Thanh Hoá: Xuất hiện nhiều ổ bệnh dại, 2 người chết

Trong 10 năm qua, tại Thanh Hoá bệnh dại đã làm chết 31 người, 85.145 người phải điều trị dự phòng bệnh dại. Đặc biệt, chỉ tính riêng những tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đã xảy ra 4 ổ bệnh dại trên động vật, làm chết 2 người và 86 người bị phơi nhiễm. Hàng năm, cũng tại tỉnh này, có khoảng 10.000 người phải điều trị dự phòng bệnh dại, gây thiệt hại lớn về kinh tế và sức khoẻ người dân.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hoá, nguyên nhân chủ yếu khiến dịch bệnh dại gia tăng là do chưa quản lý được đàn chó , mèo, tình trạng chó thả rông còn phổ biến; công tác rà soát, thống kê số lượng chó, mèo tại các địa phương chưa chính xác dẫn đến tỷ lệ đàn chó, mèo được tiêm vắc xin phòng bệnh dại thấp; vi rút dại còn lưu hành trên động vật; chưa áp dụng các chế tài xử lý vi phạm quy định về quản lý chó nuôi, chó thả rông; lực lượng thú y cơ sở còn thiếu, hạn chế...

Để ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả bệnh dại trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có chỉ thị yêu cầu lãnh đạo, các đơn vị, địa phương tập trung nguồn lực để thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống bệnh dại theo quy định. Cụ thể như, xử lý triệt để tình trạng chó thả rông ; tiêm vắc xin bệnh dại cho chó, mèo; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh dại...

Theo Bộ Nông nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tình hình bệnh dại động vật trên cả nước diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Năm 2023, bệnh dại đã làm 82 người chết ở trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố (tăng 12 trường hợp so với năm 2022); tập trung nhiều ở các tỉnh: Gia Lai, Bình Phước, Bến Tre, Nghệ An, Điện Biên. Từ ngày 1/1/2024-20/2/2024, cả người đã xảy ra 17 ổ dịch bệnh dại trên động vật tại 12 tỉnh, thành phố và 18 ca tử vong trên người ở 14 tỉnh, thành phố (tăng 9 ca so với cùng kỳ năm 2023), số người bị động vật cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại lên tới gần 70.000 người (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023).