Thai phụ bất ngờ bị yêu cầu xuống khỏi máy bay vì 1 nguyên nhân

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng về quy định hạn chế phụ nữ mang thai đi máy bay. Đại diện hãng cho biết, theo quy định, các trường hợp sau sẽ không được vận chuyển: phụ nữ mang thai từ 35 tuần trở lên, phụ nữ trong vòng 4 tuần sau sinh, thai phụ có nguy cơ biến chứng hoặc sinh đôi, cũng như sản phụ dưới 7 ngày sau sinh. Mục tiêu chính là bảo đảm an toàn cho mẹ và bé.

Tại sao mốc 35 tuần lại trở thành “vạch đỏ” an toàn?

Bác sĩ Jiang Hongxiu, Phó Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Số 2 Nam Kinh, giải thích: quy định này nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe của mẹ và thai nhi. Trong giai đoạn cuối thai kỳ, cơ thể và tử cung của mẹ nhạy cảm hơn, còn thai nhi tuy đã gần trưởng thành nhưng vẫn dễ bị tác động bởi các điều kiện đặc thù khi bay: thay đổi áp suất, rung lắc của máy bay hay hạn chế không gian di chuyển.

Áp suất thay đổi đột ngột có thể kích thích tử cung co thắt, làm tăng nguy cơ sinh non. Trẻ sinh non có thể gặp các vấn đề cấp tính như hội chứng suy hô hấp, xuất huyết não, nhiễm trùng, và cả các vấn đề lâu dài về nhận thức hay chức năng phổi. Trong trường hợp cực đoan, môi trường trên cao còn có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn nhau thai, dẫn đến sinh non hoặc bong nhau thai, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con.

Nguy cơ khác khi ngồi lâu trên máy bay

Ngoài sinh non, bác sĩ Jiang còn nhấn mạnh rằng, thai phụ cuối thai kỳ ngồi lâu trong khoang hẹp dễ gặp tình trạng máu tuần hoàn kém ở chi dưới. Khi tử cung tăng kích thước, áp lực lên tĩnh mạch càng lớn, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông tĩnh mạch sâu. Nếu cục máu đông di chuyển, có thể gây thuyên tắc phổi, một cấp cứu nguy hiểm đến tính mạng.

Trong khi đó, thiết bị y tế và cấp cứu trên máy bay rất hạn chế. Nếu xảy ra tình huống cấp tính như vỡ ối hoặc chảy máu ồ ạt, việc điều trị kịp thời gần như không thể, và việc hạ cánh khẩn cấp cũng có thể làm chậm cơ hội cứu sống tốt nhất.

Lời khuyên từ bác sĩ

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cuối thai kỳ:

- Tìm hiểu trước các quy định của hãng hàng không và ưu tiên sử dụng phương tiện mặt đất.

- Nếu bắt buộc phải bay, tham khảo ý kiến bác sĩ trước, đánh giá đầy đủ nguy cơ và chuẩn bị giấy chứng nhận y tế hợp lệ.

- Tuyệt đối không chủ quan hay nghĩ “may ra không sao”, vì một phút lơ là cũng có thể đe dọa an toàn mẹ và bé.

Việc đi máy bay khi thai đã lớn tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Hiểu rõ nguy cơ và tuân thủ hướng dẫn y tế là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình và em bé trong bụng.

Nguồn và ảnh: QQ