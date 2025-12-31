Thành tựu y khoa đã cứu sống hơn 3 triệu người mỗi năm

Theo Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) Dương Chí Nam, trong 50 năm qua, vắc-xin đã giúp cứu sống hơn 150 triệu người trên toàn cầu, tương đương hơn 3 triệu người mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định tiêm phòng đã đóng góp 40% vào sự cải thiện tỉ lệ sống sót của trẻ sơ sinh và mở rộng khả năng bảo vệ ở mọi lứa tuổi. Thành tựu y học này cũng đóng góp quan trọng vào thành công trong phòng chống bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh ở nước ta.

Trong bối cảnh đó, Cục Phòng bệnh đã phát động "Chương trình truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng bệnh bằng vắc xin, sinh phẩm giai đoạn 2025 - 2027" nhằm xóa bỏ quan niệm phòng bệnh chỉ dành cho trẻ nhỏ và nâng cao nhận thức cộng đồng về tiêm chủng, hướng đến tiêm chủng trọn đời. Chương trình hưởng ứng Luật Phòng bệnh vừa được Quốc thông qua và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng bệnh, trong đó tiêm chủng chủ động và tiếp cận vắc xin bền vững là trụ cột ưu tiên chiến lược.

Ở góc độ đơn vị tiêm chủng, với mạng lưới "gần dân, sát dân", Long Châu nỗ lực phát huy vai trò cầu nối đưa chủ trương y tế dự phòng đến gần người dân. Đại diện hệ thống cho biết, vào thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêm phòng các bệnh hô hấp như cúm, phế cầu tăng rõ rệt, đặc biệt ở nhóm người lớn tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền. Bên cạnh đó, sốt xuất huyết Dengue vẫn diễn biến phức tạp với số ca trở nặng gia tăng nhanh chóng. Vì chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nên việc nâng cao nhận thức và chủ động tiêm phòng sốt xuất huyết đóng vai trò quan trọng, giúp bảo vệ sức khoẻ gia đình và góp phần ngăn chặn dịch lan rộng trong cộng đồng.