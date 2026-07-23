Thay đổi lớn trên Zalo mà người dùng nên biết ngay

Zalo vừa chính thức tung ra loạt tính năng mới trong tháng 7/2026 với nhiều tính năng hữu ích cho người dùng.

Dịch AI mở rộng hỗ trợ tiếng Trung và tiếng Hàn

Ra mắt lần đầu vào năm 2025, tính năng Dịch AI của Zalo đã nhanh chóng chinh phục hàng triệu người dùng thường xuyên nhờ khả năng chuyển ngữ tiếng Anh tự nhiên và chuẩn xác. Bước sang năm 2026, để đáp ứng nhu cầu giao tiếp ngày càng đa dạng, Zalo tiếp tục nâng cấp hệ thống, đặc biệt chú trọng vào hai ngôn ngữ phổ biến là tiếng Trung và tiếng Hàn.

Sức mạnh của trí tuệ nhân tạo giúp người dùng dịch thuật trực tiếp ngay trong khung trò chuyện. Bản dịch được đánh giá cao về độ chính xác và văn phong tự nhiên, phù hợp với nhiều ngữ cảnh giao tiếp khác nhau. Đối với nhóm người dùng zCloud, Zalo còn tích hợp thêm tùy chọn dịch tin nhắn tự động và gửi bản dịch, giúp các cuộc hội thoại xuyên biên giới diễn ra hoàn toàn liền mạch.

Về định hướng phát triển, đại diện Zalo chia sẻ rằng AI chỉ thực sự phát huy giá trị khi được nhúng tự nhiên vào thói quen hàng ngày. Các tính năng AI trên Zalo đều hướng tới việc giảm thiểu thao tác, tiết kiệm thời gian, giúp người dùng tập trung hoàn toàn vào nội dung thay vì loay hoay với công nghệ. Mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, kết nối mọi người một cách dễ dàng nhất.

Để sử dụng tính năng hữu ích này, người dùng chỉ cần thao tác rất đơn giản bằng cách nhấn giữ vào tin nhắn muốn chuyển ngữ, chọn mục dịch và thay đổi sang ngôn ngữ mình mong muốn. Đặc biệt, đối với người dùng iPhone, Zalo còn kết hợp trực tiếp với ứng dụng Dịch thuật của hệ điều hành iOS, mở rộng khả năng hỗ trợ lên đến 17 ngôn ngữ khác nhau.

Chuyển dữ liệu từ máy tính về điện thoại dễ dàng hơn

Nhằm giải quyết bài toán chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng, Zalo đã chính thức cập nhật tính năng sao lưu tin nhắn văn bản trên Zalo PC. Đây là giải pháp hoàn hảo cho những trường hợp người dùng cần đổi thiết bị, mất máy hoặc phải cài đặt lại ứng dụng, đảm bảo lịch sử trò chuyện luôn được đồng bộ đầy đủ và không làm gián đoạn luồng thông tin.

Quá trình chuyển dữ liệu từ máy tính về điện thoại được thiết kế vô cùng tối ưu. Bạn chỉ cần mở Zalo PC, truy cập vào phần cài đặt dữ liệu để tìm đến mục đồng bộ và sao lưu, sau đó khởi chạy quá trình sao lưu tin nhắn. Cuối cùng, khi mở Zalo trên điện thoại, hệ thống sẽ tự động hướng dẫn bạn các bước tiếp theo để đưa toàn bộ tin nhắn về máy. Tính năng này bắt đầu được triển khai từ tháng 7 và đang trong quá trình phát hành rộng rãi đến toàn bộ người dùng, minh chứng cho nỗ lực tối ưu hóa hiệu suất đa nền tảng của Zalo.

Đơn giản hóa việc thiết lập OpenClaw trên Zalo

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trong bản cập nhật lần này là việc Zalo phát hành plugin chính thức cho OpenClaw - một AI Agent mã nguồn mở đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ toàn cầu. Giải pháp mới giúp loại bỏ hoàn toàn các bước cài đặt và thiết lập phức tạp trước đây, cho phép người dùng dễ dàng ra lệnh cho AI soạn và gửi tin nhắn tự động qua Zalo.

Thay vì phải vật lộn với các bước kết nối rời rạc, giờ đây bạn có thể hoàn tất thiết lập chỉ trong chớp mắt. Sau khi cài đặt Plugin Zalo ClawBot từ trang web chính thức của OpenClaw, bạn chỉ cần dùng Zalo quét mã QR để tạo trợ lý My Clawbot cho riêng mình. Ngay sau đó, bạn đã có thể nhắn tin trực tiếp để yêu cầu trợ lý ảo này hỗ trợ xử lý công việc. Việc tinh gọn các thao tác kỹ thuật là một bước tiến lớn, giúp công nghệ AI tiên tiến trở nên gần gũi và dễ tiếp cận hơn với đại đa số người dùng trên nền tảng.