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Tất cả người dân có Zalo chú ý thông báo mới nhất từ công an

Duy Anh
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Cơ quan công an vừa phát cảnh báo thủ đoạn chiếm quyền Zalo, giả danh lãnh đạo để lừa đảo.

Công an tỉnh Phú Thọ, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đang sử dụng thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Zalo, giả danh lãnh đạo, đồng nghiệp để yêu cầu nhân viên chuyển tiền với những lý do có vẻ hợp lý.

Đáng chú ý, chúng còn dàn dựng kịch bản nhiều bước, lợi dụng sự tin tưởng trong quan hệ công việc và các giao dịch tiền thật để khiến nạn nhân mất cảnh giác, dẫn đến thiệt hại tài sản.

Ảnh: Công an Phú Thọ.

Theo phương thức được ghi nhận, sau khi tìm hiểu thông tin cá nhân và mối quan hệ giữa lãnh đạo với nhân viên, các đối tượng tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của lãnh đạo hoặc sử dụng tài khoản khác có hình ảnh, tên hiển thị tương tự để tiếp cận nhân viên. Ban đầu, chúng trao đổi những nội dung công việc thông thường nhằm tạo lòng tin, sau đó đưa ra yêu cầu nhờ nhận tiền, mua quà hoặc thanh toán hộ.

Một kịch bản điển hình là đối tượng giả danh lãnh đạo nhờ nhân viên tạm ứng 50 triệu đồng với lý do mua quà tặng người thân. Để tạo lòng tin, chúng yêu cầu nhân viên liên hệ trực tiếp với lãnh đạo thật để đề nghị tạm ứng lương. Do không biết tài khoản Zalo đã bị chiếm quyền, lãnh đạo chuyển tiền cho nhân viên. Sau đó, đối tượng gửi mã QR tài khoản giả danh cửa hàng vàng bạc và yêu cầu nhân viên chuyển toàn bộ số tiền vừa nhận. Khi giao dịch hoàn tất, các đối tượng chiếm đoạt tiền.

Ảnh được tạo bởi AI.

Cơ quan, doanh nghiệp cần xây dựng quy trình xác minh độc lập đối với các yêu cầu giao dịch tài chính, nhất là những khoản tiền có giá trị lớn.

Trường hợp phát hiện tài khoản bị chiếm quyền hoặc đã chuyển tiền do bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ tra soát, ngăn chặn giao dịch; lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, chứng từ liên quan và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.

Mỗi người cần nâng cao cảnh giác, luôn xác minh độc lập cả người yêu cầu và người nhận tiền. Không thực hiện giao dịch tài chính chỉ dựa trên tin nhắn mạng xã hội, dù yêu cầu đó được đưa ra dưới danh nghĩa của người quen hay lãnh đạo.

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