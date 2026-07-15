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Thảm đỏ hot hôm nay: Kỳ Duyên - Thiên Ân công khai, 1 nàng hậu bị ekip nhắc nhở chen hàng

Liên Hoa/ Clip: Đi Soi Sao Đi
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Sự kiện thời trang trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026 thu hút nhiều mỹ nhân đổ bộ.

Tối nay (15/7), Vietnam Beauty Fashion Fest XV trong khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026 chính thức diễn ra, quy tụ đông đảo Hoa, Á hậu, người đẹp và nghệ sĩ đình đám Vbiz. Dù thời tiết không chiều lòng người khi cơn mưa bất ngờ đổ xuống ngay trước giờ diễn ra sự kiện, thảm đỏ vẫn nóng hơn bao giờ hết nhờ màn đổ bộ của dàn mỹ nhân trong những bộ cánh được đầu tư kỹ lưỡng.

Để kịp có mặt tại sự kiện, nhiều người đẹp phải vừa che ô, vừa xách cao tà váy để di chuyển trên thảm đỏ. Không ít bộ trang phục cầu kỳ gặp thử thách vì thời tiết, tuy nhiên điều đó không làm giảm sức nóng của sự kiện. Trái lại, hình ảnh các mỹ nhân vẫn giữ thần thái rạng rỡ, chuyên nghiệp giữa cơn mưa càng khiến bầu không khí trở nên sôi động.

Dàn mỹ nhân đẹp bất chấp thời tiết, đọ sắc trên thảm đỏ

Tâm điểm của thảm đỏ gọi tên Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân. Cả hai xuất hiện cùng nhau trong những thiết kế tông đen đồng điệu, sánh bước ngay từ lúc tiến vào sự kiện. Trước hàng loạt ống kính, Kỳ Duyên và Thiên Ân liên tục đứng cạnh, thoải mái tạo dáng, tương tác tự nhiên và không quên chăm sóc đối phương từng chút một.

Màn xuất hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi chỉ ít ngày trước, cả hai đã khiến mạng xã hội bùng nổ khi đồng loạt chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường bên nhau. Từ những chuyến du lịch, hẹn hò ăn uống đến khoảnh khắc nắm tay tình tứ, cặp đôi được cho là đã ngầm công khai mối quan hệ sau thời gian dài liên tục để lộ loạt "hint". Chính vì vậy, việc Kỳ Duyên - Thiên Ân thoải mái sánh đôi trên thảm đỏ lần này càng khiến người hâm mộ thích thú, xem đây như màn "đánh dấu chủ quyền" đầy tự nhiên.

Thảm đỏ hot hôm nay: Kỳ Duyên - Thiên Ân công khai, 1 nàng hậu bị ekip nhắc nhở chen hàng- Ảnh 1.

Kỳ Duyên - Thiên Ân khuấy động thảm đỏ bởi màn xuất hiện đôi

Ngoài cặp đôi đang được quan tâm nhất nhì Vbiz, thảm đỏ Vietnam Beauty Fashion Fest XV còn chứng kiến màn khoe sắc của hàng loạt mỹ nhân đình đám. Nhật Kim Anh gây ấn tượng với vẻ ngoài sang trọng, Hạnh Sino lựa chọn phong cách quyến rũ, trong khi Phương Trinh Jolie nổi bật với thiết kế tôn vóc dáng.

Dàn hoa hậu cũng không hề kém cạnh. Hoa hậu Ý Nhi, Quế Anh, Khánh Vân, Kiều Duy cùng nhiều người đẹp khác đồng loạt xuất hiện trong những bộ váy lộng lẫy, tạo nên màn "đại chiến visual" đúng nghĩa. Mỗi người theo đuổi một phong cách riêng, từ thanh lịch, ngọt ngào đến gợi cảm, quyền lực, biến thảm đỏ tối nay thành một trong những sự kiện quy tụ dàn mỹ nhân đông đảo nhất thời điểm hiện tại.

Thảm đỏ hot hôm nay: Kỳ Duyên - Thiên Ân công khai, 1 nàng hậu bị ekip nhắc nhở chen hàng- Ảnh 2.

Khánh Vân được ông xã tháp tùng đến sự kiện

Thảm đỏ hot hôm nay: Kỳ Duyên - Thiên Ân công khai, 1 nàng hậu bị ekip nhắc nhở chen hàng- Ảnh 3.

Nhật Kim Anh xách váy, được ekip che dù để di chuyển đến thảm đỏ

Thảm đỏ hot hôm nay: Kỳ Duyên - Thiên Ân công khai, 1 nàng hậu bị ekip nhắc nhở chen hàng- Ảnh 4.

Khi sự kiện diễn ra, thời tiết có đôi chút không thuận lợi

Bên cạnh đó, một tình huống gây chú ý khác ở sự kiện chính là màn xuất hiện của Á hậu Minh Kiên. Người đẹp ban đầu được ekip dắt tay ra khu vực thảm đỏ và vui vẻ chào hỏi mọi người xung quanh. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc này thì nàng hậu vô tình lướt qua một người đẹp đang xếp hàng trước để chờ vào thảm đỏ.

Tình huống diễn ra nhanh, và ekip sau đó đã nhắc khép Minh Kiên có người đang ở trong hàng chờ. Ngay lập tức, Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 chủ động lui về và để cô gái kia tiến lên trước. Cả hai cũng có màn chào hỏi và tương tác vui vẻ, qua đó cho thấy tình huống chỉ là vô tình mà thôi.

Á hậu Minh Kiên bị ekip nhắc nhẹ sau tình huống vô tình chen hàng

Nữ đại gia được NSƯT, phó Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam gọi là ân nhân, say đắm suốt 21 năm
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sao Việt

Thiên Ân

Kỳ Duyên

Minh Kiên

thảm đỏ

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