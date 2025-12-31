Khởi tố thêm vụ án đấu thầu thiết bị y tế tại Cà Mau liên quan Công ty AIC

Ngày 31/12, nguồn tin của PV Tiền Phong , Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có quyết định khởi tố vụ án gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Cà Mau và thiết bị y tế tại BVĐK Đầm Dơi, do Công ty AIC trúng thầu.

Công an Cà Mau khởi tố vụ án liên quan gói thầu mua sắm thiết bị tại BVĐK Cà Mau do Công ty AIC trúng thầu.

Trước đó, ngày 12/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt dự toán dự án mua sắm thiết bị y tế gần 38 tỷ đồng (chi phí thiết bị gần 34,8 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác). Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách Nhà nước và nguồn thu từ viện phí, dịch vụ y tế. Thời gian thực hiện từ năm 2016 - 2018.

Sau đó, Công ty AIC trúng thầu gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA cho BVĐK Cà Mau có tổng giá trị hơn 35 tỷ đồng. Kiểm tra hồ sơ gói thầu, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện tờ khai nhập khẩu của các thiết bị thuộc hệ thống chụp mạch xóa nền DSA do Công ty AIC cung cấp kèm theo không đầy đủ hoặc bị tẩy xóa phần giá trị của thiết bị.

Dù vậy, khi nghiệm thu gói thầu, chủ đầu tư là BVĐK Cà Mau thiếu kiểm tra để có biện pháp khắc phục. Qua xác định, hệ thống chụp mạch xóa nền DSA và các thiết bị hỗ trợ kèm theo do Công ty AIC nhập khẩu chỉ có tổng giá trị hơn 13,9 tỷ đồng, thấp hơn mức giá trúng thầu gần 20 tỷ đồng.

Tháng 11/2023, Công an tỉnh Cà Mau nhận hồ sơ vụ việc từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chuyển đến, tháng 1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành giám định tài sản đối với hệ thống máy DSA và các thiết bị y tế.

Tháng 3/2024, Cơ quan CSĐT có quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm vì chưa có kết quả giám định tài sản.

Nay, sau khi có kết quả giám định tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khôi phục điều tra và khởi tố vụ án.