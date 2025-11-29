Giá vàng tăng dựng đứng, mua đầu tuần, cuối tuần "tất tay", lời lãi ra sao?

Trong phiên giao dịch sáng nay, lúc 5h45 theo giờ Việt Nam, giá vàng trên thị trường thế giới tăng mạnh 62,6 USD/ounce, ở ngưỡng 4.218,4 USD/ounce. Đây cũng là mức giá cao nhất trong nửa tháng qua. Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 tăng 1,3%, chốt phiên ở mức 4.254,9 USD/oz.

Tính đến thời di điểm hiện tại, giá vàng giao ngay đã tăng 4,6% trong tháng 11. Đây là tháng thứ tư liên tiếp mặt hàng kim loại quý này tăng giá. Chỉ tính riêng trong tuần này, giá vàng đã tăng đến 3,77%.

Còn tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC mở cửa tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Cập nhật lúc 9h00, Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá vàng SJC ở mức 152,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 154,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng được SJC niêm yết tại 152,9 triệu đồng chiều mua và 154,93 triệu đồng/lượng chiều bán. ﻿Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 153,4-154,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).﻿

Như vậy, nếu khách hàng mua từ đầu tuần ở mức giá là 149,4 triệu đồng/lượng và bán ra vào đầu giờ sáng nay ở mốc 154,9 triệu đồng thì khách hàng đã lãi ngay 5,5 triệu đồng mỗi lượng.

Biến động giá vàng trong tuần qua. Nguồn: Bảo Tín Mạnh Hải

Theo nhận định của Bảo Tín Mạnh Hải, có 3 nguyên nhân tác động lên giá vàng trong tuần vừa qua.

Đầu tiên là dữ liệu kinh tế được công bố hôm 26/11 là đồng USD suy yếu, giá vàng mạnh. Dữ liệu về niềm tin của người tiêu dùng chỉ ở mức 88,7, giảm mạnh so với mức 94,9% của tháng trước, và là mức thấp thứ hai kể từ tháng 4, và thấp hơn kỳ vọng 93,2.

Dữ liệu về đơn hàng lâu bền giảm 1,1% trong khi kỳ vọng là 0,7%. Việc này cho thấy doanh nghiệp giảm chi tiêu và đây là tín hiệu nên kinh tế đang chậm lại vè sẽ thúc đẩy FED buộc phải cắt lãi.

Dữ liệu về chi tiêu tăng nhẹ nhưng chậm hơn so với kỳ vọng trong khi đó thì dữ liệu về thu nhập tăng nhưng không mạnh báo hiệu người dân đang thắt chặt chi tiêu và hỗ trợ quan điểm nền kinh tế đang hạ nhiệt. Tổng hợp cả 3 yếu tố trên sẽ khiến đồng USD hạ nhiều và giá vàng sẽ tăng.

Nguyên nhân thứ 2 là FED và kỳ vọng cắt lãi. Dự báo FED cắt lãi trong tháng 12 lên đến 80%. Đây chính là lực đẩy nền tảng khiến giá vàng tăng cao.

Cuối cùng phải kể đến các yếu tố kỹ thuật. Vùng 4.100 - 4.110 đã trở thành ngưỡng hỗ trợ mới của thị trường. Và nó tiếp tục không bị phá vỡ trong phiên Á, phiên Mỹ lại được kéo lên 4.150 đã kích hoạt hàng loạt lệnh và các lệnh bán khống của giai đoạn trước đó.

Điều này đã kéo giá một mạch lên đến hơn 4.160 và đóng cửa ở mức 4.163, hình thành 1 cây nến xanh rất dài tạo một tín hiệu cực đẹp. Như vậy về mặt kỳ thuật thì vàng đã hình thành vùng giá mới với ngưỡng hỗ trợ là vùng 4.140 - 4.150 và ngưỡng kháng cự sẽ đến từ 4.170 - 4.185.

Theo nhận định của các báo cáo quốc tế, nhìn chung, giá vàng đang ở trong môi trường thuận lợi. Tuy nhiên, theo Bảo Tín Mạnh Hải, vàng là môi trường đầu tư lâu dài chứ không phải kênh lướt sóng trong ngắn hạn nên đừng cố gắng mua ở giai đoạn này rồi kỳ vọng lãi nhanh và lãi mạnh trong ngắn hạn.

Bên cạnh vàng, một kim loại quý khác cũng tăng giá mạnh trong tuần qua là bạc. Giá bạc phiên 28/11 lập kỷ lục mới, lên 56,78 USD/ounce. Tổng cộng cả tháng, bạc tăng 16,6%.

"Biểu đồ cho thấy bạc đã đi lên cả tuần qua, khiến nhiều nhà đầu tư dựa vào phân tích kỹ thuật tiếp tục lạc quan vào thị trường này", Jim Wyckoff - nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals cho biết.

Bạch kim hiện giao dịch tại 1.672 USD một ounce, tăng gần 11% trong tuần. Palladium tăng 5,6% tuần này, chốt tại 1.450 USD.