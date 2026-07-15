Thay đổi lớn trong nơi sống của Phương Oanh

Nhìn vào căn biệt thự hiện tại của Phương Oanh nhiều người phải đồng cảm.

Sau khoảng thời gian gần như vắng bóng trên mạng xã hội vì những biến cố của gia đình, Phương Oanh gần đây có phần thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh mới. Tuy nhiên, cô chủ yếu đăng tải những hình ảnh, đoạn clip xoay quanh cuộc sống đời thường của một bà mẹ bỉm sữa. Từ chuyện vào bếp nấu ăn, chăm sóc cặp song sinh đến những khoảnh khắc sinh hoạt của cả gia đình trong căn biệt thự đều trở thành nội dung quen thuộc trên trang cá nhân.

Mới đây, trong một clip ghi lại cảnh dạy các con, Phương Oanh để lộ nhiều góc trong căn biệt thự mà cô đang sinh sống. Điều khiến cư dân mạng chú ý lần này không phải những món nội thất đắt tiền hay cách trang trí cầu kỳ, mà là sự thay đổi khá rõ trong cách sắp xếp không gian sống.

Phương Oanh hiện tại

So với trước đây, khu vực phòng khách đã khác đi khá nhiều. Một số món đồ nội thất và đồ trang trí từng xuất hiện trong những video cũ đã được dọn gọn hoặc thay đổi vị trí. Thay vào đó là sự xuất hiện của những tấm thảm chơi cỡ lớn, xe đồ chơi, thú bông, sách vải cùng hàng loạt vật dụng dành cho trẻ nhỏ.

Ở nhiều góc trong phòng khách đều có thể bắt gặp “dấu vết” của hai nhóc tỳ. Những món đồ chơi được sắp xếp ngay trên sàn để các bé dễ lấy, trong khi khoảng không ở giữa căn phòng cũng được giữ khá rộng, đủ để hai em bé có thể thoải tập đi và chạy nhảy.

Phòng khách hiện tại được dọn gọn gàng nội thất, tạo không gian lớn cho các bé vui chơi, chạy nhảy

Nhiều người xem video cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này và để lại bình luận bày tỏ sự đồng cảm. Không ít ý kiến cho rằng chỉ cần nhìn vào cách bài trí căn nhà là biết gia đình đang có con nhỏ.

Bởi thực tế, đây là câu chuyện rất quen thuộc với nhiều ông bố, bà mẹ. Khi các bé bước vào giai đoạn hiếu động, thích khám phá mọi thứ xung quanh, việc dành nhiều diện tích hơn cho con vui chơi gần như là điều tất yếu. Những món nội thất chiếm diện tích, đồ decor đặt dưới sàn hay các vật dụng dễ vỡ thường sẽ được cất bớt để ưu tiên sự an toàn và thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Đó cũng là lý do nhiều gia đình sau khi có con thường thấy ngôi nhà "khác hẳn" so với thời điểm chưa có trẻ nhỏ. Không gian có thể không còn giữ được vẻ chỉn chu như trước, nhưng đổi lại phù hợp hơn với nhịp sống của cả nhà.

Trước đó căn biệt thự được bày biện nhiều đồ nội thất

Được biết, biệt thự của Phương Oanh đang sống tọa lạc tại một khu đô thị cao cấp ở Hà Nội, có thiết kế hiện đại, sang trọng và đầy tinh tế. Không gian bên trong gây ấn tượng với tone màu trắng, đen, nâu trầm làm chủ đạo, mang hơi hướng châu Âu pha nét tối giản. Phòng khách rộng rãi, được bài trí gọn gàng với ghế sofa lớn, đèn chùm pha lê, tranh trang trí nghệ thuật và rèm cửa dài chạm sàn. Tủ giày, tủ trang trí đều cao kịch trần, tạo cảm giác xa hoa mà vẫn tinh tế.

Phòng ngủ cũng được nữ diễn viên chăm chút kỹ lưỡng. Mọi chi tiết, từ ga giường, rèm, ánh sáng cho đến vật trang trí nhỏ đều toát lên sự ấm cúng, riêng tư và gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân. Ngoài ra, căn bếp và khu vực ăn uống được thiết kế mở, kết nối với không gian sinh hoạt chung, thể hiện lối sống hiện đại, gần gũi.

Từ sau khi sinh con, Phương Oanh cũng nhiều lần chia sẻ cô dành phần lớn thời gian để chăm sóc 2 nhóc tỳ. Nữ diễn viên thường tự tay chuẩn bị bữa ăn, chơi cùng các bé và ghi lại những khoảnh khắc rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày. Thay vì thuê nhiều người hỗ trợ hay liên tục xuất hiện ở các hoạt động giải trí, cô lựa chọn ưu tiên thời gian cho gia đình trong giai đoạn các con còn nhỏ.

Chính vì vậy, sự thay đổi trong căn biệt thự cũng phần nào phản ánh cuộc sống hiện tại của Phương Oanh.

Cuộc sống hiện tại của Phương Oanh chủ yếu xoay quanh gia đình, con cái

Hiện tại, cô không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước. Thay vào đó, cô tập trung cho công việc kinh doanh cá nhân, quảng bá sản phẩm và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Cuộc sống của nữ diễn viên giờ đây chủ yếu xoay quanh gia đình và hai nhóc tỳ song sinh.

Trên trang cá nhân của mình, Phương Oanh thỉnh thoảng có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình làm mẹ, đặc biệt là giai đoạn các con bước vào tuổi lên 2.