Tất cả người dân có Sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất

Cơ quan công an vừa phát cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, cán bộ địa chính, cán bộ UBND hoặc cơ quan nhà nước "hỗ trợ tích hợp sổ đỏ vào VNeID"...

Ngày 30/9, Công an tinh Ninh Bình thông tin, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu của người dân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, cập nhật và khai thác thông tin đất đai trên môi trường điện tử, các đối tượng xấu có thể sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một trong những thủ đoạn đáng chú ý là giả danh cán bộ Công an, cán bộ địa chính, cán bộ UBND hoặc cơ quan nhà nước, gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân với nội dung như: "hỗ trợ tích hợp sổ đỏ vào VNeID", "cập nhật dữ liệu đất đai", "đồng bộ thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", "xác minh thông tin chủ sử dụng đất"...

Để tạo lòng tin, các đối tượng có thể sử dụng tên, hình ảnh, giấy tờ giả hoặc thông tin cá nhân mà chúng thu thập được trên mạng. Sau đó, chúng yêu cầu người dân:

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Sau khi người dân làm theo hướng dẫn, đối tượng có thể đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực hoặc chiếm quyền kiểm soát thiết bị, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân:

KHÔNG CUNG CẤP mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin tài khoản ngân hàng cho người gọi điện hoặc nhắn tin tự xưng là cán bộ.

KHÔNG BẤM VÀO các đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng theo yêu cầu của người không quen biết.

KHÔNG CHO PHÉP người lạ điều khiển điện thoại từ xa hoặc yêu cầu chia sẻ màn hình để "hỗ trợ tích hợp sổ đỏ".

KHÔNG CHUYỂN TIỀN cho cá nhân qua điện thoại, mạng xã hội với lý do "hỗ trợ tích hợp", "xác minh", "đồng bộ" hoặc "cập nhật sổ đỏ" khi chưa kiểm chứng thông tin.

Khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính hoặc cập nhật thông tin đất đai, người dân cần chủ động liên hệ và làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sử dụng các kênh thông tin chính thức; không thực hiện theo hướng dẫn của các tài khoản, số điện thoại hoặc đường link không xác định.

Nếu nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc "tích hợp sổ đỏ lên VNeID", người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin, không chuyển tiền và không tiếp tục làm theo hướng dẫn của đối tượng.

Trường hợp đã cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền, cần ngay lập tức liên hệ ngân hàng để đề nghị khóa tài khoản/giao dịch liên quan, đồng thời lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường link, số tài khoản nhận tiền và các bằng chứng liên quan để cung cấp cho cơ quan Công an.