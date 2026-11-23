Theo tử vi học, đây là 3 con giáp sẽ có một ngày thứ Hai, 23/11 (tức Rằm tháng 10 âm) vô cùng may mắn, hanh thông, khởi đầu tuần mới nhiều tài lộc.

Ngày thứ Hai, 23/11/2026, tức ngày 15 tháng 10 âm lịch (ngày Rằm tháng 10 âm), hay còn gọi là ngày Tân Sửu, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ, thuộc nạp âm Bích Thượng Thổ, mang ý nghĩa là đất trên vách tường đóng vai trò che chở, ngăn cách và bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà trước gió sương bên ngoài.

Nguồn năng lượng của hành Thổ này đại diện cho sự điềm tĩnh, nguyên tắc, kiên định và tinh thần trách nhiệm cao nhưng đôi khi cũng dễ trở nên khép kín, khó tiếp nhận những thay đổi đột ngột. Khi xét về mối quan hệ ngũ hành, Bích Thượng Thổ rất cần có Hỏa sinh trợ để gia tăng sự vững chắc và kỵ gặp Mộc vì rễ cây có thể làm rạn nứt tường vách. Do đó, mọi việc tiến hành trong ngày Tân Sửu sẽ đạt hiệu quả cao nhất nếu bạn tập trung củng cố nền tảng hiện có, làm việc cẩn trọng theo đúng quy trình và giữ vững chữ tín trong mọi giao dịch.

Con giáp tuổi Tý: Nhị hợp nâng đỡ - Tài lộc hanh thông

Nhờ cục diện Nhị hợp Tý – Sửu nâng đỡ mạnh mẽ ngay trong ngày đầu tuần, con giáp tuổi Tý đón nhận vận trình tài lộc hanh thông và đầy khởi sắc. Nguồn thu nhập chính của bản mệnh duy trì đà tăng trưởng ổn định nhờ những kế hoạch tồn đọng trước đó được giải quyết triệt để và mang lại kết quả xứng đáng.

(Ảnh minh họa)

Những người làm công ăn lương dễ dàng ghi điểm với cấp trên thông qua sự nhạy bén trong việc xử lý các bài toán ngân sách hoặc tối ưu chi phí cho tập thể. Đối với người kinh doanh buôn bán, ngày Rằm tháng 10 âm lịch mang lại lượng khách hàng dồi dào giúp các giao dịch diễn ra suôn sẻ và doanh thu tăng vọt. Bản mệnh còn có cơ hội nhận được những lời đề nghị hợp tác đầu tư đầy tiềm năng từ các đối tác đáng tin cậy hoặc người quen cũ giới thiệu.

Các khoản tiền thưởng nóng, hoa hồng dự án hay nợ khó đòi bấy lâu nay cũng có tín hiệu được thanh toán sòng phẳng trong ngày Tân Sửu. Dòng tiền lưu thông thuận lợi giúp người tuổi Tý giải tỏa áp lực tài chính và tự tin hơn vào mục tiêu tích lũy cho giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, con giáp này vẫn nên duy trì thói quen ghi chép thu chi cẩn thận và tránh đầu tư dàn trải vào những hạng mục chưa thực sự am hiểu. Nhìn chung, đây là một ngày thứ Hai vượng lộc, tạo bước chạy đà hoàn hảo để tuổi Tý gia tăng tài sản trong suốt tuần mới.

Lời khuyên: Nhờ có cục diện Nhị hợp nâng đỡ ngay trong ngày đầu tuần, bạn hãy tự tin trình bày các ý tưởng sáng tạo hoặc chủ động xúc tiến những kế hoạch tài chính quan trọng. Tuy nhiên, con giáp tuổi Tý vẫn nên duy trì thói quen quản lý chi tiêu kỷ luật và kiểm tra kỹ lưỡng mọi điều khoản hợp đồng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Con giáp tuổi Dậu: Tam hợp trợ lực - Tài chính rực rỡ

Nằm trong bộ Tam hợp Tỵ – Dậu – Sửu, người tuổi Dậu bước vào ngày 23/11/2026 với vận khí tài chính rực rỡ và nhiều cơ hội gia tăng thu nhập rõ rệt. Sự tỉ mỉ, chuẩn xác và tinh thần trách nhiệm cao đặc trưng của con giáp này giúp họ hoàn thành xuất sắc các hồ sơ quan trọng, từ đó mở ra cánh cửa tăng lương hoặc nhận thưởng.

