Tên lửa hành trình Banderol của Nga được phóng từ đâu để tấn công đối phương?

Mọi dấu hiệu đều cho thấy, lực lượng Nga đã và đang sử dụng tên lửa hành trình Banderol để tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

Tên lửa S8000 Banderol được gắn trên một bệ phóng mặt đất mới.

Gần đây, Nga đã tăng cường tốc độ các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình S8000 Banderol nhằm vào Ukraine.

Những tên lửa này hiện đang xuất hiện trong mọi hoạt động quân sự nhằm vào các thành phố của Ukraine gần như hàng ngày, đôi khi nhiều lần trong một ngày, với nhiều tên lửa được phóng trong một cuộc tấn công duy nhất.

Ví dụ, ngày 31/7, lực lượng Nga được cho là đã phóng 9 tên lửa hành trình S8000 Banderol về phía Odessa. Theo các báo cáo của Ukraine, tất cả chúng đều bị đánh chặn trên Biển Đen.

Cho đến nay, phương tiện mang tên lửa chủ yếu được biết đến là UAV trinh sát và tấn công tầm trung Orion của Nga.

Tuy nhiên, một UAV Orion chỉ có thể mang một tên lửa S8000. Việc phóng 9 tên lửa cùng lúc sẽ đòi hỏi 9 UAV Orion phải bay trên không cùng một lúc.

Điều đó dường như rất khó xảy ra, đặc biệt là khi xét đến số lượng UAV Orion được cho là đang phục vụ trong quân đội Nga tương đối hạn chế.

Một nền tảng phóng tiềm năng khác là trực thăng tấn công Mi-28, về mặt lý thuyết có thể mang theo nhiều tên lửa Banderol.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác nhận nào về việc sử dụng thực tế như vậy, và các nguồn tin của Nga trước đây chỉ mô tả khả năng này như một khả năng trong tương lai.

Như vậy, các bệ phóng đặt trên mặt đất là lời giải thích hợp lý duy nhất cho các cuộc tấn công quy mô lớn.

Nga lần đầu tiên công khai tiết lộ loại bệ phóng này vào tháng 9/2025, mặc dù nó chỉ thu hút sự chú ý rộng rãi gần đây.

Dựa trên các vụ phóng hàng loạt liên tiếp nhằm vào Odessa và các thành phố ven biển khác, Nga có thể đã triển khai một số bệ phóng này ở Crimea.

Ngược lại, các cuộc tấn công vào những mục tiêu sâu bên trong Ukraine thường chỉ liên quan đến một hoặc vài tên lửa Banderol, cho thấy UAV Orion vẫn là nền tảng phóng chính bên ngoài khu vực Biển Đen.

Nhiều dấu hiệu đều cho thấy, Nga hiện đang nỗ lực mở rộng sản xuất tên lửa S8000 Banderol. Nếu đúng như vậy, nhiều bệ phóng đặt trên mặt đất hơn có thể sẽ xuất hiện trong tương lai, không chỉ ở Crimea mà còn có khả năng ở các khu vực khác nữa.

Kết quả là, các cuộc tấn công bằng tên lửa Banderol có thể trở nên thường xuyên hơn và quy mô lớn hơn đáng kể.

S8000 Banderol được báo cáo có tốc độ tối đa lên tới 650km/h và tốc độ hành trình từ 520-560km/h.

Theo nhiều nguồn tin, tên lửa này có tầm bắn tối đa khoảng 500km và mang đầu đạn nổ mạnh phân mảnh OFBCh-150 nặng 114,3kg.