HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

“Thần y mạng” chữa bách bệnh bắt đầu lách luật

Hồng Đào
|

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những nội dung được quảng bá theo kiểu “khỏi bệnh nhanh”, “không cần thuốc”, “không cần bác sĩ”.

Sự bùng nổ của mạng xã hội đang khiến tin giả y tế lan nhanh với tốc độ chưa từng có, trong khi những khuyến cáo y khoa chính thống lại ngày càng khó tiếp cận người dân hơn giữa "ma trận" nội dung câu view và giật gân. Chỉ cần vài video ngắn với tiêu đề gây sốc như "không cần thuốc vẫn khỏi bệnh", "chữa cao huyết áp bằng chanh muối" hay "suy thận tự hồi phục nhờ detox", hàng trăm ngàn lượt xem có thể xuất hiện chỉ sau vài giờ.

Điều đáng lo ngại là phía sau những nội dung này không đơn thuần là chia sẻ cá nhân vô hại. Đó đang dần trở thành một mô hình kiếm tiền dựa trên nỗi sợ bệnh tật và sự thiếu hiểu biết y khoa của cộng đồng.

Thông tin sai lệch lặp đi lặp lại tạo thành niềm tin

Ngay sau khi Bộ Y tế đề xuất mức xử phạt từ 10 đến 30 triệu đồng đối với các hành vi lợi dụng mạng xã hội để truyền bá phương pháp chữa bệnh chưa được kiểm chứng, nhiều "thần y online" lập tức thay đổi cách thể hiện nội dung. Không còn khẳng định trực tiếp "chữa khỏi", họ bắt đầu thêm các dòng như "đây là trải nghiệm cá nhân", "chỉ mang tính tham khảo", "không ép buộc ai làm theo"…

“Thần y mạng” chữa bách bệnh bắt đầu lách luật - Ảnh 1.

Nhiều "thần y mạng" lách luật bằng cách cho đây là trải nghiệm cá nhân (Ành chụp màng hình)


Theo ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị Tiết niệu-Bệnh viện An Bình TPHCM, đây thực chất là cách "lách trách nhiệm" pháp lý, trong khi bản chất nội dung vẫn mang tính định hướng người xem tin vào các phương pháp thiếu cơ sở khoa học.

Những tài khoản này thường sử dụng cùng một công thức quen thuộc. Đầu tiên là đánh vào tâm lý sợ thuốc, sợ bệnh viện và mong muốn chữa bệnh "tự nhiên". Sau đó là kể những câu chuyện "khỏi bệnh thần kỳ" với các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, gout, suy thận hay tim mạch. Cuối cùng là dẫn dắt người xem đến các sản phẩm đi kèm như thực phẩm tự chế, thảo dược, khóa học hoặc dụng cụ chăm sóc sức khỏe.

Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng cơ chế lan truyền của loại nội dung này không nằm ở tính đúng sai mà nằm ở khả năng kích thích cảm xúc. Những video càng đi ngược y học hiện đại, càng tạo tranh cãi thì càng dễ được thuật toán mạng xã hội đẩy mạnh tiếp cận. Khi một người xem tương tác bằng cảm xúc mạnh như bất ngờ, phẫn nộ hoặc tò mò, nền tảng sẽ tiếp tục phân phối nội dung đó đến nhiều người hơn.

Điều nguy hiểm nhất không nằm ở vài video "chữa bệnh bằng chanh muối" hay "thải độc tự nhiên" mà nằm ở việc nhiều người bệnh thật sự từ bỏ điều trị y khoa để làm theo. Các bác sĩ cho biết đã ghi nhận không ít trường hợp tăng huyết áp bỏ thuốc, bệnh nhân đái tháo đường ngưng điều trị hoặc người suy thận trì hoãn khám vì tin rằng chỉ cần ăn uống "thuận tự nhiên" là cơ thể sẽ tự hồi phục.

Đến khi nhập viện, nhiều người đã nguy kịch

Theo BS Phong, không có phương pháp điều trị nào được công nhận chỉ dựa trên vài câu chuyện truyền miệng hoặc video mạng xã hội. Trong y học, một phương pháp muốn được áp dụng cần trải qua nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng, đánh giá hiệu quả và an toàn trong thời gian dài.

Việc để những nội dung thiếu kiểm chứng lan truyền tràn lan không chỉ gây hại cho từng cá nhân mà còn làm xói mòn niềm tin vào hệ thống y tế chính thống. Đặc biệt nguy hiểm khi các "bác sĩ online" thường xây dựng hình ảnh gần gũi, nói chuyện cảm tính và đánh mạnh vào tâm lý "bệnh viện chỉ biết kê thuốc", từ đó tạo ra sự đối lập giả tạo giữa y học hiện đại và "phương pháp tự nhiên".

“Thần y mạng” chữa bách bệnh bắt đầu lách luật - Ảnh 2.

"Thần y dỏm" Nguyễn Tiến Nam vừa bị Công an TP Hà Nội bắt (Ảnh chụp màng hình)

Nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần có chế tài mạnh tay hơn đối với hành vi phát tán thông tin y khoa sai lệch. Bởi hậu quả của tin giả y tế không chỉ dừng ở việc hiểu sai kiến thức mà có thể trực tiếp đe dọa tính mạng người bệnh.

Mức xử phạt hành chính là cần thiết nhưng bên cạnh đó cũng cần siết chặt trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội trong việc kiểm soát nội dung liên quan sức khỏe. Những tài khoản cố tình tạo dựng hình ảnh chuyên môn giả, quảng bá phương pháp chữa bệnh phản khoa học hoặc trục lợi từ nỗi sợ bệnh tật cần được xử lý nghiêm minh hơn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những nội dung y tế lan truyền trên mạng, đặc biệt với các phương pháp được quảng bá theo kiểu "khỏi bệnh nhanh", "không cần thuốc", "không cần bác sĩ". Khi có vấn đề sức khỏe, việc thăm khám tại cơ sở y tế và tham khảo ý kiến chuyên môn vẫn là con đường an toàn nhất.

Trong thời đại mà ai cũng có thể trở thành "chuyên gia" chỉ bằng một tài khoản mạng xã hội, kỹ năng quan trọng nhất để bảo vệ sức khỏe đôi khi không phải là biết chữa bệnh thế nào mà là biết phân biệt đâu là thông tin thật và đâu là chiếc bẫy được dựng lên để câu view và kiếm tiền.

1 thói quen giải khát "bức tử" lá gan: Nhiều người Việt đang làm mỗi ngày


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại