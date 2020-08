Thánh ăn Yang Soo Bin sau thời gian miệt mài giảm cân đã tự tin diện cả bikini, nhìn con số trên chiếc cân mà ai cũng nghẹn ngào

Câu chuyện giảm cân truyền cảm hứng nhất ở thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ thuộc về cô nàng thánh ăn Hàn Quốc Yang Soo Bin. Vốn sở hữu thân hình vuông vức và cân nặng lên đến hơn 100kg, Soo Bin thực sự rất khó để có thể xuống cân. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực hết mình mà Soo Bin đã có thể dần cải thiện được vóc dáng và cả sức khỏe của bản thân ở thời điểm hiện tại.

Soo Bin của những ngày xưa rất to và nặng nề.

Một cô gái mặc váy nhưng có thân hình quá to lớn nên không hề đẹp chút nào.

Cô nàng bắt đầu giảm cân từ từ.

Thân hình sau một thời gian ép cân của Soo Bin.

Trên đây là quá trình chiến đấu với cân nặng của Yang Soo Bin. Cô nàng từng tiết lộ về cảm giác của một người con gái béo phì cũng như chế độ ăn uống, tập luyện khắt khe khiến dân tình vô cùng cảm động. Soo Bin từng nói: "Thật ra thì anh ruột làm HLV gym nên hồi cấp 3 mình miễn cưỡng tập thể dục cùng anh trai và giảm được 18kg. Nhưng lúc đó không phải do tự mình muốn làm, mình còn rất thích ăn.

Từ lúc đó trở đi, mình chưa bao giờ cảm thấy thiết tha, nhưng hiện tại thì mình rất thiết tha. Đương nhiên là rất mệt, rất muốn ăn, có những lúc không muốn làm gì. Nhưng mình muốn sống khỏe mạnh.

Bắt đầu tập thể dục không đồng nghĩa với giảm cân đâu. Tập thể dục chỉ là bước khởi đầu thôi. Đừng bao giờ mong nhanh chóng giảm cân. Bạn đoán xem bạn đã từng ăn bao nhiêu. Bạn không thể giảm hết trong vòng 1, 2 tháng thôi đâu. Đừng ưu tiên việc giảm cân, bạn phải ưu tiên sức khỏe, như vậy mới giảm cân được.

Mỗi ngày bạn cũng nên tìm kiếm kiến thức về giảm cân. Còn phải ăn uống đủ dinh dưỡng. Bạn phải nghiêm khắc với bản thân hơn. Chúng ta cùng cố gắng nhé, vì một tương lai khỏe mạnh".

Quá trình tập luyện đầy gian khổ của Soo Bin.

Và thành quả bây giờ là gì, Soo Bin đã có thể mặc được bikini để khoe với người hâm mộ rồi.



Soo Bin tự tin diện bikini khiến nhiều cư dân mạng thả tim nhiệt tình. Cân nặng của cô nàng bây giờ cũng chỉ còn 86kg mà thôi.

Trước đó, Soo Bin cũng từng khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi chia sẻ bản thân đã mắc một căn bệnh là ung thư tuyến giáp. Và cơ may là cũng nhờ giảm cân nên Soo Bin mới phát hiện ra bệnh của mình và tiến hành chữa trị kịp thời. Hiện tại, cô nàng đang hồi phục rất tốt và có cuộc sống hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Chia sẻ của Yang Soo Bin:

"Gần đây mình đã được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư thể nhú tuyến giáp. Và mình đã phẫu thuật thành công rồi!

Do mình giảm cân toàn thân nên phần cổ cũng gầy đi, vậy nên mình thấy vùng cổ có gì đó xuất hiện, mình đã đi bệnh viện để kiểm tra. Mình kiểm tra cái này cái kia và rồi mấy ngày sau mình được chẩn đoán là mắc ung thư thể nhú tuyến giáp. Nó lớn độ 3cm… Lúc đầu mình thấy rất là buồn và lo lắng, nhưng một phần cũng thấy là nếu như mình không giảm cân thì mình không thể nào phát hiện ra được, và cứ để như thế thì bệnh sẽ nặng hơn.

Mình thấy mình rất may mắn khi vừa giảm cân vừa phát hiện ra bệnh. Và mình cũng rất biết ơn khi được phẫu thuật thành công! Mình phẫu thuật để loại bỏ một nửa tuyến giáp! Bây giờ mình đang trong giai đoạn hồi phục. Thật ra lí do mình viết những dòng này là vì mình bị mất tiếng nói do biến chứng tổn thương dây thanh quản. Trong thời gian này, dù có hoạt động ra video thì mình cũng chỉ có thể chào hỏi".