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Tàu ngầm Nga lắp súng máy, dùng lưới chống USV, UAV

Hoàng Đức
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Hải quân Nga đã lắp hệ thống phao, lưới chắn UAV, USV và thậm chí lắp cả giá súng máy trên nóc tàu ngầm để chống máy bay không người lái Ukraine.

Tàu ngầm Nga lắp súng máy và lưới chắn UAV , USV năm 2026 - Ảnh 1.

Theo Defense Express, những bức ảnh mới về tàu ngầm Nga đậu trên cầu tàu được che chắn kỹ lưỡng chống máy bay không người lái Ukraine đã xuất hiện, kể cả đối với những tàu ngầm Nga đồn trú ở căn cứ hải quân Kronstadt trên biển Baltic, nơi cách xa lãnh thổ Ukraine tới gần 900km.

Những bức ảnh từ căn cứ hải quân Kronstadt vừa được lan truyền trên mạng cho thấy một tàu ngầm diesel-điện của Nga thuộc Dự án 636.3 “Varshavyanka” với hệ thống bảo vệ chống máy bay không người lái (UAV) và cả tàu mặt nước không người lái (USV) chưa từng thấy trước đây.

Mặc dù căn cứ này cách biên giới Ukraine hơn 870km và nằm ở vùng biển kín, nhưng Hải quân Nga vẫn rất lo sợ máy bay không người lái của Ukraine nên đã nghĩ ra giải pháp không gì tốt hơn là gắn lưới chắn UAV, phao nổi chắn USV và cả súng máy phòng không lên boong tàu ngầm.

Trong ảnh cho thấy hệ thống lưới chống UAV được làm từ khung kim loại và những tấm lưới đan như lưới đánh cá bao phủ hoàn toàn cấu trúc thượng tầng, cũng như khu vực xung quanh, che chắn tất cả các khu vực rất dễ bị tổn thương phía trên mặt nước.

Trước đây, một số hệ thống tương tự cũng đã được lắp đặt trên tàu ngầm Nga, ví dụ như trên các tàu ngầm diesel-điện “Mozhaisk” (B-608) thuộc dự án 636.3 “Varshavyanka” và “Dmitrov” (B-806) thuộc dự án 877EKM “Paltus”.

Tại Thái Bình Dương, các tàu ngầm hạt nhân thuộc Dự án 955 “Borey” và 955A “Borey-A” cũng được trang bị một hệ thống lưới đánh cá dọc theo toàn bộ chiều dài thân tàu.

Còn ở Biển Đen, hệ thống tương tự cũng đã được lắp đặt trên cấu trúc thượng tầng của hầu hết các tàu ngầm thuộc Dự án 636.3 “Varshavyanka” và Dự án 877 “Paltus”.

Theo giới chuyên gia, các hệ thống lưới đều có kích thước nhỏ và được thiết kế đặc biệt để có thể nhanh chóng tháo dỡ trước khi lặn xuống biển.

Tuy nhiên, việc lắp thêm các hệ thống này chắc chắn sẽ làm tăng đáng kể thời gian cần thiết để đưa một tàu ngầm vào trạng thái sẵn sàng ra khơi, đồng thời cho phép các cơ quan tình báo phương Tây và Ukraine xác định được từ hình ảnh vệ tinh đó là tàu ngầm nào và khi nào nó đang chuẩn bị ra khơi.

Theo Defense Express
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Tags

tàu ngầm Nga

USV

UAV

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