Giá vàng đột ngột đảo chiều tăng mạnh, chuyện gì vừa xảy ra?

Giá vàng ở Việt Nam hôm nay (18/7) vừa tăng mạnh 900.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tăng 900.000 đồng/lượng ngay khi mở đầu phiên giao dịch ngày 18/7. ảnh: TTXVN

Tính đến 11h ngày 18/7, vàng miếng SJC tăng 900.000 đồng/lượng, khi giao dịch ở mức 144,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán hiện vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Tương tự, các thương hiệu khác như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, PNJ... cũng điều chỉnh tương tự SJC.

Tương tự như vàng miếng, vàng nhẫn cũng đảo chiều tăng trở lại. Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ đang được giao dịch ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương ứng tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức là tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Mạnh Hải hiện đang giao dịch vàng nhẫn ở mức từ 142,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tương ứng tăng 300.000 đồng/lượng ở hai chiều mua vào – bán ra.

Riêng PNJ bán ra mặt hàng cùng giá với SJC, nhưng lại mua vào thấp hơn 200.000 đồng, khi niêm yết ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng (mua vào – bán ra).

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết lúc 10h sáng nay.

Vì sao giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại?

Sở dĩ vàng trong nước tăng trở lại là do ảnh hưởng của giá vàng thế giới. Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày 17/7, vàng thế giới niêm yết ở mức 4.017 USD/ounce, tăng 42 USD.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank thì giá vàng thế giới tương đương 128 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn chênh gần 19 triệu đồng/lượng so với thế giới.

Theo các chuyên gia, dù thị trường vàng khởi sắc vào cuối tuần này, nhưng giá kim loại quý đã ghi nhận mức đi xuống theo tuần lớn nhất trong gần 2 tháng qua. Nguyên nhân là do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đẩy giá năng lượng lên cao.

Điều này cũng tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất. Bên cạnh đó, đồng USD tăng giá trong hai ngày 16/7 và 17/7 cũng khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn đối với người mua nước ngoài.

Giá vàng thế giới vừa tăng trở lại. Ảnh: Reuters

Sau loạt dữ liệu kinh tế Mỹ được công bố, triển vọng ngắn hạn của giá kim loại quý càng trở nên kém tích cực hơn. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,4%; chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 0,3%. Trong khi đó, doanh số bán lẻ tăng 0,2% và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 208.000 đơn. Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed cũng tăng mạnh lên 41,4 điểm.

Những số liệu này làm giảm kỳ vọng Fed sẽ sớm thay đổi chính sách theo hướng ôn hòa. Thị trường hiện nay định giá khoảng 90% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp vào ngày 29/7 tới.

Theo các chuyên gia, nếu giá vàng lấy lại mốc 4.000 USD/ounce thì áp lực bán ngắn hạn có thể giảm bớt. Ngược lại, nếu giá dầu tiếp tục tăng mạnh thì lo ngại lạm phát sẽ tiếp tục gây sức ép lên thị trường vàng.

Ông Ian Samson, Quản lý danh mục đầu tư đa tài sản tại Fidelity International, mặc dù giá vàng vừa trải qua quý giảm mạnh nhất trong hơn một thập kỷ, nhưng triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực. Trong ngắn hạn, kim loại quý vẫn chịu tác động của cả yếu tố hỗ trợ và cản trở. Do đó, nhiều khả năng, giá vàng chỉ tăng nhẹ vào cuối năm trước khi bước vào chu kỳ tăng giá mới trong năm 2027.

Về dài hạn, theo vị chuyên gia này, xu hướng tăng của vàng sẽ chỉ bị phá vỡ nếu các chính phủ quay lại chính sách tài khóa thận trọng và các ngân hàng trung ương thực sự đưa lạm phát về mức mục tiêu.