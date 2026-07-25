Nhìn một việc trong bữa cơm với gia đình thông gia tương lai, người bố trăn trở không muốn gả con

Tôi cứ nghĩ đó sẽ là một buổi gặp gỡ vui vẻ để hai bên thêm hiểu nhau. Nhưng chính bữa cơm ấy lại khiến tôi mang theo một nỗi băn khoăn rất lớn.

Tôi là Hải, năm nay 57 tuổi. Có một điều tôi chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với mình, đó là chính tôi lại là người chần chừ trước ngày con gái lấy chồng.

Con gái tôi, Quyên, năm nay 27 tuổi. Cháu quen Trung đã hơn hai năm. Trung hiền lành, lễ phép, công việc ổn định. Gia đình bên ấy làm kinh doanh, kinh tế khá giả, ai gặp cũng khen là "môn đăng hộ đối". Ban đầu, tôi và vợ mừng lắm. Làm cha mẹ, chỉ mong con tìm được người tử tế để gửi gắm cả cuộc đời.

Mới đây, vợ chồng tôi sang nhà thông gia tương lai dùng bữa cơm. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là một buổi gặp gỡ vui vẻ để hai bên thêm hiểu nhau. Nhưng chính bữa cơm ấy lại khiến tôi mang theo một nỗi băn khoăn rất lớn.

Từ lúc bước vào nhà, tôi đã để ý thấy chị dâu của Trung đang mang thai. Bụng bầu đã khá lớn nhưng cháu vẫn một mình tất bật trong bếp. Ngoài trời nắng nóng, căn bếp càng ngột ngạt, vậy mà cháu đứng nấu hết món này đến dọn món khác, mồ hôi chảy thành dòng.

Điều khiến tôi để tâm hơn cả là anh trai Trung vẫn ngồi trò chuyện với mọi người như không có chuyện gì. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ vào phụ vợ một tay, hoặc ít nhất hỏi han vài câu. Nhưng không!

Đến khi ngồi vào mâm cơm, tôi lại càng ngạc nhiên. Người phụ nữ đang bầu bí gần như chẳng được ngồi yên. Người thì nhờ lấy thêm bát, người gọi lấy nước chấm, người bảo mang thêm đĩa rau. Cháu cứ đứng lên ngồi xuống liên tục.

Có một lần, tôi thấy Trung định đứng dậy lấy giúp chị dâu. Thế nhưng mẹ cậu ấy lập tức bảo: "Để chị làm được rồi, con cứ ngồi ăn đi." Trung lại ngồi xuống.

Có thể với nhiều người, đó chỉ là chuyện rất bình thường trong một bữa cơm gia đình. Nhưng với tôi, từng chi tiết nhỏ ấy lại nói lên rất nhiều điều.

Tôi không đánh giá ai chỉ qua một bữa ăn. Tôi cũng hiểu mỗi gia đình có nếp sống riêng. Nhưng tôi luôn tin rằng cách một gia đình đối xử với người phụ nữ, đặc biệt là một người đang mang thai, phản ánh phần nào sự quan tâm và tinh tế của họ.

Ảnh minh họa bằng AI

Mang thai vốn đã vất vả. Một người bụng bầu lớn đáng lẽ nên được nghỉ ngơi nhiều hơn, được chồng đỡ đần, được cả nhà quan tâm. Thế nhưng hôm ấy, tôi chỉ thấy cháu ấy cứ âm thầm làm hết việc này đến việc khác như đó là trách nhiệm mặc nhiên của mình.

Trên đường về, tôi gần như im lặng suốt quãng đường. Về đến nhà, Quyên hỏi tôi thấy gia đình Trung thế nào. Tôi nói thật rằng tôi chưa yên tâm để gả con.

Con bé tròn mắt nhìn tôi, hỏi vì sao. Tôi kể lại những gì mình đã quan sát được. Quyên cũng bất ngờ. Có lẽ con chỉ chú ý đến Trung, còn tôi lại nhìn vào cách cả gia đình đối xử với nhau.

Tôi bảo con rằng, lấy chồng không chỉ lấy một người đàn ông, mà còn bước vào một nếp sống mới. Nếu sau này Quyên cũng mang thai, cũng trở thành con dâu trong gia đình ấy, liệu con có phải một mình quán xuyến mọi việc? Liệu có ai nghĩ đến việc để con nghỉ ngơi hay san sẻ với con không?

Tôi không cần con mình được chiều chuộng. Tôi cũng không nghĩ làm dâu là phải ngồi không. Làm con dâu thì phải biết vun vén, biết hòa hợp với gia đình chồng, đó là điều đương nhiên. Nhưng tôi luôn nghĩ, sự yêu thương cũng phải đến từ hai phía. Một người phụ nữ mang thai xứng đáng được ưu tiên, được quan tâm nhiều hơn một chút. Đó không phải là đặc quyền, mà là sự tử tế tối thiểu trong một gia đình.

Vợ tôi, bà Ngân, cũng đồng tình. Bà bảo chỉ nhìn cảnh chị dâu tất bật giữa cái nóng oi bức mà thấy thương. Nếu một ngày nào đó người đứng trong căn bếp ấy là con gái mình, chắc chẳng cha mẹ nào có thể bình thản.

Là một người cha, tôi không mong điều gì quá cao sang. Điều tôi cần chỉ là con được sống trong một gia đình biết yêu thương, biết nhìn thấy sự vất vả của nhau và sẵn sàng đưa một bàn tay giúp đỡ đúng lúc.

Bởi hạnh phúc của một cuộc hôn nhân đôi khi không nằm ở điều kiện kinh tế hay những lời hứa trước ngày cưới, mà bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một người chồng biết đứng dậy phụ vợ, một gia đình biết ưu tiên bà bầu và một mái nhà mà người phụ nữ không phải lặng lẽ gánh hết mọi việc chỉ vì mình là con dâu.

Tâm sự của độc giả!