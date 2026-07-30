Từ Irene, Kim Jones đến Trương Lăng Hách, ngày càng nhiều ngôi sao muốn trở thành nhân vật trong ống kính của Sheng Sheng.

Nếu 2 năm trước, Sheng Sheng được biết đến là cô bé 9 tuổi chụp ảnh cho loạt sao hàng đầu Hoa Ngữ, thì đến 2026, cái tên này một lần nữa nổi lên nhưng đã đi cùng vị thế vững chắc.

Ở tuổi 11, cô bé đến từ Thượng Hải (Trung Quốc) không còn gây chú ý vì quá nhỏ để cầm chiếc máy ảnh Leica gần bằng nửa cơ thể mình. Điều khiến Sheng Sheng trở thành hiện tượng là việc ngày càng nhiều ngôi sao chủ động tìm đến cô để được chụp ảnh. Từ các idol K-pop, diễn viên đình đám Cbiz cho đến những cái tên quyền lực của làng thời trang quốc tế, tất cả đều muốn và từng trở thành nhân vật trong thế giới nghệ thuật của em.

PAP Magazine: "Các idol K-pop đều muốn được Sheng Sheng chụp"

Tháng 7 vừa qua, tạp chí thời trang PAP Magazine của Hàn Quốc đã dành riêng một bài viết gây sốt với tiêu đề: "Why K-pop Stars Are Lining Up for 11-Year-Old Photographer Sheng Sheng" (Vì sao các ngôi sao K-pop đang xếp hàng dài chờ được nhiếp ảnh gia 11 tuổi Sheng Sheng chụp ảnh?).

Từ chỗ một thần đồng nhiếp ảnh nhí khơi gợi sự tò mò, Sheng Sheng đã trở thành cái tên được giới nghệ sĩ xứ kim chi săn đón. Danh sách những gương mặt từng đứng trước ống kính của cô bé ngày một dài thêm: Soobin (TXT), Hanbin (ZEROBASEONE), RIIZE, Hearts2Hearts, và mới đây nhất là "nữ thần visual" Irene (Red Velvet).

Trở thành biểu tượng nhan sắc K-pop qua nhiều thế hệ, Irene từng xuất hiện trước hàng ngàn ống kính của những nhiếp ảnh gia hàng đầu châu Á. Thế nhưng, khi đặt mình vào góc máy của Sheng Sheng, khoảnh khắc ấy lại khoác lên một nhịp điệu mới mẻ.

Không studio lộng lẫy, chẳng có concept cầu kỳ, một trong những đạo cụ cho cả buổi chụp là vài chiếc cúc áo sặc sỡ đặt gọn trong mu bàn tay Irene. Chi tiết nhỏ bé và ngọt ngào ấy lại trở thành điểm nhấn cho toàn bộ khung hình.

Đó cũng chính là "chữ ký nghệ thuật" của thương hiệu Sheng Sheng. Cô bé thường lặng lẽ lựa chọn một đạo cụ nhỏ nhắn cho từng nhân vật, rồi kiên nhẫn quan sát nhịp thở của không gian trước khi bấm máy.

Video hậu trường buổi chụp nhanh chóng viral trên Instagram, tài khoản chính thức của TC Candler - nơi sản sinh ra bảng xếp hạng 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới - cũng bấm thích video, thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới mộ điệu thời trang và sắc đẹp.

Người khiến Kim Jones cũng phá lệ

Một trong những dấu mốc đáng chú ý nhất trong hành trình của Sheng Sheng là buổi chụp cùng NTK Kim Jones - cựu Giám đốc sáng tạo Dior Men và là một trong những nhà thiết kế quyền lực nhất làng mốt thế giới.

Năm 2025, bộ ảnh này được A Day Magazine dành riêng một bài viết. Tạp chí tiết lộ Kim Jones từng nhiều lần chia sẻ rằng anh không thích chụp ảnh, thậm chí hiếm khi thực sự hài lòng với những bức chân dung người khác chụp mình.

Thế nhưng, khi đối diện với ống kính của Sheng Sheng, sự đề phòng ấy dường như tan biến Kim Jones có lúc thong dong ngồi trong xe, khi lại bước xuống tạo dáng, dạo quanh như đang tận hưởng một buổi chiều rong chơi yên bình.

