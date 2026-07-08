Tàu ngầm Hàn Quốc lại thua

Canada chọn hợp tác với Đức thay vì Hàn Quốc trong chương trình mua sắm tàu ngầm tối tân của mình.

Tàu ngầm Jang Yeong-sil KSS-III Batch-II trước khi hạ thủy.

Theo Defense Express, công ty Hanwha Ocean của Hàn Quốc phải nhận thất bại thứ hai liên tiếp trong việc đấu thầu tàu ngầm trong vòng 12 tháng qua. Lý do là Canada đã lựa chọn đề xuất thay thế từ công ty ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức.

Thủ tướng Canada Mark Carney đã công bố quyết định này và Bộ Quốc phòng Đức đã xác nhận. Giờ đây, Chính phủ Canada và tập đoàn đóng tàu của Đức sẽ cần tiến hành đàm phán về các điều khoản hợp đồng cuối cùng.

Theo thông tin công khai, thỏa thuận này bao gồm việc mua 12 tàu ngầm Type 212CD với tổng giá trị hơn 12 tỷ USD. Cùng với đó là thời gian bảo trì khoảng nửa thế kỷ, tổng chi phí dự án có thể lên tới hơn 70 tỷ USD.

Báo Ukraine nhận định đây là một thất bại nữa của tàu ngầm KSS-III Batch-II từ nhà máy Hawnha Ocean của Hàn Quốc. Hồi cuối tháng 11/2025, tàu ngầm A26 của Thụy Điển do Saab sản xuất vượt qua tàu ngầm của Hawnha Ocean trong cuộc đấu thầu của Ba Lan thuộc dự án Orka.

Do đó, hiện Hàn Quốc vẫn chưa tìm được khách hàng xuất khẩu cho những tàu ngầm này. Mặc dù Canada đã đề nghị hợp tác công nghiệp và thương mại quy mô lớn cũng như giao 5 chiếc vào năm 2035, chiếc đầu tiên vào năm 2032.

Để so sánh, chương trình Type 212CD dự kiến ​​giao 4 tàu ngầm vào cuối năm 2036.

Trước đây, Canada từng nhận định cả hai phương án đều đáp ứng nhu cầu quân sự, nên việc lựa chọn phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế và chính trị.

Hiện tại, quốc gia này đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác với các đồng minh hơn nữa, do đó nhiều khả năng đã chọn phương án theo đề xuất của các nước thành viên NATO.

Hiện hạm đội tàu ngầm Canada sử dụng 4 tàu ngầm lớp Victoria được mua lại từ Anh, vốn thuộc lớp Upholder. Các tàu ngầm này dự kiến ​​sẽ ngừng hoạt động vào những năm 2030 và cần được thay thế.

Sau khi hoàn thành hợp đồng, 12 tàu ngầm Type 212CD trong hạm đội của Canada không chỉ có khả năng thay thế mà còn mở rộng năng lực và phạm vi hoạt động rất lớn cho quốc gia bắc Mỹ này.

Type 212CD là tàu ngầm tấn công diesel - điện thế hệ mới, được thiết kế cho tác chiến tại hầu hết các vùng biển. Tàu có lượng giãn nước khoảng 2.500 tấn khi nổi và 2.800 tấn khi lặn, dài khoảng 73m, rộng 10m, mớn nước khoảng 7m.

Thiết kế thân với các mặt phẳng góc cạnh nhằm giảm khả năng bị phát hiện bởi sonar chủ động hiện đại, đồng thời không gian bên trong lớn hơn cho phép tăng lưu trữ năng lượng, thời gian hoạt động và tải trọng. Thời gian hoạt động liên tục được công bố lên tới 41 ngày.

Tàu được trang bị 2 động cơ diesel MTU dòng 4000, tốc độ lặn hơn 37km/h và giảm đáng kể tín hiệu âm thanh.

Hệ thống chiến đấu ORCCA tích hợp cảm biến và điều khiển hỏa lực, trong khi vũ khí chính là 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có khả năng phóng ngư lôi hạng nặng DM2A5 và tích hợp các loại vũ khí, phương tiện không người lái dưới nước trong tương lai.