Tế bào ung thư "ghét" loại rau nào nhất? Đây là những 'khắc tinh' của ung thư: Chợ Việt bán đầy nhưng nhiều người không biết cách ăn để phát huy tác dụng

Khoảng 30% - 50% ca mắc ung thư có liên quan trực tiếp đến thói quen ăn uống.

"Ăn gì để chống ung thư?" là câu hỏi phổ biến nhất tại các phòng khám ung bướu.

Sự thật từ chuyên gia: Không một loại rau củ nào có thể "tiêu diệt" tế bào ung thư

Nhiều người vẫn lầm tưởng hoặc đặt trọn niềm tin vào các loại "thần dược" được đồn thổi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các bác sĩ ung bướu khẳng định: Không có một loại thực phẩm riêng lẻ nào có khả năng đơn độc đẩy lùi căn bệnh ung thư.

Theo PGS.TS Trình Hướng Đông (Bệnh viện Ung bướu tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), tác dụng hỗ trợ điều trị của bất kỳ loại rau củ hay trái cây nào cũng chỉ ở mức giới hạn. Bệnh nhân ung thư có nhu cầu dinh dưỡng cao hơn người bình thường từ 1,2 đến 1,5 lần. Do đó, một "lá chắn năng lượng" vững chắc phải đến từ sự kết hợp đầy đủ giữa protein, vitamin và các khoáng chất, chứ không thể dựa vào một nhóm thực phẩm duy nhất.

Mặc dù ung thư khởi phát từ nhiều nguyên nhân phức tạp như di truyền, môi trường và lối sống, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh: Khoảng 30% - 50% ca mắc ung thư có liên quan trực tiếp đến thói quen ăn uống. Thay vì tìm kiếm một "ngôi sao đơn độc", việc xây dựng một chế độ ăn "phòng bệnh tổng thể" mới là chiến lược khoa học nhất.

Những "gương mặt vàng" trong bản đồ dinh dưỡng phòng ung thư

Dù không thể diệt tế bào ung thư trực tiếp, nhưng nhóm rau củ dưới đây sở hữu những hợp chất tự nhiên giúp củng cố hệ miễn dịch và ức chế các tác nhân gây hại rất hiệu quả:

1. Nhóm rau họ Cải: "Chiến binh" kháng viêm mạnh mẽ

Đại diện: Súp lơ xanh (bông cải xanh), bắp cải, cải xoăn, cải thảo, củ cải trắng...

Cơ chế: Khi được nhai hoặc cắt nhỏ, chất glucosinolate trong rau họ cải sẽ chuyển hóa thành isothiocyanate và sulforaphane . Các hoạt chất này giúp kích hoạt hệ thống enzyme thải độc của cơ thể, hỗ trợ loại bỏ chất gây ung thư và ức chế sự hình thành mạch máu mới nuôi u.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí BMC Gastroenterology (08/2025) trên 600.000 người cho thấy, nhóm tiêu thụ nhiều rau họ cải giảm được 17% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng.\

Chế biến đúng cách: Hoạt chất trong rau họ cải rất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Nên ưu tiên xào nhanh, chần sơ, làm salad hoặc hấp. Cắt nhỏ rau và để ngoài không khí một vài phút trước khi nấu sẽ giúp giải phóng tối đa dưỡng chất.

2. Cà chua: Chất chống oxy hóa mạnh cần "kích hoạt" bằng nhiệt

Cơ chế: Cà chua chứa hàm lượng lớn lycopene – một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất trong tự nhiên, giúp bảo vệ DNA của tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ cà chua thường xuyên giúp giảm khoảng 21% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Chế biến đúng cách: Lycopene là chất tan trong chất béo và dễ hấp thu hơn sau khi gia nhiệt. Vì vậy, cà chua nấu chín (cà chua xào trứng, sốt cà chua, canh cà chua, bò sốt vang...) mang lại giá trị dinh dưỡng cao hơn hẳn so với ăn sống.

3. Hành và Tỏi: Kháng viêm từ những hợp chất lưu huỳnh

Cơ chế: Allicin trong tỏi và quercetin trong hành tây có khả năng ức chế sự tổng hợp các chất gây ung thư, đồng thời kháng viêm mạnh mẽ. Một nghiên cứu trên 60.000 người (năm 2024) cho thấy việc ăn 5 - 6g hành tây mỗi ngày giúp giảm đến 33% nguy cơ ung thư gan.

Chế biến đúng cách: Đối với tỏi, nên băm nhỏ hoặc đập dập rồi để ngoài không khí khoảng 15 phút trước khi chế biến để dưỡng chất allicin được hình thành trọn vẹn. Hành tây tím cũng được ghi nhận có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn hành tây trắng.

4. Các loại nấm: "Trợ thủ" cho hệ miễn dịch

Đại diện: Nấm hương, nấm sò, nấm kim châm...

Cơ chế: Nấm rất giàu các polysaccharide phức tạp, có tác dụng kích hoạt và tăng cường chức năng miễn dịch. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Advances in Nutrition (2021), người duy trì thói quen ăn 18g nấm mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn 45% so với người không ăn, đặc biệt hiệu quả trong việc giảm nguy cơ ung thư vú.

Chế biến đúng cách: Tuyệt đối không ăn nấm sống vì rất khó tiêu hóa. Nấm hương khô sau khi ngâm nở có mùi vị đậm đà và nồng độ dinh dưỡng cô đặc hơn nấm tươi, rất thích hợp để hầm canh hoặc xào.

Cảnh giác với những loại rau củ "bị biến chất" do chế biến sai cách

Một loại rau dù tốt đến đâu nếu chế biến sai cách cũng có thể biến từ "thực phẩm lành mạnh" thành "gánh nặng cho sức khỏe":

Rau củ chiên ngập dầu (Khoai tây chiên, cà tím chiên, các món bọc bột chiên): Nhiệt độ quá cao sản sinh ra các chất có hại. Một miếng rau củ chiên có thể hút hơn 10g dầu mốc, tương đương với việc bạn đang "uống dầu".

Súp lơ đút lò phủ phô mai: Việc thêm quá nhiều phô mai và kem tươi làm tăng lượng chất béo bão hòa và calo, vô tình triệt tiêu lợi ích sức khỏe vốn có của súp lơ.

Nước ép rau củ thêm đường: Quá trình ép đã loại bỏ phần lớn chất xơ hòa tan, chỉ để lại lượng đường hấp thu nhanh, dễ làm tăng đường huyết và thúc đẩy các phản ứng viêm mạn tính trong cơ thể.

Câu trả lời chính xác nhất cho thắc mắc "Loại rau giá rẻ nào khiến tế bào ung thư sợ nhất?" chính là: Tất cả những loại rau tươi ngon bạn ăn đều đặn mỗi ngày và được chế biến một cách lành mạnh.

Hãy thay đổi tư duy từ việc tìm kiếm một "ngôi sao chống ung thư" sang việc quản lý xem "bữa ăn hôm nay đã đủ sắc màu và cân bằng hay chưa". Đó mới chính là bản đồ tư duy đúng đắn nhất trên hành trình bảo vệ sức khỏe của chính bạn và gia đình.

https://news.qq.com/rain/a/20260530A06QVJ00?adChannelId=health