Theo A Day Magazine, điều đặc biệt không nằm ở góc máy hay kỹ thuật, mà ở cách Sheng Sheng khiến nhân vật quên mất sự hiện diện của chiếc máy ảnh. Đó có thể xem là ghi nhận dành cho cô bé, bởi nếu các ngôi sao vốn đã quen đứng trước ống kính, thì Kim lại là người dành phần lớn sự nghiệp để tạo nên hình ảnh cho người khác. Việc một NTK tầm cỡ sẵn sàng đặt mình trước ống kính của một cô bé 11 tuổi nói lên nhiều về sức hút trong góc nhìn nghệ thuật của Sheng Sheng.

Trước khi liên tục xuất hiện cùng các idol K-pop, Sheng Sheng đã là cái tên quen thuộc với nhiều nghệ sĩ hàng đầu Trung Quốc. Trong đó, Trương Lăng Hách là một trong những gương mặt nổi bật được dân tình "order" nhiều nhất.

Khi Sheng Sheng ngày càng được biết đến ở Hàn Quốc và quốc tế, bộ ảnh Trương Lăng Hách thực hiện cùng cô bé từ năm 2024 cũng được cộng đồng mạng chia sẻ trở lại. Hoá ra, một trong những mỹ nam được săn đón nhất Cbiz đã "nhanh chân" sớm đứng trước ống kính của Sheng Sheng từ hai năm trước.

Bên cạnh Trương Lăng Hách, danh sách nhân vật từng bước vào ống kính của em còn là những tên tuổi tượng đài như Lương Triều Vỹ, Châu Tấn, Hồ Ca, Lý Hiện, Ngô Lỗi, Dịch Dương Thiên Tỉ, Âu Dương Na Na cùng vô số nghệ sĩ lừng danh khác.

Được phát hiện từ khi lên 5

Dẫu sở hữu một "gia tài" ảnh chụp toàn sao khủng, hành trình của Sheng Sheng lại bắt đầu từ một cái duyên ngẫu nhiên từ sớm.

Trong một chia sẻ cùng CNN Style, Sheng Sheng kể lại em được tặng chiếc máy ảnh compact đầu tiên vào năm 4 tuổi. Bố em - một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp - thường dắt con gái nhỏ đi dạo qua những con phố rợp bóng cây ở Thượng Hải để bắt trọn nhịp sống phố phường.

Điều người cha sớm nhận ra ở con gái không phải là tư duy kỹ thuật vượt tuổi, mà là sợi dây kết nối kỳ diệu với con người. Sheng Sheng có thể hồn nhiên bước đến bắt chuyện với bất kỳ ai mà em thấy ấn tượng, rồi nhẹ nhàng xin phép được lưu lại khoảnh khắc của họ. Sự chân thành thuần khiết khiến bất kỳ người xa lạ nào cũng tự động gỡ bỏ lớp phòng thủ chỉ sau vài câu trò chuyện.

Năm 5 tuổi, cô bé vô tình bắt gặp một "chị đẹp" trong cửa hàng quần áo và ngỏ lời xin chụp một tấm hình. Lúc bấm máy, Sheng Sheng hoàn toàn không hề hay biết cô gái có nụ cười ngọt ngào ấy chính là công chúa cello Âu Dương Na Na.

Tấm ảnh hồn nhiên ấy nhanh chóng tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Không lâu sau, Âu Dương Na Na đã chủ động tìm đến, ngỏ lời mời Sheng Sheng ghi lại những khoảnh khắc hậu trường trong buổi hòa nhạc của mình. Đó cũng là chiếc chìa khóa đầu tiên mở ra cánh cửa đưa cô bé bước chân "vào nghề".

Những lời mời hợp tác từ các đoàn phim, thương hiệu xa xỉ và dàn sao Trung bắt đầu gõ cửa dồn dập từ đó. Từng có hoài nghi cho rằng làm sao một đứa trẻ 9 tuổi lại có thể chạm tới hàng loạt ngôi sao quyền lực đến thế. Bố của Sheng Sheng từng khẳng định: Tất cả cơ hội đến với con gái đều xuất phát từ chính cảm xúc nguyên bản trong từng bức ảnh, tuyệt nhiên không dựa vào bất kỳ mối quan hệ hay sự nâng đỡ nào từ gia đình.

Sức hút trong các tác phẩm của Sheng Sheng nằm ở hai chữ: Chân thật. Những ngôi sao dưới góc máy của em hiếm khi mang dáng vẻ gượng gùng hay tạo dáng cầu kỳ. Ánh sáng phim đượm buồn và trong trẻo, sắc độ dịu nhẹ cùng khâu hậu kỳ được tiết chế đến mức tối đa khiến mỗi tấm ảnh trông giống như một lát cắt ký ức vô tình được thu lại hơn là một tác phẩm được dàn dựng công phu.

Ảnh: IGNV