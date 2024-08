Thấy chó cưng hành động lạ, nam giám đốc đi khám, sốc khi phát hiện ung thư giai đoạn cuối

Phát hiện ung thư sau khi chó cưng hành động lạ

Mark Allen, 65 tuổi, đến từ Warwick, Anh, cho biết nhà ông nuôi ba chú chó, trong đó một chú chó tên Jessie bỗng nhiên hành động kỳ lạ.

Mark kể: "Vào thời điểm đó [cách đây 7 năm], chúng tôi có ba chú chó và Jessie hành động kỳ lạ, quấn quýt quanh chân tôi và cư xử thân thiện trong khi trước đây nó chưa từng như vậy".

Mark, giám đốc điều hành của một doanh nghiệp tư vấn, thừa nhận lúc đó ông không nghĩ nhiều về điều này. Tuy nhiên, sau đó, ông đoán Jessie đang cố cảnh báo ông điều gì đó.

"Cuối cùng, khi tôi đến gặp bác sĩ và nhận được kết quả của một số xét nghiệm, tôi đã đoán mình bị ung thư", Mark kể.

Jessie, chú chó cưng giúp Mark phát hiện ung thư giai đoạn cuối.

Mark sau đó được chẩn đoán có một khối u ác tính lan ra hầu hết bên phải khuôn mặt.

Mark đã trải qua một cuộc phẫu thuật kéo dài 10 giờ để loại bỏ khối u trên mặt. Sau đó, các bác sĩ phẫu thuật bắt tay vào một cuộc tái tạo khuôn mặt quy mô lớn, bao gồm việc thay xương gò má bằng xương chậu.

Hốc mắt của ông cũng bị cắt bỏ cùng với các hạch bạch huyết và tuyến nước bọt ở bên phải cổ để ngăn chặn bệnh ung thư lan rộng hơn. Mark cho biết: "Họ đã cố gắng lấy khối u ra ngoài một cách sạch sẽ nhưng phải cắt bỏ hốc mắt của tôi. Xương gò má của tôi giờ được làm từ xương chậu".

Mark hối hận vì đã phớt lờ các triệu chứng trong gần 12 tháng, khiến khối u của ông lan rộng khắp khuôn mặt. Hiện, ông đang kêu gọi những người khác đừng mắc phải sai lầm tương tự.

Mark cho biết: "Nếu tôi đến gặp bác sĩ sớm hơn thì chắc chắn việc điều trị sẽ không quá nặng nề như hiện tại, thế nhưng tôi đã để ung thư chuyển sang giai đoạn 4. Tôi hỏi bác sĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không phẫu thuật và anh ấy trả lời rằng tôi sẽ chết trong vòng vài tuần".

"Khuôn mặt của chúng ta giống như dấu vân tay dễ thấy nhất. Chúng là một phần quan trọng trong danh tính của chúng ta và ý nghĩ về việc khuôn mặt biến dạng khiến bạn nản lòng, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục phẫu thuật".

‘Đừng bỏ qua các triệu chứng’

Sau cuộc phẫu thuật và vài tuần hồi phục, Mark phải chịu đựng đợt xạ trị chuyên sâu. Ông kể: "Việc xạ trị diễn ra khá khó chịu. Tôi sụt cân, rụng tóc ở một bên đầu và tôi cũng mất hết vị giác nên việc ăn uống chỉ là để sinh tồn".

Khuôn mặt Mark bị biến dạng sau cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u.

Mark hợp tác với một tổ chức từ thiện của Vương quốc Anh, Quỹ từ thiện Get A-Head, để nâng cao nhận thức về ung thư đầu và cổ. Ông nói: "Tôi rất may mắn và mọi chuyện sẽ rất khác nếu không có các tổ chức từ thiện như Get A-Head, những người đã giúp tài trợ cho một số thiết bị quan trọng được sử dụng để tái tạo khuôn mặt của tôi".



"Tôi sẽ không bao giờ giống như trước đây nhưng khi được chẩn đoán, tôi đã tự hứa với mình hai điều rằng tôi sẽ không cảm thấy tiếc cho bản thân và rằng hoàn cảnh của tôi sẽ mang lại điều tốt đẹp nào đó".

"Điều tốt đẹp là đã 7 năm trôi qua, tôi vẫn ở đây để kể câu chuyện và giúp nâng cao nhận thức cùng với Get A-Head. Lời khuyên của tôi dành cho những người khác là đừng bỏ qua các triệu chứng. Nếu có điều gì đó không ổn, hãy đi khám".

Danni Heath, giám đốc của Get A-Head Trust, bình luận: "Câu chuyện của Mark rất truyền cảm hứng. Đó là câu chuyện về niềm hy vọng và sự sống còn nhưng cũng là một thực tế đối với nhiều người".

"Ở Anh, số ca ung thư đầu và cổ đang tăng 3% mỗi năm và thật không may, hầu hết các trường hợp đều được chẩn đoán ở giai đoạn ba hoặc bốn khiến việc điều trị kéo dài hơn và xâm lấn hơn".

"Tại Get A-Head, chúng tôi thực hiện sứ mệnh cải thiện cuộc sống của bệnh nhân bằng cách tài trợ cho nghiên cứu, giáo dục và cung cấp thiết bị nhưng chúng tôi rất hy vọng mọi người sẽ lưu ý đến lời khuyên quý giá của Mark và tìm kiếm sự trợ giúp y tế nếu họ có bất kỳ triệu chứng nào đáng lo ngại".

Các triệu chứng chính của ung thư đầu và cổ bao gồm đau họng dai dẳng, đau hoặc khó nuốt, nổi u cục ở cổ, chảy máu mũi, vấn đề về giọng nói, đau tai và nghẹt mũi dai dẳng.

