Thanh Hóa thu giữ hơn 7 tấn cá bảo quản bằng chất cấm: 3 mẹo "nhìn là biết ngay" hải sản ngâm tẩm hóa chất formaldehyde

Mới đây, Công an Thanh Hóa phát hiện xe đầu kéo vận chuyển hơn hàng tấn cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc có chứa formol - chất cực độc, bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Số cá khoai đã được tiêu thụ một phần tại phường Sầm Sơn trước khi bị bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu tài xế khai nhận, được Công ty TNHH Quốc tế Anh Minh VN, tỉnh Lạng Sơn thuê vận chuyển 372 thùng cá khoai ướp đá (trọng lượng 9,672 tấn) nhập khẩu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn đi giao hàng tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định với công vận chuyển 20 triệu.

Tiến hành thu mẫu cá khoai gửi Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế để kiểm nghiệm, kết quả xác định tất cả số cá khoai trên đều có chứa hàm lượng Formol (đậm đặc) từ 90-105 mg/kg. Formol là hợp chất cực độc, cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, tiêu thụ. Thực phẩm có chứa chất formol sẽ gây ra nhiều tác hại nguy hiểm cho sức khỏe. Khi formol xâm nhập vào cơ thể có thể gây khó tiêu hóa đến viêm loét thực quản, dạ dày… Nếu nhiễm phải một lượng lớn có thể dẫn đến tử vong.

Hải sản vốn được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, giàu đạm, ít chất béo, hương vị tươi ngon nên luôn xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm gia đình. Thế nhưng, trước sự phong phú của các loại hải sản ngoài chợ, việc chọn mua sao cho an toàn thực sự là cả một “môn học”. Chỉ cần sơ suất, người tiêu dùng không những mất tiền oan mà còn phải nơm nớp lo ngại về sức khỏe khi mang về chế biến.

Dưới ánh đèn chợ, hải sản nào cũng trông tươi rói, bóng bẩy, hấp dẫn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài bắt mắt ấy có thể là những vấn đề mà người mua không hề hay biết, từ cá sống trong môi trường nước ô nhiễm cho tới hải sản đã bị xử lý bằng hóa chất như formaldehyde hoặc hydrogen peroxide (ôxy già). Chỉ khi hiểu rõ, người tiêu dùng mới có thể chọn được hải sản an toàn, để cả nhà ăn uống yên tâm.

Dưới đây là những cách nhận biết phổ biến giúp tránh mua phải hải sản “độc”.

Cách nhận biết h ải sản bị xử lý bằng hóa chất độc hại

Những loại hải sản đã qua xử lý hóa chất thường có màu sắc tươi sáng bất thường, bề mặt ít nhớt, trông rất “đẹp mắt”. Một số người bán vì muốn bảo quản lâu, bán được giá hơn đã dùng hóa chất để xử lý, dù chính họ cũng không dám ăn những sản phẩm này. Để nhận biết, có thể dựa vào các dấu hiệu sau.

- Quan sát chi tiết bên ngoài là bước đầu tiên. Ví dụ, hàu sau khi bị ngâm hóa chất sẽ giảm hẳn lớp nhớt tự nhiên, các nếp gấp hiện rõ, nước ngâm trong và không đục. Mực sau khi ngâm thường trắng sáng bất thường, bề mặt khô hơn, ít nhớt.

- Tiếp đến là cảm giác khi chạm tay. Hải sản ngâm dung dịch hóa chất thường cứng, thiếu độ đàn hồi. Mực và hàu trở nên trơn nhưng không dính, tôm thì cứng và giòn lạ thường, rất dễ gãy vỡ.

- Mùi cũng là yếu tố quan trọng. Hải sản tươi tự nhiên luôn có mùi tanh nhẹ đặc trưng. Nếu ngửi thấy mùi giống mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, rất có thể sản phẩm đã bị xử lý bằng hóa chất.

- Giá bán cũng là một dấu hiệu đáng lưu ý. Những loại hải sản rẻ bất thường so với mặt bằng chung thường tiềm ẩn rủi ro. “Tiền nào của nấy”, hàng quá rẻ hiếm khi là hàng tốt.

Giữa một thị trường hải sản đa dạng nhưng cũng đầy rủi ro, người tiêu dùng chỉ cần tinh ý hơn một chút khi quan sát màu sắc, mùi, hình dáng và giá cả, đã có thể giảm đáng kể nguy cơ mua phải hải sản không an toàn, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và gia đình.

