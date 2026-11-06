HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thanh tra phát hiện chi sai hàng tỷ đồng tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn

Trương Định
|

Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện Trung tâm Y tế Quy Nhơn có nhiều sai phạm trong công tác quản lý thu - chi tài chính, việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị y tế.

Ngày 6/11, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đã có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý thu - chi tài chính và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại Trung tâm Y tế (TTYT) Quy Nhơn, thuộc Sở Y tế, giai đoạn 2021-2025.

Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Ảnh: Trương Định.

Qua thanh tra, cơ quan này phát hiện TTYT Quy Nhơn còn một số khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tài chính, đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế.

Cụ thể, TTYT Quy Nhơn không xây dựng định mức thuốc, hoá chất, dịch truyền, vật tư y tế cho các dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện, là không đúng theo quy định.

Đáng chú ý, TTYT Quy Nhơn đã sử dụng hơn 2,5 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp để chi cho các hoạt động phúc lợi, là không đúng quy định.

Trong kỳ thanh tra, TTYT Quy Nhơn còn sử dụng nguồn cải cách tiền lương và quỹ bổ sung thu nhập để hoàn trả kinh phí phụ cấp ưu đãi theo nghề 20% đối với viên chức không trực tiếp làm chuyên môn, với tổng số tiền hơn 450 triệu đồng, là không đúng quy định.

Hoạt động thu dịch vụ của TTYT Quy Nhơn kê khai, nộp thiếu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 58 triệu đồng. Ngoài ra, TTYT Quy Nhơn cũng để xảy ra một số vi phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị y tế.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về ban lãnh đạo và các tập thể, cá nhân có liên quan trong giai đoạn từ năm 2021-2025.

Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu Giám đốc TTYT Quy Nhơn tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm; đồng thời có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế như kết luận thanh tra đã nêu.
Kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi tài chính đi vào nền nếp; thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm hoạt động của trung tâm hiệu quả, công khai, minh bạch.

Kỹ năng thoát hiểm cho học sinh khi xảy ra cháy ở trường học
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao trong đám cháy ở trường THCS Kim Liên, Hà Nội

00:50
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

Yamaha ra mắt xe máy điện mới toanh, có thể sạc điện dân dụng, dùng chung trạm sạc ô tô

01:36
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại