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Tên lửa mất kiểm soát của SpaceX sắp lao vào Mặt trăng

Bình Giang
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Một tầng tên lửa của hãng SpaceX đang trôi dạt trong không gian và lao theo quỹ đạo sẽ va chạm với Mặt trăng trong vài ngày tới. Đây chính là phần của tên lửa đã phóng cặp tàu đổ bộ Mặt trăng cách đây hơn 1 năm.

Tên lửa Falcon 9 của SpaceX mang theo cặp tàu đổ bộ Mặt trăng bay lên từ trung tâm vũ trụ Kennedy tháng 1/2025. (Ảnh: AP)

Tầng trên của tên lửa dự kiến sẽ lao vào Mặt trăng trong ngày 5/8, tạo ra hố va chạm và cột bụi cùng đá vụn mà các nhà khoa học quan tâm theo dõi.

Chuyên gia theo dõi vật thể không gian Bill Gray dự đoán vụ va chạm sẽ diễn ra với tốc độ khoảng 8.700 km/giờ, nhanh gấp 7 lần tốc độ âm thanh, ở vị trí gần miệng hố được đặt tên là Einstein.

Do sự kiện xảy ra vào rạng sáng, khu vực miền đông nước Mỹ, Canada và phần lớn Nam Mỹ sẽ có điều kiện quan sát thuận lợi nhất.

Dù các nhà khoa học không quá lo ngại về khối rác vũ trụ này, sự kiện một lần nữa cho thấy nguy cơ ngày càng lớn khi ngày càng có nhiều vật thể được đưa lên quỹ đạo.

Theo các chuyên gia, SpaceX chưa bao giờ có ý định để tầng tên lửa này đâm vào Mặt trăng. Tuy nhiên, vụ va chạm hoàn toàn có thể tránh được nếu tầng trên của tên lửa được điều chỉnh để đi vào quỹ đạo quanh Mặt trời.

Đây sẽ là tầng tên lửa thứ 2 đâm vào Mặt trăng. Năm 2022, một phần của tên lửa Trung Quốc đã tạo ra 2 hố lõm ở nửa tối của Mặt trăng.

Điều may mắn cho các nhà thiên văn học là vụ va chạm sắp tới sẽ xảy ra ở nửa sáng của Mặt trăng, với năng lượng tương đương khoảng 3 tấn thuốc nổ TNT.

Theo các chuyên gia, tia lóe sáng do vụ va chạm tạo ra sẽ chỉ kéo dài chưa đến 1 giây và có thể quá mờ để quan sát. Tuy nhiên, luồng bụi và vật chất bị bắn lên có thể cao vài kilomet và có thể nhìn thấy từ Trái đất bằng kính thiên văn.

Tags

Einstein

Trung Quốc

Mặt trăng

SpaceX

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