(Ảnh minh họa)

Người làm nghề tự do, tư vấn hoặc kinh doanh dịch vụ sẽ có một ngày bội thu nhờ ký kết được những hợp đồng giá trị với khách hàng lớn. Cát khí của ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo cũng hỗ trợ tuổi Dậu gặp gỡ quý nhân am hiểu thị trường, mang đến những lời khuyên sắc bén giúp tối ưu hóa lợi nhuận. Các hạng mục đầu tư an toàn mà bạn kiên trì theo đuổi từ trước bắt đầu sinh lời đều đặn, giúp túi tiền ngày càng thêm rủng rỉnh.

Bên cạnh nguồn thu chính, con giáp tuổi Dậu còn dễ có lộc bất ngờ từ quà tặng, sự hỗ trợ tài chính từ gia đình hoặc một khoản thu phụ ngoài dự kiến. Nhờ tư duy quản lý tiền bạc thực tế và kỷ luật, bạn biết cách cân đối giữa chi tiêu thiết yếu và tiết kiệm để bảo toàn thành quả lao động. Bản mệnh chỉ cần lưu ý kiểm tra kỹ các con số và điều khoản pháp lý trước khi đặt bút ký kết để tránh sai sót hành chính không đáng có. Khép lại ngày đầu tuần, sự dư dả về mặt tiền bạc chính là nguồn động lực lớn giúp người tuổi Dậu giữ vững phong độ và sự tự tin.

Lời khuyên: Với cát khí Tam hợp hội tụ, con giáp tuổi Dậu hãy tận dụng tối đa sự tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu công việc và mở rộng cơ hội gia tăng thu nhập. Đừng quên giữ thái độ khiêm tốn, cởi mở lắng nghe góp ý từ đồng nghiệp và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý vào cuối ngày để tái tạo năng lượng.

Con giáp tuổi Tỵ: Tam hợp che chở - Tài lộc vượng phát

Được cục diện Tam hợp Tỵ – Dậu – Sửu che chở, người tuổi Tỵ sẽ là con giáp có một ngày thứ Hai ngập tràn cát khí với phương diện tài lộc vượng phát bền vững. Dù chịu chút tác động xung khắc từ tháng Kỷ Hợi, năng lượng hòa hợp của ngày Tân Sửu vẫn giúp bản mệnh hóa giải khó khăn và tìm thấy hướng kiếm tiền mới.

(Ảnh minh họa)

Những người làm công việc liên quan đến phân tích, nghiên cứu hoặc quản lý tài chính sẽ phát huy tối đa thế mạnh để mang lại giá trị kinh tế cao cho tổ chức. Người làm kinh doanh buôn bán có duyên gặp được những bạn hàng thiện chí, giúp việc luân chuyển hàng hóa diễn ra nhanh chóng và thu hồi vốn hiệu quả. Các kế hoạch tài chính từng gặp bế tắc trước đó bất ngờ tìm được nút thắt tháo gỡ, mở ra nguồn thu nhập ổn định hơn cho thời gian tới.

Bản mệnh cũng có cơ hội đón nhận lộc ăn uống hoặc các khoản hoa hồng nhỏ từ việc giới thiệu khách hàng và kết nối giao thương thành công. Nhờ bản tính thận trọng và biết tính toán đường dài, con giáp tuổi Tỵ sẽ tránh được những cạm bẫy đầu tư rủi ro và giữ vững được nguồn vốn hiện có. Bên cạnh việc gia tăng tích lũy cá nhân, bản mệnh cũng sẵn sàng trích một phần ngân sách để chăm lo cho gia đình mà không hề cảm thấy áp lực. Ngày Tân Sửu thực sự mang lại cảm giác an tâm, vững vàng và những tín hiệu tài lộc tích cực cho túi tiền của người tuổi Tỵ.

Lời khuyên: Được cục diện Tam hợp che chở giúp hóa giải nhiều trở ngại, bạn nên mạnh dạn tháo gỡ những nút thắt công việc tồn đọng và kết nối với các đối tác tiềm năng. Bên cạnh việc nắm bắt cơ hội kiếm tiền, bạn cũng cần giữ sự điềm tĩnh trong giao tiếp và tránh đầu tư mạo hiểm vào những lĩnh vực bản thân chưa thực sự am hiểu.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm