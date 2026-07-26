Thái độ lạ của Shakira dành cho tình cũ cầu thủ, người bị lật tẩy ngoại tình qua... hũ mứt dâu

Còn nhớ vào năm 2022, cuộc chia tay của Shakira và Gerard Piqué đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của truyền thông.

Tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế tại lễ bế mạc World Cup 2026 không chỉ dừng lại ở những màn trình diễn bùng nổ, mà còn đổ dồn vào khoảnh khắc chạm mặt đầy hy hữu giữa Shakira và tình cũ Gerard Piqué. Xuất hiện trên khán đài để đưa hai con đi xem mẹ biểu diễn, biểu cảm của cựu cầu thủ Tây Ban Nha và thái độ của Shakira đã ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Trong khi Shakira đang khuấy động sân vận động bằng những giai điệu sôi động, Gerard Piqué xuất hiện cùng các con với vẻ mặt có phần căng thẳng, ngượng ngùng và giữ khoảng cách lạnh lùng. Phản ứng này đã làm dấy lên những đồn đoán về mối quan hệ hiện tại của cặp đôi đình đám một thời sau trận chiến chia tay tốn nhiều giấy mực. Liệu sau ngần ấy năm, giữa họ vẫn tồn tại một bức tường vô hình?

Phản ứng trái ngược của Piqué và hai con khi xem Shakira biểu diễn. Clip: X

Cựu trung vệ của Tây Ban Nha không cảm xúc khi xem vợ cũ biểu diễn tại lễ bế mạc. Ảnh: X

Tuy nhiên, câu trả lời thực sự lại nằm ở một khía cạnh hoàn toàn khác mà ít ai ngờ tới. Dân mạng nhanh chóng "đào" lại một bài phỏng vấn độc quyền của Shakira vào năm 2025, nơi nữ ca sĩ chính thức trải lòng về mối quan hệ hiện tại với cha của các con cô. Thay vì né tránh, tỏ ra cay đắng hay oán hận, ngôi sao người Colombia lại thể hiện một cái nhìn đầy bao dung và trưởng thành.

Cô khẳng định bản thân trân trọng những gì đã qua, đặc biệt là vai trò của người cũ trong cuộc đời mình: "Tôi luôn giữ sự biết ơn sâu sắc trong lòng dành cho cha của các con tôi. Chính anh ấy đã giúp tôi có được thiên chức làm mẹ như ngày hôm nay" . Phát ngôn này cho thấy Shakira đã chọn cách "bình thường hóa" mối quan hệ, buông bỏ những mâu thuẫn với Gerard Piqué để cùng nhau làm tròn trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy hai cậu con trai Milan - Sasha nên người.

Shakira biết ơn tình cũ vì thiên chức làm mẹ. Ảnh: X

Nhắc đến cuộc chia tay chấn động của cặp đôi vào giữa năm 2022, người ta không thể không nhớ đến câu chuyện trinh thám đời thực vô cùng hy hữu: Vụ ngoại tình bị lật tẩy chỉ nhờ một... hũ mứt dâu. Chuyện tình của họ bắt đầu sau khi cả hai gặp nhau tại MV Waka Waka vào năm 2010. Trong mắt công chúng, họ là một cặp đôi vàng: Shakira xinh đẹp, tài năng; Piqué đang ở đỉnh cao phong độ và danh tiếng. Bất chấp khoảng cách lên đến 10 tuổi, cặp đôi chị em vẫn gắn bó với nhau bền chặt. Họ có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh và một tổ ấm tưởng chừng như không gì có thể lay chuyển suốt 11 năm trời.

Câu chuyện bắt đầu khi Shakira đi lưu diễn dài ngày trở về nhà. Trong tủ lạnh của gia đình, cô phát hiện một hũ mứt dâu - loại mứt mà cả Piqué và hai con trai đều không hề yêu thích và gần như không bao giờ ăn. Với sự nhạy cảm của một người phụ nữ, Shakira nhận ra sự hiện diện bất thường này không thể là ngẫu nhiên. Sau khi xâu chuỗi những manh mối, cô bàng hoàng nhận ra ngôi nhà của mình đã bị xâm phạm bởi sự xuất hiện của "người thứ ba". Hũ mứt dâu, trong sự trớ trêu của định mệnh, trở thành bằng chứng thép tố cáo sự lừa dối của người tình mà cô từng tin tưởng tuyệt đối.

Không chọn cách gào thét hay bi lụy trên mạng xã hội, Shakira đã biến nỗi đau thành nghệ thuật. Cô tung ra hàng loạt bản hit đình đám mang tính "đá xoáy" cực gắt nhắm thẳng vào chồng cũ và tình mới, đỉnh cao là ca khúc Bzrp Music Sessions, Vol. 53 . Với những ca từ sắc bén như "Anh đổi một chiếc Ferrari lấy một chiếc Twingo / Anh đổi một chiếc Rolex lấy một chiếc Casio" , bài hát đã càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu, trở thành "thánh ca" vực dậy tinh thần cho hàng triệu phụ nữ trên thế giới sau những tổn thương trong tình yêu.

Shakira - Piqué từng có chuyện tình đẹp như mơ nhưng kết thúc bằng sự phản bội. Ảnh: X

Shakira Isabel Mebarak Ripoll sinh năm 1977 tại Colombia. Cô sở hữu khối tài sản nghệ thuật khổng lồ với tư cách là ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Với chất giọng độc đáo pha trộn giữa dòng nhạc Latin, Pop và Rock, cùng những bước nhảy bốc lửa, Shakira đã bán được hơn 80 triệu bản thu âm trên toàn cầu, trở thành nữ nghệ sĩ Latin thành công nhất lịch sử.

Đặc biệt, nhắc đến cô là nhắc đến danh xưng "Nữ hoàng World Cup" - một tượng đài chưa từng có ai thay thế được. Kể từ năm 2006 với Hips Don't Lie , đỉnh cao thế giới với Waka Waka (This Time for Africa) năm 2010 và tiếp tục khuấy đảo các kỳ đại hội sau đó, âm nhạc của Shakira chính là linh hồn không thể thiếu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sự trở lại của cô tại World Cup 2026 một lần nữa khẳng định ngôi vị độc tôn, chứng minh thời gian chưa bao giờ có thể làm suy giảm sức hút của một huyền thoại.

Biến cố hôn nhân từng là cú sốc lớn đối với cuộc đời Shakira, nhưng cách cô đứng lên từ tro tàn mới là điều khiến cả thế giới nể phục. Không chỉ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau phản bội, cô còn dùng âm nhạc làm vũ khí, dùng sự nghiệp rực rỡ để trả lời cho dư luận. Giờ đây ở tuổi U50, Shakira không chỉ là một biểu tượng âm nhạc toàn cầu mà còn là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: độc lập, tự chủ, biết yêu thương bản thân và luôn đặt các con lên hàng đầu. Cô đã bước qua quá khứ đau thương để chuyển mình sang một chương mới: rực rỡ, bình yên và quyền lực hơn bao giờ hết.

Ảnh: X

Ảnh: X

Shakira được mệnh danh là "nữ hoàng World Cup". Ảnh: X

Nguồn: The Times