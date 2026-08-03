TGĐ Tập đoàn Sơn Hải đã làm gì để được vợ sếp vào top 1 “điều xứng đáng nhất”

Chia sẻ mới nhất của Đỗ Hà khiến nhiều người bất ngờ, tò mò.

Suốt nhiều tuần qua, trend “top 5” vẫn được dân mạng liên tục hưởng ứng. Từ những món đồ đáng tiền, trải nghiệm đáng thử cho đến những điều được cho là “xứng đáng nhất”, mỗi người lại có một danh sách riêng để chia sẻ.

Mới đây, Đỗ Hà cũng không đứng ngoài trend này. Trên trang TikTok cá nhân, nàng hậu liệt kê 5 điều mà cô cho là xứng đáng nhất trong cuộc sống. Đáng chú ý, vị trí top 1 lại không phải một chuyến du lịch, món đồ yêu thích hay trải nghiệm đắt tiền mà là “chồng mình”.

Clip Đỗ Hà bắt trend, xếp chồng vào top 1 điều xứng đáng nhất đã hút về gần 1 triệu view. Nguồn:dothiha

Sau đó mới lần lượt là đi du lịch Nhật Bản, đắp mặt nạ mỗi ngày, nấu ăn và ăn cơm nhà, cuối cùng là ngủ đủ 8 tiếng một ngày.

Câu trả lời của vợ TGĐ Tập đoàn Sơn Hải nhanh chóng khiến dân mạng chú ý. Bởi trong một trend mà người chơi thường dùng để kể tên những thứ mình yêu thích hoặc những trải nghiệm đáng tiền, việc một người đưa chồng lên thẳng vị trí số 1 vẫn là điều khá đặc biệt.

Đỗ Hà xếp Viết Vương vào top 1 điều xứng đáng nhất.

Thấy vợ công khai “chấm điểm” chồng, nhiều người còn hài hước trêu Đỗ Hà đang tranh thủ nịnh chồng. Nàng hậu lập tức đáp: “Không nịnh, nói thiệt!” “Ôi cứ bị yêu ý, nhất Viết Vương nha”, “Bả đang nhắc chồng đi du lịch Nhật Bản, mua mặt nạ cho bả, siêng nấu ăn và ăn cơm nhà, bớt làm việc và đi ngủ đúng 8 tiếng đúng không nè”, “Chồng, chồng mình - đáng yêu quá”, “Ê này top 1 đúng nè, giờ mới thấy có người nói top 1 là chồng mình”,.. . là những bình luận của cư dân mạng.

Nhiều cư dân mạng, đặc biệt là những người theo dõi cặp đôi, cũng cho rằng Viết Vương được vợ xếp ở vị trí top 1 hoàn toàn có lý do.

Nếu thường xuyên theo dõi Đỗ Hà, không khó để nhận ra, sau khi kết hôn, Viết Vương đồng hành với vợ trong công việc lẫn cuộc sống. Nam doanh nhân vốn kín tiếng, song hiện tại nhiều lần góp mặt trong các clip TikTok của vợ. Đỗ Hà cũng từng chia sẻ chồng còn đảm nhận luôn vai trò nhiếp ảnh gia, quay phim cho mình, đứng phía sau thực hiện nhiều hình ảnh và video mà cô đăng tải.

Nói cách khác, từ những việc lớn đến những chuyện rất nhỏ, Viết Vương đều đang tham gia khá nhiều vào cuộc sống của vợ. Nhiều netizen còn hài hước gọi anh là thành viên mới của hội “nghiện vợ”. “Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng vợ”, một cư dân mạng để để lại bình luận được nhiều người đồng tình của netizen.

Viết Vương cũng thường xuyên xuất hiện trong các vlogs đời thường của vợ.

Viết Vương đảm nhận vai trò chụp ảnh, quay vlogs cho vợ trong các chuyến đi du lịch.

Còn nhớ tháng 10/2025, Đỗ Hà và Viết Vương chính thức về chung một nhà bằng đám cưới được tổ chức tại quê chú rể ở Quảng Trị. Hôn lễ diễn ra trong sự quan tâm lớn của công chúng, người dân địa phương cũng có mặt theo dõi và chúc phúc cho cặp đôi.

Trong ngày trọng đại, khi nói về vợ, Viết Vương từng gửi lời cảm ơn Đỗ Hà vì đã xuất hiện trong cuộc đời mình và cho anh biết thế nào là tình yêu. Nam doanh nhân cũng nhắc đến việc cả hai sẽ cùng cố gắng để tình yêu được thể hiện bằng những hành động, sự sẻ chia và thấu hiểu mỗi ngày. Ở phía ngược lại, Đỗ Hà từng gọi chồng là “bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời em”.

Sau khi kết hôn, tần suất Đỗ Hà dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, công việc kinh doanh và những hoạt động cá nhân. Trên mạng xã hội, cô vẫn đều đặn cập nhật công việc và cuộc sống nhưng theo hướng đời thường hơn. Những khoảnh khắc bên chồng, chuyện ăn uống, nấu nướng, chăm sóc bản thân hay các chuyến đi cũng trở thành một phần nội dung được cô chia sẻ.

Cả hai cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Nhìn từ những gì Đỗ Hà công khai, cuộc sống sau hôn nhân của cô không chỉ xoay quanh hình ảnh một “phu nhân tổng giám đốc”, mà còn là việc hai vợ chồng cùng chia sẻ nhiều hoạt động trong cuộc sống.

Sau đám cưới, vợ chồng Đỗ Hà - Viết Vương tiếp tục gây chú ý khi cùng gia đình nàng hậu tham gia một hoạt động ý nghĩa tại quê nhà Thanh Hóa. Ngày 3/2/2026, cả hai có mặt tại lễ khánh thành tuyến đường giao thông thôn Cầu Thôn, xã Đông Thành. Công trình có tổng kinh phí hơn 2,6 tỷ đồng, do ông Đỗ Văn Tào - bố Đỗ Hà - làm chủ đầu tư theo hình thức xã hội hóa, tài trợ không hoàn lại. Cũng trong dịp này, gia đình Đỗ Hà hỗ trợ Trường Tiểu học Cầu Lộc với tổng số tiền 140 triệu đồng, trong đó có phần đóng góp của vợ chồng Đỗ Hà - Viết Vương.

Không ít người còn dí dỏm nói rằng gia đình nàng hậu “có con rể xịn”, bởi nhà chồng Viết Vương vốn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng.

Không chỉ được chú ý bởi chuyện tình cảm, vợ chồng Đỗ Hà - Viết Vương còn nhận nhiều lời khen vì được cho là khá xứng đôi, từ ngoại hình đến cách đồng hành trong cuộc sống.

Qua những khoảnh khắc được chia sẻ, nàng hậu cũng thường xuất hiện với vẻ thoải mái, vui vẻ khi ở bên chồng. Việc liên tục được Viết Vương quan tâm, hỗ trợ trong cả những chuyện nhỏ khiến nhiều người cho rằng Đỗ Hà đang có một cuộc sống hôn nhân khá viên mãn.

Cả hai được khen đẹp đôi, có tướng phu thê.

Về phía Nguyễn Viết Vương, ngoài vị trí Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, anh còn là con trai ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn.

Năm 2026, Viết Vương trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo thông tin từ Tập đoàn Sơn Hải, anh nhận được tỷ lệ tín nhiệm 91,47% và là đại biểu trẻ nhất trúng cử HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ này.

Ảnh: FBNV, TikTok NV