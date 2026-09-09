Tất cả người dân có VNeID chú ý thay đổi mới từ ngày 28/9

Nghị định mới bổ sung danh mục gồm 66 loại giấy tờ cấp cho cá nhân và 140 loại giấy tờ cấp cho cơ quan, tổ chức có thể tích hợp, cập nhật trên VNeID.

Bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 320 ngày 13/8 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69 quy định về định danh và xác thực điện tử.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 28/9, bổ sung nhiều quy định mới nhằm mở rộng tiện ích của tài khoản định danh điện tử, tăng cường khai thác dữ liệu, giấy tờ trên VNeID, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch trên môi trường số.

Một số điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 320 về định danh và xác thực điện tử (Ảnh: Công an Cần Thơ).

Một trong những điểm mới đáng chú ý là bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử, tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp khác.

Quy định này tạo điều kiện để người dân tiếp cận, thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội thuận tiện, minh bạch và an toàn hơn trên môi trường điện tử.

Mở rộng đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử

Nghị định mới quy định, cng dân Việt Nam từ đủ 06 tuổi trở lên đã được cấp thẻ căn cước còn thời hạn sử dụng được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01 hoặc mức độ 02 khi có nhu cầu; công dân dưới 06 tuổi đã được cấp thẻ căn cước được cấp tài khoản mức độ 01 khi có nhu cầu. Người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp hoặc cư trú hợp pháp tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam cũng được cấp tài khoản định danh điện tử theo quy định khi có nhu cầu.

Đáng chú ý, khi giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch dân sự và các hoạt động khác, cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu nộp hoặc xuất trình bản chính, bản sao giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên VNeID theo quy định, góp phần giảm giấy tờ, thời gian và chi phí cho người dân, tổ chức.

Các giấy tờ không thuộc bí mật Nhà nước được tự động đồng bộ, cập nhật khi cơ sở dữ liệu của cơ quan có thẩm quyền đã kết nối với hệ thống; trường hợp khách quan chưa thể cập nhật ngay thì thời gian thực hiện không quá 24 giờ kể từ khi phát sinh dữ liệu và không quá 05 phút khi công dân yêu cầu cập nhật trực tiếp trên Ứng dụng.

Trường hợp chưa có cơ sở dữ liệu kết nối, người dân có thể gửi yêu cầu tích hợp giấy tờ qua VNeID.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Quy định chặt chẽ việc bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân

Cùng với việc mở rộng các tiện ích, Nghị định quy định chặt chẽ việc bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Việc khai thác thông tin, giấy tờ trên hệ thống định danh và xác thực điện tử phải đúng thẩm quyền, mục đích và điều kiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể thông tin.

Để các quy định mới được triển khai hiệu quả, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục tham mưu lãnh đạo Công an thành phố phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện Nghị định số 320; đẩy mạnh cập nhật, làm sạch, kết nối, khai thác dữ liệu và tích hợp giấy tờ trên VNeID.

Công an cấp xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ, tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích số.

Những quy định mới của Nghị định số 320 góp phần mở rộng giá trị sử dụng của VNeID, giảm giấy tờ, thời gian và chi phí trong thực hiện thủ tục, giao dịch; thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.



