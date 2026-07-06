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Thanh Tuyền: "Ai đưa tôi lên hàng cổ thụ, đại thụ, đại danh ca… là tôi sợ lắm"

Tùng Ninh
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"Tới giờ phút này, ai đưa tôi lên hàng cổ thụ, đại thụ, đại danh ca… là tôi sợ lắm" – Thanh Tuyền nói.

Vừa qua, tại chương trình Vân Sơn cùng người nổi tiếng, danh ca Thanh Tuyền đã chia sẻ thẳng thắn về quan điểm nghề nghiệp của mình.

Bà nói: "Tôi là người của công chúng. Khán giả luôn muốn mình đẹp, mình khỏe thì mình phải cố. Đẹp thì tôi không đẹp, nhưng cũng không để mình tệ trong mắt khán giả. Già thì phải đẹp lão. Đó là điều bắt buộc.

Thanh Tuyền: "Ai đưa tôi lên hàng cổ thụ, đại thụ, đại danh ca… là tôi sợ lắm"- Ảnh 1.

Vân Sơn và Thanh Tuyền

Tôi còn muốn lên sân khấu, còn muốn hát thì phải trọng khán giả, trọng vẻ bề ngoài để đứng trước khán giả. Tới giờ phút này, ai đưa tôi lên hàng cổ thụ, đại thụ, đại danh ca… là tôi sợ lắm. Tôi lúc nào cũng nghĩ mình không là cái gì hết".

Vân Sơn lên tiếng: "Chị Thanh Tuyền nói vậy là khiêm tốn rồi. Tôi nói chị nghe, không phải ai muốn cũng được gọi như chị. Tất cả những danh từ như đại thụ, gạo cội, cổ thụ, tượng đài… đều đúng với chị Thanh Tuyền.

Đó đều là khán giả, công chúng phong tặng và gọi chị Thanh Tuyền như vậy, không phải chị tự nhận. Không bao giờ chị Thanh Tuyền đi ra ngoài tự nhận mình là danh ca hay đại thụ. Đó là do khán giả yêu mến chị họ mới gọi".

Thanh Tuyền bày tỏ: "Tôi cảm ơn tình cảm của khán giả, nhưng đó là con người thật của tôi và tôi muốn nói thật suy nghĩ của mình. Từ trước đến giờ tôi sợ những danh xưng đao to búa lớn. Tôi chỉ thích những gì nhẹ nhàng, chân phương nhất, gần gũi nhất.

Thanh Tuyền: "Ai đưa tôi lên hàng cổ thụ, đại thụ, đại danh ca… là tôi sợ lắm"- Ảnh 2.

Có mấy MC mới bây giờ chưa biết nhiều về tôi, lúc lên sân khấu giới thiệu cầm theo cả một xấp giấy để đọc. Tôi bảo thôi, chỉ cần giới thiệu Thanh Tuyền là được rồi, đừng nói dài làm gì. Họ giới thiệu danh ca nọ kia, tôi bảo thôi, tôi không quan trọng".

Vân Sơn nói thêm: "Giới thiệu danh ca tưởng đủ mà lại thiếu rất nhiều về chị Thanh Tuyền, danh ca thôi chưa đủ, phải là đại thụ, tượng đài… nữa".

Thanh Tuyền thốt lên: "Vân Sơn nói vậy là tôi sắp sửa qua đời rồi thì mới thành tượng để tưởng niệm".

Vân Sơn nhận định: "Chị Thanh Tuyền là vậy, nói về chết chóc một cách vui vẻ, bình thản như không dù đã lớn tuổi. Chị ấy rất an lạc, không hề sợ cái chết".

Thanh Tuyền chia sẻ: "Cái chết là điều tất yếu, đừng có sợ, nếu quan niệm không sinh không diệt thì đừng sợ hãi. Hồi xưa tôi sợ cái chết lắm nhưng giờ hiểu rồi thì thấy cái chết cũng bình thường, như thay một lớp áo. Quan trọng là lúc sống phải thanh thản, bình an và cảm thấy an lạc, hạnh phúc. Như thế là đủ rồi, ăn rau cũng được".

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