Sau khi thắp hương và hoàn tất nghi lễ, có những lễ vật nên được hạ xuống thay vì tiếp tục bày trên bàn thờ. Điều này không chỉ liên quan đến phong tục thờ cúng mà còn có những lý do rất thực tế.

Không phải thứ gì đã dâng cúng cũng cần giữ lại trên bàn thờ trong nhiều ngày. Theo tập quán của nhiều gia đình Việt, việc hạ lễ thường được thực hiện sau khi hoàn tất nghi thức dâng hương, phổ biến là khi hương đã tàn. Tuy nhiên, thời điểm thu dọn còn phụ thuộc vào từng loại lễ vật và nếp sinh hoạt của mỗi nhà. Đặc biệt, với 3 thứ dưới đây, gia đình nên chú ý hạ xuống và xử lý phù hợp.

1. Mâm cơm cúng

Mâm cơm cúng thường xuất hiện trong những dịp giỗ chạp, lễ Tết hoặc khi gia đình chuẩn bị lễ mặn dâng lên tổ tiên. Sau khi hoàn tất nghi lễ, gia chủ sẽ hạ mâm cơm xuống để các thành viên cùng thụ lộc. Đây là tập quán quen thuộc, thể hiện sự sum họp và gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình.

Xét về mặt thực tế, việc hạ mâm cơm đúng lúc cũng rất quan trọng đối với an toàn thực phẩm. Những món như thịt luộc, gà, giò chả, xôi hay canh đều có thể bị ảnh hưởng nếu để lâu ở nhiệt độ phòng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Theo nguyên tắc an toàn thực phẩm, thức ăn dễ hỏng không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ, hoặc quá 1 giờ nếu nhiệt độ trên 32°C. Khoảng thời gian này tính từ khi thực phẩm được đưa ra khỏi điều kiện bảo quản an toàn, không phải tính từ lúc hương tàn. Vì vậy, gia đình nên sắp xếp thời gian cúng hợp lý, hạ mâm cơm sau khi hoàn tất nghi lễ để dùng sớm. Nếu chưa ăn ngay, thực phẩm cần được bảo quản phù hợp, tránh để nguyên trên bàn thờ trong nhiều giờ.

2. Hoa quả đã chín, dễ hỏng

Không giống mâm cơm cúng, hoa quả có thể được giữ trên bàn thờ lâu hơn tùy từng loại. Chẳng hạn, một quả bưởi còn nguyên vẹn, tươi tốt có thể tiếp tục được bày trong vài ngày nếu điều kiện bảo quản phù hợp. Nhưng với những loại quả đã chín kỹ hoặc dễ dập nát, gia đình nên cân nhắc hạ xuống sau khi hoàn tất lễ cúng để thụ lộc.

Ví dụ, chuối chín mềm, hồng chín hoặc những loại trái cây đã có dấu hiệu xuống chất lượng không nên tiếp tục bày quá lâu. Với dưa hấu đã bổ, hoa quả gọt sẵn hoặc cắt miếng, việc hạ xuống để sử dụng và bảo quản lạnh kịp thời lại càng cần thiết.

Đây không phải điều kiêng kỵ trong thờ cúng mà xuất phát từ đặc điểm bảo quản thực phẩm. Trái cây chín có thể nhanh chóng bị mềm, chảy nước, lên men hoặc thu hút côn trùng, làm ảnh hưởng đến vệ sinh khu vực bàn thờ. Bởi vậy, gia đình không cần hạ toàn bộ mâm ngũ quả ngay sau mỗi lần thắp hương. Chỉ nên ưu tiên những quả đã chín, dễ hỏng để thụ lộc trước; các loại quả còn tươi, nguyên vẹn có thể tiếp tục bày và kiểm tra thường xuyên.

3. Giấy tiền, vàng mã

Giấy tiền, vàng mã là lễ vật xuất hiện trong một số tập quán thờ cúng dân gian, đặc biệt vào dịp giỗ chạp, Tết Nguyên đán hoặc những lễ cúng có nghi thức hóa vàng. Theo quan niệm dân gian, việc hóa vàng mang ý nghĩa tượng trưng cho việc gửi lễ vật đến người đã khuất. Vì vậy, ở những gia đình có tục này, giấy tiền, vàng mã thường được thu dọn để hóa sau khi hoàn tất nghi lễ hoặc vào thời điểm riêng theo nếp nhà. Tuy nhiên, cần hiểu rằng không có quy định chung bắt buộc mọi gia đình phải đốt vàng mã, cũng không phải cứ thắp hương xong là phải hóa vàng ngay. Chẳng hạn, trong dịp Tết, nhiều gia đình chuẩn bị vàng mã từ trước nhưng chỉ thực hiện lễ hóa vàng vào một ngày nhất định sau Tết, thay vì hóa sau từng lần dâng hương.

Vì thế, nếu gia đình có sử dụng vàng mã, nên sắp xếp và thu dọn theo đúng trình tự nghi lễ của nhà mình. Trường hợp thực hiện hóa vàng, cần chọn nơi được phép, an toàn, tránh đốt trong phòng thờ, gần đồ gỗ, rèm cửa hoặc những vật liệu dễ bắt lửa. Gia đình cũng có thể lựa chọn không sử dụng vàng mã để hạn chế lãng phí và nguy cơ cháy nổ.

Có bắt buộc phải hạ cả 3 thứ ngay khi hương tàn?

Câu trả lời là không. Trong phong tục thờ cúng của người Việt, việc chờ hương tàn rồi hạ lễ là một cách thực hành phổ biến, nhưng không có quy định thống nhất buộc tất cả lễ vật phải được hạ cùng một lúc. Mâm cơm cúng thường được hạ sau khi hoàn tất nghi lễ để gia đình thụ lộc. Hoa quả cần xem xét độ chín và khả năng bảo quản, không nhất thiết phải hạ hết. Riêng giấy tiền, vàng mã được xử lý theo tục lệ của từng gia đình nếu có sử dụng.

Điều quan trọng là phân biệt giữa phong tục và những lưu ý thực tế. Không có cơ sở để khẳng định việc giữ lại các lễ vật kể trên sau khi thắp hương sẽ gây xui xẻo hay ảnh hưởng đến tài lộc. Hạ lễ đúng lúc trước hết là cách thể hiện sự chu đáo, tránh lãng phí, giữ gìn vệ sinh và bảo đảm an toàn cho không gian thờ cúng.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm