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Thảm họa lở tuyết nuốt chửng 14 nhà leo núi, ngôi sao phim Netflix biệt tích giữa đỉnh núi tử thần

Phạm Trang
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Vụ lở tuyết trên đỉnh Broad Peak (Pakistan) khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong khi nhà leo núi nổi tiếng Nirmal Purja và 9 thành viên khác vẫn chưa được tìm thấy.

4 người thiệt mạng, 10 người mất tích sau vụ lở tuyết kinh hoàng

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng, trong khi 10 người khác, bao gồm nhà leo núi người Mỹ Mallory Geis và Nirmal Purja (Nimsdai) - nhân vật chính của bộ phim tài liệu 14 Peaks: Nothing Is Impossible (Tạm dịch: ‘14 đỉnh núi: Không gì là không thể’) trên Netflix - vẫn đang mất tích sau vụ lở tuyết xảy ra trên đỉnh Broad Peak ở Pakistan.

Theo Câu lạc bộ Leo núi Pakistan (Alpine Club of Pakistan), vụ lở tuyết xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 30/7 (giờ địa phương) tại Broad Peak, thuộc vùng Gilgit-Baltistan. Kể từ thời điểm xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng không còn liên lạc được với đoàn leo núi.

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Đỉnh Broad Peak nằm trên biên giới giữa Pakistan và Trung Quốc, là ngọn núi cao thứ 12 trên thế giới với độ cao 8.047 mét (Ảnh: Naveed Hussain/Alamy)

Đơn vị này cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn.

Trong đoàn gặp nạn có Mallory Geis (quốc tịch Mỹ), cùng 6 nhà leo núi Nepal, 1 người Trung Quốc, 1 người Pakistan và 1 người Oman.

Đến ngày 31/7, Cảnh sát Gilgit-Baltistan thông báo đã tìm thấy 4 thi thể. Hoạt động tìm kiếm đang được hỗ trợ bởi hai trực thăng của quân đội Pakistan, song địa hình hiểm trở cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Trong số các nạn nhân đã được xác định danh tính có Nadhira Al Harthy (Oman) và Pur Bahadur Gurung "Yukta" (Nepal), theo thông tin từ Alpine Club of Pakistan.

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Hai nạn nhân đã xác định được danh tính

Nhà leo núi nổi tiếng mất tích, tín hiệu định vị vẫn ghi nhận chuyển động

Broad Peak, thuộc dãy Karakoram nằm giữa Pakistan và Trung Quốc, cao hơn 8.000 m (khoảng 26.400 feet), là ngọn núi cao thứ 12 thế giới và từ lâu được xem là một trong những thử thách nguy hiểm nhất đối với các nhà leo núi.

Trước chuyến đi, công ty du lịch Moving Mountains từng chia sẻ rằng đoàn thám hiểm đã lên đường tới Askole, một thị trấn nhỏ ở vùng Karakoram.

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Nhà leo núi người Nepal Nirmal Purja vào năm 2021 (Ảnh: AFP)

Một trong những thành viên đáng chú ý nhất của đoàn là Nirmal Purja (Nimsdai) - cựu binh quân đội Anh gốc Nepal, nổi tiếng toàn cầu sau khi xuất hiện trong bộ phim tài liệu 14 Peaks: Nothing Is Impossible của Netflix phát hành năm 2021.

Theo báo Kantipur của Nepal, thiết bị định vị của Nirmal Purja vẫn ghi nhận tín hiệu di chuyển vào sáng 31/7. Đối tác kinh doanh của anh cho biết vị trí trên hệ thống theo dõi liên tục thay đổi, làm dấy lên hy vọng rằng nhà leo núi này vẫn còn sống.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng xác nhận những chuyển động đó thực sự xuất phát từ chính Purja.

Được chinh phục lần đầu vào năm 1957, Broad Peak đã cướp đi sinh mạng của nhiều nhà leo núi trong gần 70 năm qua. Theo thống kê của BBC dựa trên dữ liệu NASA, tính đến tháng 3/2012 đã có 404 lượt chinh phục thành công và 21 người thiệt mạng. Chỉ riêng năm sau đó, ngọn núi này tiếp tục ghi nhận thêm 6 trường hợp tử vong, cho thấy đây vẫn là một trong những cung đường leo núi nguy hiểm nhất thế giới.

Nguồn: People

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