"Cất cánh" cùng dự án 16 tỷ USD, "sóng lớn" đổ bộ Đồng Nai, loạt doanh nghiệp tư nhân ồ ạt nhập cuộc

Một góc Khu công nghiệp Đồng Xoài II (phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai)

Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển mạnh mẽ hạ tầng khu công nghiệp (KCN), trở thành điểm đến chiến lược của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là sự tham gia ngày càng rõ nét của khối doanh nghiệp tư nhân.

Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông kết nối vùng và môi trường đầu tư minh bạch, tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là "thủ phủ công nghiệp" của khu vực Đông Nam Bộ.

Hiện nay, Đồng Nai là địa phương có số lượng KCN lớn hàng đầu cả nước, với hàng chục KCN đã đi vào vận hành và nhiều KCN mới đang hình thành. Trong bối cảnh nhu cầu về mặt bằng sản xuất tăng cao, tỉnh đang tích cực mở rộng không gian phát triển các KCN theo hướng quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và gắn với định hướng phát triển bền vững.

Đáng chú ý, ngày 19/12 tới đây, Đồng Nai sẽ đồng loạt khởi công xây dựng hạ tầng 3 KCN gồm Long Đức 3, Bàu Cạn – Tân Hiệp (giai đoạn 1) và Xuân Quế – Sông Nhạn (giai đoạn 1). Đây đều là những dự án có vị trí gần Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự kiến tạo lực hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư sản xuất – công nghiệp – logistics trong thời gian tới. Các dự án này do các doanh nghiệp trong hệ sinh thái KN Holdings đầu tư và phát triển.

Mộc góc nhìn từ trên cao của Khu công nghiệp Minh Hưng 3

Không chỉ các dự án đã chuẩn bị khởi công, ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn đang đề xuất nghiên cứu, đầu tư thêm các KCN mới tại địa bàn tỉnh. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức đã đề xuất đầu tư một KCN quy mô khoảng 500 ha trong khu vực quy hoạch Bàu Cạn – Tân Hiệp, hướng tới phát triển đồng bộ với hạ tầng giao thông và logistics của khu vực.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai cùng các đối tác đang xúc tiến kế hoạch xây dựng trung tâm sản xuất, trưng bày và kết nối ngành gỗ liên vùng với diện tích gần 1.000 ha tại khu vực Xuân Lộc cũ, nhằm tái cơ cấu ngành gỗ theo hướng tập trung, hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Ở khu vực phía Bắc tỉnh (thuộc tỉnh Bình Phước trước đây), Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Techtra đang nghiên cứu triển khai KCN Đông Nam Đồng Phú với quy mô khoảng 2.000 ha, đồng thời đề xuất thêm quỹ đất khoảng 310 ha phục vụ tái định cư và phát triển nhà ở xã hội cho người lao động. Nhà đầu tư cho biết đã chuẩn bị sẵn nguồn lực tài chính và mong muốn sớm được chấp thuận để triển khai dự án theo kế hoạch.

Sân bay Long Thành

Đồng Nai định hướng việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp theo hướng chọn lọc, chất lượng cao và phát triển bền vững. Theo đó, tỉnh ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường, tiết kiệm đất và ít sử dụng lao động phổ thông.

Các lĩnh vực được khuyến khích đầu tư là những ngành công nghệ của tương lai, sản xuất giá trị gia tăng lớn, gắn với logistics, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ kỹ thuật cao.

Đồng thời, chiến lược thu hút đầu tư của tỉnh cũng đặt trong mối liên kết chặt chẽ với lợi thế động lực từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành - siêu dự án sân bay lớn nhất Việt Nam, được đầu tư 16 tỷ USD và vùng phụ cận, nhằm hình thành các chuỗi sản xuất – dịch vụ – logistics hiện đại, đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư.

Sự vào cuộc mạnh mẽ của doanh nghiệp tư nhân đang tạo sức bật mới cho thị trường phát triển hạ tầng KCN tại Đồng Nai, góp phần đa dạng hóa nguồn vốn, thúc đẩy chuẩn hóa hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ khu công nghiệp.

Với nền tảng hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai gần, Đồng Nai được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm công nghiệp – logistics – dịch vụ quy mô lớn, đóng vai trò động lực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.