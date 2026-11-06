Kỹ năng thoát hiểm cho học sinh khi xảy ra cháy ở trường học

Rất nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản mà nguyên nhân chủ yếu có thể do nạn nhân trong đám cháy thiếu kỹ năng để thoát nạn. Vậy khi có đám cháy xảy ra ở khu vực trường học, kỹ năng thoát hiểm cho học sinh thế nào?

Hơn 13h ngày 5/11, nhiều xe cứu thương di chuyển vào trong hiện trường vụ cháy dãy nhà thuộc khuôn viên Trường THCS Kim Liên, Hà Nội. Ngay lập tức, các học sinh trong trường THCS Kim Liên được sơ tán. Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy

Được biết, khu vực bị cháy là dãy phòng học tạm của học sinh Trường THCS Kim Liên.

Tại hiện trường, cột khói bốc cao hàng chục mét, rất đông học sinh chạy ra cổng. Các em được hướng dẫn ra khỏi vị trí xảy ra đám cháy.

Làm gì để thoát nạn khi có đám cháy?

Trước đó, Bộ Công an đã có những chỉ dẫn cụ thể để nhân dân tùy vào các tình huống áp dụng để thoát nạn khi có cháy.

Theo Bộ Công an, để thoát nạn an toàn khi xảy ra cháy, trước hết phải xác định được lối ra an toàn khỏi căn nhà đang cháy.

Người phát hiện đám cháy đầu tiên cần nhanh chóng báo động để mọi người trong nhà biết và nhanh chóng thoát ra ngoài theo lối cửa chính của căn nhà nếu như lối này chưa bị lửa, khói bao trùm.

Trong quá trình di chuyển cần bình tĩnh và thực hiện các biện pháp để tránh hít phải khói, khí độc hoặc bị lửa tạt gây bỏng hoặc cháy quần áo.

Trong trường hợp lối thoát qua cửa chính tại tầng 1 đã bị lửa, khói bao trùm thì bình tĩnh và cùng các thành viên trong gia đình suy tính, tìm lối thoát khác như: di chuyển ra ngoài ban công và sử dụng các phương tiện như thang dây nếu có, hoặc trong trường hợp cấp thiết có thể sử dụng dây thừng hoặc các dây tự nối bằng các vật dụng như rèm, ga giường, quần, để thoát xuống dưới và ra nơi an toàn.

Có thể di chuyển ra ban công hoặc qua cửa sổ và tìm cách thoát qua các nhà, công trình lân cận; di chuyển lên tầng thượng hoặc lên mái và thoát sang các công trình lân cận nếu có thể.

Trong quá trình di chuyển cần sử dụng khăn, áo thấm ướt bịt vào mũi, miệng nhằm hạn chế hít phải khói, khí độc.

Đối với các nhà, công trình có lồng sắt bao bọc phía ngoài nhà, có thể thoát qua ô cửa trên các lồng sắt đó để sang các công trình liền kề.

Nếu trên các lồng sắt đó không có sẵn các cửa thoát hiểm hãy bình tĩnh tìm kiếm các vật dụng như búa, rìu hoặc các vật dụng khác nhằm bẻ gãy hoặc banh rộng các ô trên lồng sắt để mọi người có thể chui qua và sang công trình liền kề hoặc xuống nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người xung quanh.

Bộ Công an khuyến cáo, tuyệt đối không chạy vào nhà vệ sinh để trốn tránh, bởi rất dễ bị ngạt khói và lửa thiêu khi đám cháy lan ra toàn bộ căn hộ.

Trong một số tình huống cấp thiết, để ngăn đám cháy từ các tầng dưới lan lên tầng trên, mọi người có thể xả nước từ nhà tắm để nước tràn ra sàn nhà và chảy xuống các tầng dưới, khi đó có thể ngăn đám cháy lan lên các tầng trên.

Tuy nhiên, khi xả nước trong căn hộ cần lưu ý phải cắt cầu dao tổng để tránh bị điện giật do nước tràn làm chập các thiết bị điện.

“Trong tất cả các trường hợp, khi phát hiện cháy phải nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo số 114 để kịp thời đến cứu nạn và dập tắt đám cháy”- Bộ Công an chỉ dẫn.

Chuyên gia nói gì?

PGS.TS Phạm Mạnh Hà, chuyên gia tâm lý cho rằng, khi xảy ra một đám cháy lớn, học sinh cần giữ bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc, hành động theo hướng dẫn để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.

Dưới góc độ nhà tâm lý, PGS Hà khuyên học sinh không hoảng loạn, phải bình tĩnh để suy nghĩ tìm lối thoát và hành động đúng đắn.

PGS.TS Hà cho biết, trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới, việc rèn luyện kỹ năng sống cần thiết cho học sinh được thực hiện theo hướng lồng ghép, tích hợp trong các môn học, hoạt động giáo dục và trong các hoạt động thực tiễn của nhà trường, chứ không chỉ được dạy thành một môn học riêng biệt.

PGS Hà cho rằng, không thể nói trước những sự cố có thể xảy ra. Nhưng điều quan trọng là nhà trường có thể trang bị những kĩ năng mềm cho học sinh, mục đích là giúp học sinh không chỉ có kiến thức mà còn biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Tuy nhiên, việc rèn luyện kỹ năng sống cần thiết này được thực hành nhuần nhuyễn đến đâu lại phụ thuộc vào từng trường học khi triển khai tới học sinh.

Thêm nữa, theo PGS Hà, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có những chương trình, đề án nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho học sinh về phòng tránh thiên tai, thảm họa và ứng phó với tình huống khẩn cấp trong trường học. Đây cũng là một kĩ năng rất cần thiết với học sinh.

Trong đó, đã xác định nhiệm vụ lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào chương trình đào tạo, giảng dạy các cấp học. Từ đó, hình thành phẩm chất, năng lực, khả năng tự chủ và thích ứng với những tình huống trong học tập cũng như đời sống.