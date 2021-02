Thanh lọc cơ thể: Không phải cứ ăn nhiều rau xanh là tốt

Tuy nhiên, việc thiếu hiểu biết cũng như cập nhật các thông tin chưa đầy đủ là nguyên nhân khiến nhiều người chưa đạt hiệu quả khi thực hiện các phương pháp detox này.

Thanh lọc cơ thể là một trong những hình thức loại bỏ các chất độc và thừa đang bị lưu trữ lại trong cơ thể ra ngoài. Khi bạn detox, cơ thể sẽ tự giải phóng các chất có hại theo cách thông thường. Trong thời gian này các chất dinh dưỡng sẽ được hấp thụ một cách dễ dàng vào cơ thể. Từ đó giúp bạn có một hệ miễn dịch tốt và cơ thể khỏe khoắn hơn. Hầu hết các phương pháp detox được làm ra là để kích thích cơ thể mình tự làm sạch và giúp cho thận, gan và ruột kết có thể làm việc tốt hơn.

Dễ dàng thấy sau detox sẽ giúp giảm cân, vì quá trình detox đã giúp bạn có thói quen ăn uống khỏe mạnh và khoa học, hơn nữa còn giúp loại bỏ các thói quen ăn uống có hại và không tốt cho sức khỏe như ăn quá nhiều đồ ngọt, “làm bạn” với đồ ăn nhanh...



Ăn nhiều rau xanh là phương pháp detox được nhiều người lựa chọn. Rau xanh là loại thực phẩm giàu chất xơ, tốt cho tiêu hóa, có công dụng giải độc cơ thể rất tốt. Do vậy, bữa ăn cần tăng cường rau quả. Tuy nhiên, khi chọn rau quả, cần chọn rau sạch. Với những loại rau quả không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì tác dụng sẽ ngược lại, ăn càng nhiều rau sẽ vô tình nạp thêm nhiều độc tố cho cơ thể, làm tăng thêm chất độc hại trong cơ thể.

Việc tiêu thụ quá nhiều chất xơ dẫn đến cơ thể khó tiêu hóa một phần. Đây là nguyên nhân chính gây tình trạng đầy bụng khó chịu. Quá nhiều chất xơ không chỉ gây khó tiêu mà còn làm giảm khả năng hấp thụ canxi và kẽm của cơ thể. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong tốc độ chuyển hóa ở ruột. Khi bạn ăn quá nhiều chất xơ không hòa tan (là thành phần cứng có trong các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau xanh, đặc biệt có nhiều trong hạt, vỏ và thân, cuống), sẽ đẩy nhanh tốc độ chuyển hóa ở ruột, cũng có thể dẫn đến tiêu chảy. Mặt khác, ăn quá nhiều chất xơ hòa tan (dính và mềm, có thể hấp thụ nước và trở thành một chất dạng gel ở bên trong đường tiêu hóa) sẽ gây táo bón. Các nguồn thực phẩm giàu chất xơ hòa tan bao gồm các loại đậu, yến mạch, lúa mạch, trái cây và trái bơ. Chất xơ hòa tan sẽ tích tụ trong ruột, hấp thụ tất cả chất lỏng trong ruột dẫn đến tình trạng mất nước, thức ăn khó tiêu và gây táo bón nặng nề hơn. Chất xơ có xu hướng hấp thụ nước từ ruột, do đó quá nhiều chất xơ sẽ hấp thụ toàn bộ nước từ ruột và dẫn đến mất nước, cơ thể mệt mỏi do thiếu nước, hệ tiêu hóa cũng ảnh hưởng trầm trọng. Các chất xơ dư thừa không thể di chuyển do thiếu nước và do đó dẫn đến tắc ruột. Đây là tình trạng tồi tệ nhất của việc thừa chất xơ.