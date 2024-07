Thay đổi lối sống có thể giảm được gần một nửa số ca tử vong do ung thư

Theo một nghiên cứu mới, gần 1/5 số ca ung thư mới ở người lớn từ 30 tuổi trở lên tại Mỹ vào năm 2019 có thể là do hút thuốc.

Theo một nghiên cứu mới của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, khoảng 40% số ca ung thư mới ở người lớn từ 30 tuổi trở lên tại Mỹ — và gần một nửa số ca tử vong — có thể là do các yếu tố nguy cơ có thể phòng ngừa được.

Tiến sĩ Arif Kamal, giám đốc bệnh nhân của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, cho biết: "Đây là những điều mà mọi người có thể thực sự thay đổi cách sống hàng ngày để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư".

Hút thuốc lá là nguy cơ hàng đầu

Nghiên cứu cho thấy hút thuốc là yếu tố nguy cơ hàng đầu, góp phần gây ra gần 1 trong 5 trường hợp ung thư và gần một phần ba số ca tử vong do ung thư. Các yếu tố nguy cơ chính khác bao gồm thừa cân, uống rượu, ít vận động, chế độ ăn uống và các bệnh nhiễm trùng như HPV.

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu đã phân tích 18 yếu tố nguy cơ có thể thay đổi trên 30 loại ung thư. Nghiên cứu phát hiện ra rằng, các yếu tố lối sống này có liên quan đến hơn 700.000 ca ung thư mới và hơn 262.000 ca tử vong.

Ung thư phát triển do tổn thương ADN hoặc do có nguồn nhiên liệu. Những yếu tố khác — chẳng hạn như yếu tố di truyền hoặc môi trường — cũng có thể tạo ra những điều kiện sinh học này, nhưng những rủi ro có thể thay đổi giải thích cho tỷ lệ các ca ung thư và tử vong cao hơn đáng kể so với bất kỳ yếu tố nào khác đã biết. Ví dụ, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời có thể làm hỏng ADN và dẫn đến ung thư da, trong khi các tế bào mỡ sản xuất ra các hormone có thể nuôi dưỡng một số loại ung thư nhất định.

Nghiên cứu mới cho thấy một số loại ung thư có thể phòng ngừa được hơn những loại khác. Nhưng các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi đã góp phần gây ra hơn một nửa số ca mới mắc ở 19 trong số 30 loại ung thư được đánh giá.

10 loại ung thư có thể thay đổi được

Có 10 loại ung thư mà các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được có thể gây ra ít nhất 80% các trường hợp mới, bao gồm hơn 90% các trường hợp ung thư hắc tố có liên quan đến tia cực tím và hầu hết các trường hợp ung thư cổ tử cung có liên quan đến nhiễm HPV, có thể phòng ngừa bằng vắc-xin.

Ung thư phổi là căn bệnh có số lượng ca mắc lớn nhất do các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được - hơn 104.000 ca ở nam giới và 97.000 ca ở nữ giới - và phần lớn có liên quan đến việc hút thuốc.

Sau hút thuốc, thừa cân là nguyên nhân lớn thứ hai gây ra các ca ung thư, liên quan đến khoảng 5% các ca mới ở nam giới và gần 11% các ca ở nữ giới. Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng, béo phì liên quan đến hơn một phần ba số ca tử vong do ung thư nội mạc tử cung, túi mật, thực quản, gan và thận.

Một nghiên cứu gần đây khác phát hiện ra rằng, nguy cơ mắc một số loại ung thư giảm đáng kể ở những người dùng thuốc giảm cân và thuốc điều trị tiểu đường phổ biến như Ozempic và Wegovy.

Tiến sĩ Marcus Plescia, giám đốc y khoa của Hiệp hội các quan chức y tế tiểu bang và lãnh thổ của Mỹ cho biết: "Béo phì đang nổi lên, theo một số cách, cũng nguy hiểm đối với con người như hút thuốc lá".

Plescia cho biết thêm, việc can thiệp vào một loạt các “yếu tố rủi ro hành vi cốt lõi” — chẳng hạn như bỏ hút thuốc, ăn uống lành mạnh và tập thể dục — có thể tạo ra “sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ và kết quả của các bệnh mãn tính”. Và ung thư là một trong những bệnh mãn tính đó, giống như bệnh tim hoặc tiểu đường.