Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to, nhiệt độ giảm

Do tác động của không khí lạnh đầu mùa, từ ngày 10 - 12/9 nền nhiệt cao nhất trong ngày ở miền Bắc giảm xuống dưới 33 độ C.

Không khí lạnh đến sớm hơn trung bình nhiều năm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (8/9) và ngày mai, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo, từ đêm 9-10/9, Bắt Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Khu vực Trung Bộ từ khoảng ngày 10/9 có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Nguyên nhân của đợt mưa dông tại Bắc Bộ và Trung Bộ là do tác động của đợt không khí lạnh đầu mùa.

Ảnh minh họa (Nguồn: VTC News).

Thông tin chi tiết về đợt không khí lạnh trên tờ Lao Động, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, cường độ của đợt không khí lạnh đầu mùa được dự báo là không quá mạnh.

Dưới tác động của khối không khí lạnh trong khoảng từ đêm 9/9 đến ngày 10/9, các tỉnh miền Bắc có khả năng có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; sau đó mưa sẽ giảm nhanh.

Theo ông Khiêm, dưới tác động của không khí lạnh đầu mùa giai đoạn từ ngày 10 - 12/9 nền nhiệt cao nhất trong ngày ở miền Bắc giảm xuống dưới 33 độ C. Mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống dưới 25 độ C. Khu vực trung du và vùng núi nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 23 độ C.

Đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm nay được nhận định là sớm hơn khoảng 3 - 5 ngày so với trung bình nhiều năm.

Nắng nóng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ từ tháng này

Vào ngày 19/8 vừa qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo xu thế thiên tai trên cả nước từ nay đến hết năm 2026.

Theo dự báo, trong tháng 9/2026, nắng nóng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ, chỉ còn xảy ra tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.



Từ nay đến tháng 10/2026, mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện tại nhiều nơi trên cả nước. Sang tháng 11, lượng mưa có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáng lưu ý, khu vực Trung Bộ có khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính của mùa mưa (tháng 10-11), ảnh hưởng đến sản xuất vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu, cây công nghiệp, hoạt động của các hồ chứa và phát điện.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn xảy ra sớm và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Rét đậm khả năng xuất hiện muộn

Cũng theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa đông 2026-2027 được dự báo có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm.

Rét đậm xuất hiện muộn song vẫn có thể xảy ra những đợt rét mạnh (Ảnh: VTV).

Trong tháng 10-11/2026, nhiệt độ trên cả nước có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2°C; giai đoạn tháng 12/2026-2/2027 cao hơn khoảng 0,5-1,5°C. Riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mức cao hơn có thể khoảng 1,5-2°C, có nơi cao hơn.

Hoạt động của không khí lạnh và số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong tháng 12/2026-1/2027, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật, song vẫn có thể xảy ra những đợt rét mạnh.

Đáng chú ý, các đợt rét mạnh được nhận định có khả năng tập trung vào tháng 1/2027, đặc biệt trong nửa cuối tháng. Tại vùng núi cao Bắc Bộ, rét mạnh có thể kèm theo băng giá, sương muối, thậm chí mưa tuyết, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các đợt gió mùa Đông Bắc có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và đánh bắt. Mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá và rét cũng có thể gây tác động đến sản xuất, sức khỏe, cây trồng và vật nuôi.







