"Thả nhẹ" một bức ảnh mới, "phú bà" của làng game Việt khiến MXH điêu đứng với nhan sắc cực phẩm

Nữ streamer này lại khiến tất cả phải bất ngờ trong bài đăng mới.

"Phú bà" Yogurt lại khuấy đảo MXH

Nhắc đến những nữ streamer từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng game Việt, Yogurt luôn là một cái tên được đông đảo game thủ nhớ đến. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật cùng phong cách quyến rũ, cô nàng còn gây ấn tượng bởi cá tính riêng và lượng người theo dõi đông đảo trên các nền tảng mạng xã hội. Chính vì thế, mỗi động thái của Yogurt đều nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm.

Tuy nhiên, sau nhiều biến động đời tư, Yogurt giờ không còn hoạt động sôi nổi như trước. Tần suất livestream hay cập nhật hình ảnh cũng thưa dần, khiến không ít người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối. Dẫu vậy, điều đó lại càng khiến mỗi lần cô nàng tái xuất trên mạng xã hội đều nhận được sự chú ý lớn. Nhiều fan thừa nhận rằng họ luôn chờ đợi những lần "đánh úp" bất ngờ từ nữ streamer.

Mới đây, Yogurt một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi bất ngờ đăng tải hai bức ảnh selfie mới. Không cần concept cầu kỳ hay những bộ trang phục quá nổi bật, cô nàng chỉ lựa chọn phong cách chụp ảnh khá đơn giản trong không gian phòng với ánh đèn hồng tạo điểm nhấn. Thế nhưng, chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến người xem khó có thể rời mắt.

Trong loạt ảnh, Yogurt khoe gương mặt gần như mộc với lớp trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen buông tự nhiên cùng thần thái cuốn hút quen thuộc. Góc chụp cận mặt càng làm nổi bật đôi mắt to, sống mũi thanh tú và làn da mịn màng. Bên cạnh đó, chiếc váy hai dây ôm sát cũng giúp nữ streamer khéo léo tôn lên vẻ gợi cảm mà vẫn giữ được sự tinh tế.

Không ít người nhận xét rằng dù đã ít xuất hiện hơn trước, Yogurt vẫn giữ được sức hút rất riêng. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng cô nàng ngày càng trưởng thành về thần thái, mang đến cảm giác quyến rũ theo cách nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút. Chỉ với hai bức ảnh selfie đơn giản, "phú bà" của làng game Việt vẫn dễ dàng khiến mạng xã hội "dậy sóng".

CĐM hết lời khen ngợi

Ngay dưới bài đăng, hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận nhanh chóng xuất hiện. Đông đảo người hâm mộ dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Yogurt, cho rằng cô vẫn giữ được phong độ sau quãng thời gian khá kín tiếng.

Nhiều bình luận hài hước xuất hiện như: "Xinh quá", "Phú bà dạo này ít đăng ảnh thế" , hay "Thật sự xinh". Không ít fan còn bày tỏ mong muốn Yogurt sẽ hoạt động mạng xã hội thường xuyên hơn để mọi người có thêm cơ hội theo dõi những khoảnh khắc đời thường của cô.

Bên cạnh những lời khen về ngoại hình, nhiều cư dân mạng cũng nhận thấy sự thay đổi tích cực ở nữ streamer. Nếu trước đây Yogurt thường vướng vào nhiều ồn ào khiến cuộc sống bị ảnh hưởng không ít, thì hiện tại cô xuất hiện với hình ảnh bình yên, nhẹ nhàng và tập trung hơn vào bản thân. Điều đó khiến nhiều người tin rằng cô đang dần cân bằng cuộc sống, yêu thương chính mình nhiều hơn và tìm lại nguồn năng lượng tích cực.

Không ít ý kiến cho rằng chính sự tự tin và thoải mái ấy đã giúp Yogurt ngày càng tỏa sáng. Thay vì cố gắng tạo ra những hình ảnh quá phô trương, cô chỉ cần chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường nhưng vẫn đủ sức tạo nên sức hút riêng. Đó cũng là lý do mỗi lần xuất hiện, nữ streamer đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng.

Có thể thấy, Yogurt vẫn là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng game Việt. Hai bức ảnh selfie mới một lần nữa chứng minh rằng chỉ cần một lần "thả nhẹ", cô nàng cũng đủ khiến mạng xã hội xôn xao. Và với sự yêu mến mà người hâm mộ vẫn dành cho mình, chắc chắn mỗi lần Yogurt tái xuất sẽ tiếp tục là tâm điểm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.