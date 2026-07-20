Việc cấp phép sản xuất tên lửa Aster có thể mở đường cho Ukraine sở hữu tên lửa không đối không Comet tầm bắn 200-300km, theo Defense Express.

Tên lửa Aster 30 thuộc hệ thống SAMP/T.

Quyết định của Pháp cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa phòng không Aster, tên lửa hành trình SCALP và bom lượn AASM Hammer có thể không chỉ giới hạn ở những loại vũ khí này.

Một số loại vũ khí kể trên cũng là nền tảng cho các hệ thống khác hiện đang được phát triển, bao gồm cả Thundat, một hệ thống tương tự HIMARS với tầm bắn 150km.

Đặc biệt, tập đoàn MBDA hiện đang phát triển một loại tên lửa không đối không tầm xa mới Comet với tầm bắn dự kiến từ 200 đến 300km, vượt trội hơn khả năng của tên lửa Meteor.

Theo báo cáo, vũ khí này được phát triển dựa trên tên lửa phòng không Aster, với thiết kế và các bộ phận của tên lửa này sẽ được sử dụng trong quá trình phát triển vũ khí mới.

Với dự kiến chương trình Comet sẽ hoàn thành vào năm 2030, việc tận dụng công nghệ Aster có thể là cách duy nhất để triển khai loại vũ khí này trong vòng 4 năm tới thay vì phải chờ đợi 20 năm như trường hợp phát triển Meteor.

Kinh nghiệm của Mỹ với AIM-174, cho thấy một biến thể phóng từ máy bay của tên lửa đất đối không SM-6, đã chứng minh rõ ràng tiềm năng của việc chuyển đổi tên lửa đất đối không thành vũ khí không đối không tầm xa dành cho máy bay chiến đấu.

Mặc dù tên lửa Aster có thể khó thích nghi hơn một chút do thiết kế hai tầng và động cơ đẩy khổng lồ trong phiên bản Aster 30.

Phiên bản nhỏ hơn Aster 15 dài 4,2m và nặng 310kg. Trong khi đó, tầng thứ hai đa năng chỉ nặng 112kg và dài 2,62m.

Hiện vẫn chưa rõ tên lửa Comet sẽ trông như thế nào. Tuy nhiên, nếu nó thực sự dựa trên tên lửa Aster với dự kiến sẽ được sản xuất theo giấy phép tại Ukraine thì bước tiếp theo hợp lý có thể là ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine tham gia vào việc sản xuất tên lửa mới này.

Tóm lại, điều quan trọng đối với Ukraine là tên lửa Comet đang được phát triển cho máy bay chiến đấu Rafale. Không quân Ukraine dự kiến sẽ mua những máy bay chiến đấu này, với chiếc đầu tiên trong lô 16 chiếc ban đầu dự kiến sẽ đi vào hoạt động sớm nhất vào năm 2028.

Nhưng có một chi tiết quan trọng cần xem xét. Hệ thống Comet được thiết kế cho biến thể Rafale F5 mới, dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng năm 2030. Ban đầu, Ukraine rất có thể sẽ nhận được máy bay F3-R đã qua sử dụng hoặc tốt nhất là F4.

Đồng thời, nếu Ukraine tiếp tục mua 100 máy bay Rafale, những chiếc máy bay mới được chế tạo gần như chắc chắn sẽ là biến thể F5 có khả năng tích hợp hệ thống Comet.

Cũng có lý do để kỳ vọng vào những nỗ lực tích hợp tên lửa Comet thế hệ tương lai vào các máy bay chiến đấu Gripen E/F của Thụy Điển, loại máy bay mà Ukraine cũng đã đặt mua.

Xét cho cùng, nhà thầu Saab của Thụy Điển đã thể hiện thiện chí mạnh mẽ trong việc tích hợp các loại vũ khí mới, trong khi Không quân Thụy Điển cũng có thể quan tâm đến loại tên lửa không đối không này.