuất, tối ưu hoá logistics và tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm chủ lực như kem, trà sữa và đồ uống theo mùa.

Mixue bắt đầu hiện diện tại Việt Nam từ năm 2018. Giai đoạn đầu, chuỗi F&B này tập trung mở cửa hàng tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trước khi nhanh chóng phủ sóng ra nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo bản cáo bạch nộp lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong khi chuẩn bị IPO, tính đến cuối tháng 9/2024, Việt Nam có 1.304 cửa hàng Mixue – quy mô lớn thứ hai sau Trung Quốc và Indonesia. Với mạng lưới rộng khắp như vậy, Mixue trở thành chuỗi F&B lớn nhất tại Việt Nam.

Sản phẩm của thương hiệu này có mức giá tương đối rẻ so với các đối thủ trên thị trường. Mixue lấy yếu tố giá cạnh tranh đánh vào tệp khách hàng học sinh, sinh viên.

Với mức giá trà sữa chỉ dao động 25.000 - 35.000/cốc, kem ốc quế 10.000 đồng/chiếc, nhiều người trẻ với mức thu nhập trung bình dễ dàng chi trả.

Trong báo cáo Ngành hàng F&B do Cốc Cốc công bố trước đó, Mixue là thương hiệu được bình chọn nhiều nhất tại Việt Nam ở cả hai nhóm tuổi dưới 18 và từ 18 - 24 (tỷ lệ lần lượt là 36% và 44%).

Chính vì sự yêu thích rộng rãi của nhiều tệp khách hàng nên doanh thu của chuỗi cửa hàng này tại Việt Nam cũng nổi trội hơn hẳn các đối thủ trong ngành.

Dữ liệu của Vietdata cho thấy doanh thu của Mixue tại thị trường Việt Nam đạt gần 1.260 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 2,6 lần so với 2022. Lợi nhuận sau thuế của thương hiệu này cũng bật tăng mạnh, đạt 204 tỷ đồng – gấp 3 lần chỉ sau một năm, bỏ xa nhiều chuỗi đồ uống khác đang hoạt động trong nước.