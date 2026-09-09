Tất cả người dân tham gia bảo hiểm xã hội chú ý thông tin sau

Cơ quan công an đã phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo khi Bảo hiểm xã hội chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân, người dân cần đặc biệt chú ý.

Theo đó, thực hiện chủ trương đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, xã hội số và sử dụng thống nhất số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, từ ngày 1/9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức chuyển đổi sử dụng số Định danh cá nhân/Căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay thế mã số Bảo hiểm xã hội trên toàn bộ hệ thống phần mềm nghiệp vụ.

Việc chuyển đổi này là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, góp phần đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu bảo hiểm xã hội, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, số Định danh cá nhân gồm 12 chữ số trên thẻ Căn cước sẽ từng bước được sử dụng thống nhất trong quá trình tra cứu, quản lý và thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Người dân cần chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin cá nhân chính xác, bảo đảm sự thống nhất giữa dữ liệu Căn cước và thông tin tham gia bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, cùng với những tiện ích mà chuyển đổi số mang lại, các đối tượng phạm tội cũng thường xuyên lợi dụng những thay đổi về chính sách, thủ tục hành chính để thực Bảo hiểm xã hội hiện hành vi lừa đảo.

Đặc biệt, trong thời gian đầu triển khai chuyển đổi sử dụng số Định danh cá nhân thay mã số Bảo hiểm xã hội, người dân cần hết sức cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn hoặc đường link giả mạo.

Thủ đoạn phổ biến là các đối tượng tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội, Công an hoặc cơ quan Nhà nước, thông báo người dân phải "cập nhật mã số Bảo hiểm xã hội", "đồng bộ dữ liệu Căn cước", "xác thực tài khoản" hoặc "chuyển đổi thông tin bảo hiểm" trong thời hạn nhất định. Sau đó, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng hoặc hướng dẫn truy cập vào đường link, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

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Việc sử dụng số Định danh cá nhân thay thế mã số Bảo hiểm xã hội là chủ trương nhằm tạo thuận lợi cho người dân, không phải lý do để các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin bảo mật. Khi có nhu cầu kiểm tra, điều chỉnh thông tin, người dân nên liên hệ trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện thông qua các kênh, ứng dụng chính thức.

Công an phường Trung An khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động cập nhật kiến thức về chuyển đổi số và các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị các đối tượng đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, cần nhanh chóng ngừng liên lạc và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mỗi người dân trở thành một công dân số thông minh, chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân và cảnh giác trước tội phạm công nghệ cao. Sự tỉnh táo của mỗi người chính là "lá chắn" quan trọng, góp phần bảo vệ tài sản, thông tin cá nhân và xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.