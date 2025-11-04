"Thần đèn" tạo kỳ tích nâng cây cầu nối Thủ Đức sang quận 12 cũ (TP.HCM) cao thêm hơn 1 mét, bí ẩn doanh nghiệp đứng sau

Từ ngày 27/10, cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 bắt đầu được triển khai nâng lên 1,25 m bằng công nghệ kích thủy lực đồng bộ. Đây là cây cầu thứ hai được nâng tĩnh không trên hệ thống sông Sài Gòn sau cầu Bình Triệu 1.

Theo tiến độ kích nâng mỗi chu kỳ được khoảng 4cm, đến ngày 10/11 tĩnh không cầu Bình Phước 1 sẽ hoàn thành cao lên 1,25m. Thời gian từ đó về cuối năm 2025, đơn vị thi công sẽ nâng xà mũ, đá kê gối, thử tải và khai thác toàn bộ cầu trở lại.

Cầu Bình Phước 1 dài gần 480 m, rộng hơn 11 m, tĩnh không chừng 6 m. Để đạt tĩnh không tối thiểu 7 m, cần nâng thêm 1,25 m, dự án nâng cầu có tổng vốn đầu tư khoảng 111 tỷ đồng.

Theo báo Tiền Phong, sau thời gian triển khai, đến ngày 1/11, cầu đã nâng lên được 50 cm, mặt cầu Bình Phước 1 đã có độ chênh rõ rệt so với ban đầu.

Đến ngày 1/11, cầu Bình Phước 1 đã nâng lên được 50 cm. (Ảnh: Tiền Phong)

Đại diện nhà thầu cho biết, đơn vị thi công đã tích lũy nhiều kinh nghiệm từ dự án trước, giúp rút ngắn tiến độ và tăng độ an toàn kỹ thuật. Dự án áp dụng công nghệ kích nâng đồng bộ, tương tự phương án từng được thực hiện thành công tại cầu Bình Triệu 1.

Trước đó, đội "thần đèn" đã hoàn tất việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 đạt chiều cao thêm 1,08m. Với kỹ thuật "kích nâng cầu", các kỹ sư lắp đặt hệ thống kích thủy lực đồng bộ dưới trụ và dầm cầu, giúp "đẩy" toàn bộ khối cầu nặng hàng ngàn tấn lên đúng cao độ thiết kế mà không cần tháo dỡ hoặc xây mới.

Toàn bộ hệ thống gồm hơn 100 kích thủy lực, mỗi chiếc chịu tải 400-500 tấn, được điều khiển tập trung bằng máy tính với sai số dưới 1mm. Với cách làm này, việc đi lại của xe máy phía trên cầu và tàu thuyền phía dưới vẫn được đảm bảo duy trì.

Doanh nghiệp đứng sau?

Theo công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 14 Xây lắp và đảm bảo giao thông trong quá trình xây dựng thuộc Dự án Nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1 vào tháng 1/2025, Liên danh Công ty CP Thương mại Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng - Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam đã trúng thầu. Cụ thể, giá trúng thầu của Liên danh là 89,345 tỷ đồng (giá dự toán 90,311 tỷ đồng).

Trước đó, tại Dự án Nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam cũng góp mặt trong liên danh trúng thầu với giá 101,536 tỷ đồng (giá dự toán 102,677 tỷ đồng). Như vậy, Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam có mặt trong 2 liên danh trúng thầu nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 và cầu Bình Triệu 1.

Theo tìm hiểu, Freyssinet Việt Nam là công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài được sở hữu bởi Tập đoàn Soletanche Freyssinet - một tập đoàn xây dựng hàng đầu của Pháp. Nhà sáng lập Eugène Freyssinet được coi là "cha đẻ" của công nghệ dự ứng lực - một trong những thế mạnh của Tập đoàn.

Freyssinet đã tìm hiểu thị trường Việt Nam từ đầu những năm 1990 và chính thức đăng ký mã số thuế năm 2003. Công ty đã tham gia nhiều công trình tiêu biểu như cầu Thủ Thiêm 2 (TP.HCM), các dự án cao tầng như Keangnam Landmark Tower, Indochina Plaza Hà Nội, hay hầm Hải Vân, cầu Ba Son, Cầu Mỹ Thuận 2, Nâng cấp và Mở rộng cầu Chữ Y (TP HCM).

Freyssinet Việt Nam hoạt động chính trong các lĩnh vực Xây mới & sửa chữa, nâng cấp các công trình kết cấu — giao thông (cầu, đường), dân dụng, công nghiệp. Cụ thể: hệ thống dây văng, kết cấu dự ứng lực, khe co giãn và gối cầu, thiết bị giảm chấn, neo đất, nâng nặng & xếp dỡ cấu kiện cỡ lớn.

Sự xuất hiện của Freyssinet Việt Nam mang lại công nghệ và kinh nghiệm quốc tế, giúp giải quyết những bài toán kỹ thuật phức tạp. Việc nâng 11.000 tấn cầu Bình Triệu 1 mà không phải phá bỏ kết cấu cũ là minh chứng điển hình. Toàn bộ vận hành kích nâng do kỹ sư Việt Nam đảm nhiệm sau khi được đào tạo, chuyển giao công nghệ. Ban đầu có chuyên gia nước ngoài tư vấn, sau đó toàn bộ các khâu đều do người Việt tự làm.

Dự án không chỉ nâng cao năng lực nội địa mà còn giúp kỹ sư Việt Nam học hỏi các công nghệ tiên tiến, tăng cường năng lực quản lý dự án và vận hành thiết bị nâng nặng phức tạp.







