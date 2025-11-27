Tin vui: Hàng trăm căn hộ được chào bán với giá chỉ từ 260 triệu đồng

Toàn cảnh khu nhà ở xã hội Viglacera

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh mới đây đã có công bố công khai việc bán, cho thuê nhà ở xã hội V1, V2 tại lô đất OCH1 tại Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong (nay là xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Công trình này do Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư; đại diện chủ đầu tư là Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera. Quy mô dự án gồm hạng mục nhà ở xã hội V1, V2 tại lô đất OCH1, có chiều cao 9 tầng với tổng số 416 căn hộ, với diện tích từ 26,3 - 67,4m2.

Số lượng căn hộ để bán là 278 căn hộ và 138 căn hộ để cho thuê. Giá bán là gần 10 triệu đồng/m2 , mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, không gồm kinh phí bảo trì nhà chung cư; hệ số điều chỉnh giá bán đối với phần diện tích thứ i (Ki) được chủ đầu tư xác định theo cùng hệ số là 1). Giá cho thuê là 60.807 đồng/m2/tháng (gồm thuế giá trị gia tăng và kinh phí bảo trì nhà chung cư).

Như vậy, với mức giá trên, để sở hữu nhà tại dự án này, khách hàng phải bỏ ra số tiền khoảng 260 - 674 triệu đồng, tùy từng vị trí và diện tích căn hộ. Còn nếu thuê, khách hàng sẽ chi số tiền từ 1,6 triệu đồng/tháng cho căn hộ có diện tích nhỏ nhất và 4,1 triệu đồng/tháng cho căn có diện tích lớn nhất.

Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội, khu dân cư số 3, thành phố Bắc Giang. Ảnh: Công ty Cổ phần đầu tư 379.

Ngoài dự án trên, Sở Xây dựng tỉnh cũng vừa công bố giá bán cho nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội, khu dân cư số 3, thành phố Bắc Giang (nay là phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh).

Dự án Nhà ở xã hội khu dân cư số 3 do Công ty Cổ phần đầu tư 379 làm chủ đầu tư. Công trình này gồm 2 tòa nhà ở xã hội là tòa N01 cao 6 tầng, tòa N02 cao 10 tầng, và 1 nhà để xe cho các căn hộ chung cư thuộc dự án.

Ngoài ra, dự án xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà gồm: Cổng, tường rào, sân đường nội bộ, cây xanh thảm cỏ, bãi đỗ xe ngoài trời... Dự án đã nghiệm thu đưa vào sử dụng từ quý 3/2023.

Trong đợt mở bán này, số lượng căn hộ được bán bán là 26 căn nhà ở xã hội. Theo công bố, giá bán căn hộ tại tòa N02 là 12,1 triệu đồng/m2. Giá bán này đã bao gồm VAT, chưa bao gồm kinh phí bảo trì và chưa tính hệ số điều chỉnh giá bán đối với phần diện tích thứ i (Ki). Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 30/12/2025 đến ngày ngày 30/1/2026.

Công trường dự án nhà ở xã hội Cát Tường Smart City, xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm, Bắc Ninh đã hoàn thành 12.649 căn hộ nhà ở xã hội. So với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 là 15.920 căn hộ thì Bắc Ninh đã hoàn thành được khoảng 80% mục tiêu. Qua rà soát, số căn hộ đăng ký hoàn thành trong 3 tháng cuối năm 2025 là 3.636 căn. Do vậy, đến hết năm 2025, tỉnh Bắc Ninh sẽ hoàn thành mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bắc Ninh đã và đang triển khai 90 dự án nhà ở xã hội (tăng 13 dự án trong năm 2025), với tổng diện tích khoảng 311,18 ha, quy mô khoảng 10,36 triệu m2 sàn. Dự kiến khi hoàn thành đáp ứng khoảng 127.066 căn hộ (giai đoạn 2022 - 2025 đã hoàn thành khoảng 25.000 căn hộ).

Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh đăng ký chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội là 20.000 căn (tăng hơn 2.000 căn so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao).