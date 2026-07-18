Tham gia hội nghị Chính phủ, chủ đầu tư làm siêu dự án 4,2 tỷ USD tại Hà Nội vừa có 3 kiến nghị gì?

Doanh nghiệp này góp mặt trong liên danh đầu tư dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội, với tổng mức đầu tư 4,2 tỷ USD.

Bà Nguyễn Thị Nga, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), trình bày đề xuất tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Sáng 18/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp có chủ đề "Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng".

Tại hội nghị này có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia phát biểu, đề xuất kiến nghị lên Thủ tướng. Trong số đó có bà Nguyễn Thị Nga, Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

Theo đó, từ thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp thành viên Hội Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam và Tập đoàn BRG, bà Nguyễn Thị Nga xin đề xuất các nhóm giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tài khóa, tiền tệ và phát triển tín dụng xanh.

Cụ thể, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ ngân sách nhà nước cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh đầu tư dự án xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, quy định rõ đối tượng, tiêu chí, nguồn kinh phí, thời hạn hỗ trợ và cơ chế giám sát để bảo đảm minh bạch, hiệu quả, hạn chế trục lợi chính sách.

Chủ tịch Tập đoàn BRG đề xuất tổ chức triển khai thống nhất Danh mục phân loại tín dụng xanh quốc gia; ban hành hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, quy trình xác nhận và cơ chế cập nhật danh mục. Cùng với đó, cần nghiên cứu các công cụ hỗ trợ phù hợp cho tổ chức tín dụng, bao gồm cơ chế tái cấp vốn ưu đãi, chia sẻ rủi ro và huy động các nguồn vốn dài hạn trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và tổ chức tín dụng trong tuyên truyền, đào tạo và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phương án chuyển đổi xanh, ưu tiên doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thứ hai, lãnh đạo Tập đoàn BRG đề xuất phát triển mạnh thị trường bán lẻ trong nước thông qua nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp sản xuất với chuỗi cung ứng và hệ thống phân phối hiện đại.

Trước tiên, xây dựng Chương trình quốc gia phát triển chuỗi cung ứng hàng Việt, liên kết xuyên suốt giữa sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu dùng.

Tiếp đó, ban hành cơ chế khuyến khích và đặt hàng các doanh nghiệp lớn tham gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã thông qua tư vấn tiêu chuẩn chất lượng, chuyển giao công nghệ, chia sẻ hạ tầng logistics, kết nối tiêu thụ và phát triển chuỗi cung ứng. Những việc này góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa và mở rộng sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng cùng các Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP

Thứ ba, phát triển du lịch thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, du lịch là ngành kinh tế có sức lan tỏa lớn, tạo giá trị cho thương mại, bán lẻ, vận tải, lưu trú, văn hóa và nhiều ngành dịch vụ khác. Vậy nên, đây là dư địa rất lớn để thúc đẩy tăng trưởng. Nhưng thực tế, việc đầu tư và vận hành các tổ hợp thương mại, du lịch quy mô lớn vẫn còn nhiều vướng mắc về cơ chế và chính sách.

Do đó, Chủ tịch Tập đoàn BRG đề xuất Chính phủ nghiên cứu, thí điểm các cơ chế đặc thù đối với các tổ hợp thương mại, du lịch, vui chơi giải trí quy mô lớn, bao gồm:

Một là, linh hoạt và đồng bộ hóa thể chế kinh tế đêm cho các tổ hợp vui chơi giải trí lớn. Thực tế, địa phương tiên phong như Hà Nội đã ban hành Nghị quyết kinh tế đêm (tháng 6/2026) để phát triển thực chất kinh tế đêm, mở rộng không gian tiêu dùng và gia tăng chi tiêu của du khách.

Hai là, đơn giản hóa, đẩy nhanh quy trình hoàn thuế VAT tại chỗ cho khách quốc tế tại các trung tâm thương mại lớn, tạo thuận lợi và kích cầu mua sắm.

Ba là, nghiên cứu áp dụng cơ chế ưu đãi về thuế, phí phù hợp, xem xét điều chỉnh các chính sách thuế (chẳng hạn như thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số loại hình dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng và thể thao cao cấp) nhằm nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong khu vực.

Mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số là thách thức lớn, nhưng đồng thời là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Về phía doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Tập đoàn BRG cam kết đầu tư mạnh mẽ hơn, đổi mới sáng tạo quyết liệt hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững đồng hành cùng Chính phủ xây dựng một khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Tập đoàn BRG đầu tư làm siêu dự án hơn 4 tỷ USD tại Hà Nội

Phối cảnh dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội. Ảnh: Chủ đầu tư

BRG hiện là một trong những tập đoàn đa ngành tại Việt Nam, khi hoạt động trong lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, bất động sản và bán lẻ. Tập đoàn này đã góp mặt trong liên danh đầu tư dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội hơn 270 ha, với tổng mức đầu tư 4,2 tỷ USD.

Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được khởi công vào tháng 8/2025, nằm ngay chân cầu Nhật Tân (thuộc địa phận ba của xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc và Kim Nỗ, thuộc huyện Đông Anh cũ).

Dự án này được chia thành 5 giai đoạn, và dự kiến sẽ được hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV/2032. Theo chủ đầu tư, điểm nổi bật của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội sẽ có tháp tài chính 108 tầng, cùng với hàng chục tòa văn phòng chung cư hỗn hợp, hàng trăm biệt thự, nhà liền kề.

Đáng chú ý, toà tháp tài chính 108 tầng, cao 639 m được coi là trung tâm của dự án. Khi hoàn thành, dự kiến đây sẽ là tòa tháp cao nhất Việt Nam và là một trong những tòa nhà cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Gần đây, BRG muốn làm dự án gần 1.000 ha ở Hưng Yên. Cụ thể, vào chiều 23/6, UBND tỉnh Hưng Yên có buổi làm việc với Tập đoàn BRG về định hướng đầu tư một số dự án. Đại diện BRG cho biết dự kiến nghiên cứu 3 dự án, với quy mô gần 1.270 ha ở khu vực trung tâm TP Hưng Yên cũ.

Cụ thể, các dự án bao gồm quảng trường trung tâm 18 ha, đô thị tri thức gần 250 ha tại phường Phố Hiến và thành phố lễ hội quốc tế gần 1.000 ha ở phường Sơn Nam. Mục tiêu của các dự án này là tạo không gian phát triển mới, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ, thương mại và nâng cao giá trị văn hóa, du lịch của địa phương.